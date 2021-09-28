Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Lync
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 272, упоминаний - 515
Microsoft Lync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
|Одинцов Дмитрий 83 4
|Никифоров Михаил 12 4
|Лосев Сергей 43 3
|Бар-Бирюкова Мария 62 2
|Притула Павел 31 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Макаров Станислав 111 2
|Заединов Руслан 40 2
|Казьмин Алексей 7 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|Сотин Денис 102 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Новиков Алексей 39 1
|Захаренко Максим 46 1
|Реймер Денис 49 1
|Евраев Михаил 222 1
|Мосягин Константин 19 1
|Калина Роман 60 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Козырев Алексей 270 1
|Козлов Александр 54 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Фридман Илья 41 1
|Звягина Наталья 64 1
|Меджитов Тимур 56 1
|Авербах Владимир 121 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Осипов Александр 22 1
|Болтрукевич Константин 8 1
|Мариничев Дмитрий 21 1
|Смирнов Александр 44 1
|Патешман Виталий 32 1
|Свириденко Андрей 77 1
|CNews Analytics 1988 8
|IDC - International Data Corporation 2711 3
|Gartner 2189 2
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Strategy Analytics 175 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|РАН - Российская академия наук 316 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757800, в очереди разбора - 661490.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757800, в очереди разбора - 661490.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru