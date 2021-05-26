Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nielsen Holdings
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 119
Nielsen Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11110 12
|Samsung Electronics 5686 4
|VK - Mail.ru Group 2484 3
|SAP CIS - САП СНГ 755 3
|Google LLC 7158 3
|SAP SE 3216 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
|Yandex - Яндекс 4101 2
|YouScan 11 1
|АйТи 752 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
|Microsoft Worldwide Commercial Business 3 1
|Constanta 2 1
|Kribrum - Крибрум 16 1
|Sprinklr 3 1
|DEG - Digital Entertainment Group 6 1
|I-Free 69 1
|IBM 3546 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Infor 147 1
|Wargaming 90 1
|Brand Analytics 25 1
|Panasonic 1152 1
|Sony 2387 1
|Telegram Group 702 1
|OPPO Electronics 222 1
|LG Electronics 1855 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
|Huawei 2731 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
|Правительство РФ 2206 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
|Соколова Наталья 12 1
|Шарак Андрей 42 1
|Стрелкова Александра 5 1
|Мартынов Дмитрий 31 1
|Швецов Дмитрий 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Heina Michael - Хейна Майкл 1 1
|Васильев Марат 1 1
|Черменин Артем 6 1
|Althoff Judson - Альтхофф Джадсон 3 1
|Галеев Роман 2 1
|Левиков Антон 68 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Муравлев Александр 15 1
|Староверов Денис 14 1
|CNET - Издание 273 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|Variety 10 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765190, в очереди разбора - 668877.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765190, в очереди разбора - 668877.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru