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Nielsen Holdings


26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 1
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом 1
17.03.2020 Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка 1
27.02.2020 Билеты на блокчейне запустили на мировом киберспортивном турнире BLAST 1
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 1
08.10.2019 Аудитория киберспорта в России выросла до 12 млн человек 1
09.09.2019 IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV 1
18.02.2019 Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер 3
19.11.2018 Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле 9
20.03.2018 SAP Hybris провел исследование предпочтений российских потребителей 1
18.12.2017 Почему бизнес боится внедрять технологии машинного обучения 2
24.11.2017 «Яндекс.Касса» перешла на новую технологическую платформу 1
15.09.2017 Рекламная группа АДВ использует машинное обучение для планирования и закупки всех медиа 1
15.11.2016 Приложение «Qiwi Перевод» стало доступно владельцам Android-устройств 1
05.02.2016 IBM Watson будет применяться для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1
04.03.2015 64% россиян когда-либо становились жертвами кибермошенничества 1
02.03.2015 Скидки чаще всего используются в одежном онлайн-ритейле 1
05.12.2014 Погода с сюрпризом: вредоносный код на Weather Channel 1
24.04.2014 Мобильность в бизнесе: гормоны роста 1
19.09.2013 Аналитики изучили привычки пользователей мобильного банкинга 1
15.08.2013 PayPal начинает принимать рубли 1
14.08.2013 Планшеты определят облик рынка мобильных приложений 1
25.07.2013 Оценка отдачи от мобильности: возможности измерения 1
24.07.2013 Россия вошла в пятёрку самых активных рынков по интернет-покупкам в мире 2
06.03.2013 YouTube станет радиостанцией 1
07.02.2013 Объявлена дата начала продаж Ubuntu-смартфонов 1
05.02.2013 HTC меняет стратегию 1
21.01.2013 Только 37% россиян пользуются смартфоном 1
28.11.2012 iPad продолжит терять свою рыночную долю 1
17.10.2012 Владельцы Xbox 360 получат доступ к фильмам на ivi.ru 1
09.06.2012 Intel научит телевизоры узнавать людей 1
05.05.2012 Конец эпохи телевизоров отменен 2
27.04.2012 Мобильные технологии необратимо трансформируют бизнес 1
14.02.2012 comScore: убыток в четвертом квартале 2011 г. составил $3,3 млн 2
30.12.2011 Google и Facebook были самыми посещаемыми сайтами в 2011 г. 1
19.12.2011 Apple вербует телесети и поставщиков контента для подготовки ТВ-революции 1
14.12.2011 Когда мобильные технологии завоюют бизнес 2
27.09.2011 Android продолжает усиливать позиции в США 2
26.08.2011 Женщины предпочитают ридеры, а мужчины больше любят планшеты 1

Публикаций - 79, упоминаний - 119

Nielsen Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 12
Samsung Electronics 5686 4
VK - Mail.ru Group 2484 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Google LLC 7158 3
SAP SE 3216 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Yandex - Яндекс 4101 2
YouScan 11 1
АйТи 752 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Microsoft Worldwide Commercial Business 3 1
Constanta 2 1
Kribrum - Крибрум 16 1
Sprinklr 3 1
DEG - Digital Entertainment Group 6 1
I-Free 69 1
IBM 3546 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Infor 147 1
Wargaming 90 1
Brand Analytics 25 1
Panasonic 1152 1
Sony 2387 1
Telegram Group 702 1
OPPO Electronics 222 1
LG Electronics 1855 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Huawei 2731 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Открытие ФК 538 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Правительство РФ 2206 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 1 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Trendwatching - выявление трендов 1 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Dolby Atmos 144 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 8
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Symbian OS 778 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Infor Nexus 1 1
Motorola XOOM 48 1
Microsoft Kinect 42 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
TicketsCloud - TicketsWallet 1 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
IBM Watson Health 6 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Apple iPhone 3 383 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
IBM Watson 105 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Google Android TV 173 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Microsoft Azure 1171 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Соколова Наталья 12 1
Шарак Андрей 42 1
Стрелкова Александра 5 1
Мартынов Дмитрий 31 1
Швецов Дмитрий 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Heina Michael - Хейна Майкл 1 1
Васильев Марат 1 1
Черменин Артем 6 1
Althoff Judson - Альтхофф Джадсон 3 1
Галеев Роман 2 1
Левиков Антон 68 1
Разгуляев Валерий 18 1
Муравлев Александр 15 1
Староверов Денис 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 28
Россия - Российская федерация - РФ 57483 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Европа 3766 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Япония 2792 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Индия - Республика 2175 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 50 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Германия - Берлин 358 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Евразия 160 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNET - Издание 273 1
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 277 1
Digital Trends - Издание 30 1
Variety 10 1
NPD DisplaySearch 195 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
CNews Analytics 1991 2
IHS iSuppli 274 2
Markets&Markets Research 78 1
Медиалогия 37 1
Superdata 9 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 3 1
comScore 226 1
NPD Group 81 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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