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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКС
Структурированная кабельная сеть
Cabling infrastructure
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 178, упоминаний - 236
СКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орлов Алексей 10 1
|Михайленко Александр 4 1
|Макаров Василий 1 1
|Тукалевский Денис 3 1
|Гюлназарян Давид 1 1
|Алехин Заурбек 5 1
|Железнов Видия 4 1
|Голосова Дарья 5 1
|Чирков Тарас 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Новиков Валентин 3 1
|Башков Игорь 10 1
|Красов Алексей 4 1
|Полушин Алексей 1 1
|Паперно Александр 3 1
|Куликов Алексей 4 1
|Ласкин Александр 1 1
|Веркеенко Александр 1 1
|Медведев Александр 4 1
|Самойленко Максим 65 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Степанов Антон 56 1
|Мякишева Марина 84 1
|Катриченко Алексей 1 1
|Крестьянова Татьяна 14 1
|Шмаков Роман 13 1
|Беляев Алексей 14 1
|Гольцов Александр 23 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Янкин Андрей 14 1
|Алтышев Тимур 2 1
|Фомичёв Анатолий 1 1
|Сотченко Павел 1 1
|Солодовников Алексей 15 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Набоков Федор 1 1
|Корогодин Андрей 4 1
|Троицкий Владимир 1 1
|Антонов Роман 5 1
|N+1 - Издание 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759670, в очереди разбора - 663360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759670, в очереди разбора - 663360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru