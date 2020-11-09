Индексная книга CNews*
Foxconn Technology Group Hon Hai Precision Industry
Публикаций - 372, упоминаний - 562
Foxconn Technology Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 4671 27
|Gartner - Гартнер 3301 7
|Strategy Analytics 283 6
|IHS iSuppli 390 6
|Piper Jaffray 101 5
|Juniper Research 468 4
|NPD DisplaySearch 282 2
|Consumer Reports 37 1
|Nikkei Market Access (NMA) 53 1
|SmartMarketing 73 1
|CCS Insight 20 1
|Gartner - Dataquest 340 1
|IHS Markit 21 1
|TrendForce 53 1
|IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
|IDC China 2 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|Fortune Global 500 280 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200046, в очереди разбора - 925172.
Создано именных указателей - 93671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200046, в очереди разбора - 925172.
Создано именных указателей - 93671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.