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Microsoft Lync


28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала» 1
02.08.2021 Microsoft «убивает» Skype. Закрыта его корпоративная версия 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
18.12.2018 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса 1
12.12.2018 Cloud4Y запусти аренду и хостинг DLP-системы «Стахановец» в облаке 1
15.11.2018 CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
13.07.2018 Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype) 1
12.03.2018 Navicon автоматизировал продажу рекламных площадей в ЦУМе 1
31.01.2018 TrueConf объявил об интеграции со Skype for Business 1
14.11.2017 Skype запускает аккаунты нового типа 1
11.05.2017 У российских судов загадочно сменился постоянный поставщик американской видеоконференцсвязи 1
24.04.2017 Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд 1
24.04.2017 «Алан-ИТ» внедрила Skype for Business на «Жировом комбинате» 1
17.04.2017 DEPO Computers модернизировала телекоммуникации «Мекаминефти» 2
17.04.2017 «Техносерв» внедрил систему унифицированных коммуникаций в московском представительстве НЛМК 1
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» 3
24.03.2017 Приложение «АстроСофт» для Skype for Business позволяет сохранять историю переписки 1
28.02.2017 Ничто не помешает росту облачных ВКС 1
29.11.2016 «Ай-Теко» развернула ИТ-инфраструктуру с новой СХД HPE для сети магазинов «Подружка» 1
22.09.2016 Как сделать видеоконференции простыми и доступными 1
04.07.2016 «Крок» запустил облачный сервис ВКС на базе решений Polycom 1
27.06.2016 ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда 1
23.05.2016 «Крок» предлагает ВКС из «облака» на базе решений Polycom 1
13.05.2016 Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS 4
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства 1
06.04.2016 Как «Ингосстрах» унифицировал коммуникации 2
18.03.2016 В России работает «самая большая в мире» система видеоконференцсвязи 1
15.03.2016 «Техносерв» внедряет систему унифицированных коммуникаций на Новолипецком металлургическом комбинате 1
26.02.2016 Polycom RealPresence Trio теперь доступен во всех регионах присутствия Polycom 2
10.02.2016 «Алан-ИТ» внедрила System Center Configuration Manager и Operations Manager в «Кристалле» 1
29.01.2016 «АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса 3
27.01.2016 Citrix представила XenMobile 10.3 с унифицированной поддержкой пользовательских устройств 1
18.01.2016 ПЭК упростила коммуникации с помощью Skype для бизнеса 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
22.10.2015 «Алан-ИТ» внедрила систему управления ИТ-инфраструктурой в «Русагро-Инвест» и «Агротехнологиях» 1
12.10.2015 Polycom анонсировала новые решения для совместной работы 2
30.09.2015 Skype. Теперь и для бизнеса 2

Публикаций - 272, упоминаний - 515

Microsoft Lync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 162
Polycom - Поликом Раша 300 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 10
Cisco Systems 2037 9
SAP SE 3208 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 9
Softline - Софтлайн 1474 8
Крок 1219 8
Google LLC 7135 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 7
VideoMost - ВидеоМост 191 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 6
VK - Mail.ru Group 2482 5
АйТи 749 5
TrueConf - ТруКонф 252 5
Samsung Electronics 5641 4
Facebook 3765 4
IBM 3530 4
Huawei 2727 4
3728 4
Panasonic 1119 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
Citrix Systems 571 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
HP Inc. 2901 3
Алан-ИТ 27 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
D-Link 189 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
Базальт СПО 206 2
Lenovo Group 1636 2
Linksys 39 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
Летограф - Letograf 63 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Русагро Группа Компаний 139 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Уралсиб Банк 389 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Global CIO 28 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Мосводоканал 44 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Carl Zeiss 176 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
ЕС-лизинг 13 1
ПриватБанк 177 1
Hokkoku Bank 1 1
ВТБ Факторинг 22 1
Societe Generale Group 42 1
Газпром ПАО 519 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
МТС банк 254 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1123 1
Аэрофлот 492 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
LinkedIn 520 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 22
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 16
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 7
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Flash 472 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 3
ИТ-аутсорсинг 670 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 2
Gigabit Ethernet 356 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 2
Microsoft Skype for Business 116 29
Google Android 10750 22
Microsoft Skype 1465 20
Apple iOS 5741 19
Microsoft Exchange 680 18
Microsoft Windows 10 6622 15
Microsoft Windows Phone OS 1472 15
Microsoft Office 365 769 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 13
Microsoft Windows 8 1228 12
Microsoft Windows 7 1662 11
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 10
Microsoft Outlook 641 9
Microsoft SharePoint Server 103 8
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 7
Cisco Webex 107 7
Microsoft Dynamics CRM 386 6
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 5
Microsoft Office 1926 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
Microsoft Windows 851 4
Symbian OS 767 4
Polycom NoiseBlock 7 4
Microsoft SQL Server 790 4
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 4
Google Chrome - браузер 1117 4
WhatsApp Messenger 654 4
Linux OS 4249 4
Microsoft Exchange Server 209 4
Citrix NetScaler Gateway 31 3
Microsoft Azure 1171 3
Cisco Jabber - Мессенджер 101 3
Microsoft Office OneNote 137 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 3
Apple Mac 1455 3
Java - Язык программирования 1169 3
Microsoft PowerPoint 396 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
Одинцов Дмитрий 83 4
Никифоров Михаил 12 4
Лосев Сергей 43 3
Бар-Бирюкова Мария 62 2
Притула Павел 31 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Макаров Станислав 111 2
Заединов Руслан 40 2
Казьмин Алексей 7 1
Лысенко Эдуард 209 1
Володкович Вячеслав 30 1
Сотин Денис 102 1
Сергеев Сергей 63 1
Халин Дмитрий 52 1
Соловьев Владимир 98 1
Сыкулев Андрей 57 1
Новиков Алексей 39 1
Захаренко Максим 46 1
Реймер Денис 49 1
Евраев Михаил 222 1
Мосягин Константин 19 1
Калина Роман 60 1
Халяпин Сергей 77 1
Трефилов Алексей 34 1
Шевченко Владимир 135 1
Козырев Алексей 270 1
Козлов Александр 54 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Фридман Илья 41 1
Звягина Наталья 64 1
Меджитов Тимур 56 1
Авербах Владимир 121 1
Чукарин Алексей 56 1
Осипов Александр 22 1
Болтрукевич Константин 8 1
Мариничев Дмитрий 21 1
Смирнов Александр 44 1
Патешман Виталий 32 1
Свириденко Андрей 77 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 11
Украина 3353 10
Казахстан - Республика 2622 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 6
Восточная Европа 1674 5
Индия - Республика 2165 4
Беларусь - Белоруссия 2084 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Россия - Белгородская область 366 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Россия - Калининград 659 2
Европа 3736 2
Япония 2771 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Россия - Челябинская область 658 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Томск 448 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Нижневартовск 106 1
Россия - Красногорск 106 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Аутсорсинг 84 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
NYT - The New York Times 506 2
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNews Analytics 1988 8
IDC - International Data Corporation 2711 3
Gartner 2189 2
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Strategy Analytics 175 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАН - Российская академия наук 316 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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