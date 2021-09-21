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СКС
Структурированная кабельная сеть
Cabling infrastructure


21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 4
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
08.02.2021 Как создать с нуля ИТ-инфраструктуру в крупном машиностроении 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
01.06.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: ИТ-компании на «удаленке» работают эффективнее, чем в офисе 1
27.04.2020 На российском рынке становится популярным видеонаблюдение как сервис 1
13.06.2019 Panasonic выводит на российский рынок новую серию IP- телефонов KX-NT 1
23.04.2019 Как обеспечили доступом к Wi-Fi один из крупнейших вузов России 1
19.04.2019 Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля 1
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики 3
30.01.2019 «Айтеко» создала СКС в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода 2
30.08.2018 Инженерные системы в эпоху глобальной цифровизации: что движет рынком 1
29.08.2018 Когда победа в конкурсе – не главное. Как организовывалось телевещание на объектах ЧМ-2018 1
15.08.2018 «Ростелеком» сообщил о пятикратном росте выручки от «Управляемых услуг связи» 1
08.06.2018 «КРОК» обеспечил безопасную среду парковой зоне стадиона ФК «Краснодар» 1
05.06.2018 3m продала телекоммуникационный бизнес за $870 миллионов 1
15.05.2018 Как Schneider Electric будет строить цифровую экономику России 1
19.01.2018 «Пять звезд» в Нижнем: как сократить ИТ-бюджет отеля на 60% 1
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно 1
26.10.2017 В Москве открыли «умный» отель с ИТ-начинкой на 5 миллиардов 1
09.10.2017 «Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру Park Inn by Radisson Прибалтийская 1
28.08.2017 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis 1
09.08.2017 Отечественный рынок инженерного базиса для ИКТ не растет, но интегрируется с сервисами 1
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC 1
31.03.2017 CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный» 1
27.01.2017 Passive Optical LAN приходит в Россию 1
22.12.2016 Счастливого нового ЦОДа! Как без проблем запустить дата-центр 1
08.11.2016 «Инфосистемы Джет» закончили комплексное оснащение нового офиса «Известий» 1
15.09.2016 ВТБ24 раскрыл ИТ-бюджеты 2016 и 2017 годов 1
15.09.2016 ВТБ24 запустил новый ЦОД 1
29.08.2016 2test занялась поставкой, интеграцией и сервисной поддержкой решений Panduit 1
10.05.2016 RiT Technologies и Treolan начинают продвижение современных телекоммуникационных решений на российском рынке 1
26.04.2016 «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для производственных площадок Группы «Черкизово» 3
21.04.2016 Tegrus проложил СКС в московском представительстве КНАУФ 1
11.04.2016 «Систематика» модернизировала телеком-инфраструктуру Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета 1
02.03.2016 «Ланит» создаст СКС для нефтеперекачивающих станций «Каспийского трубопроводного консорциума» 1
18.01.2016 СКС нового офиса «Астерос» построена на оборудовании RiT 1
03.12.2015 «АйТи» создала инфраструктуру для нового отеля Sheraton в Уфе 1
30.11.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Park Inn by Radisson Novokuznetsk 1

Публикаций - 178, упоминаний - 236

СКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 751 10
Крок 1219 7
Астерос - Asteros 531 6
Microsoft Corporation 11060 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Cisco Systems 2038 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
Инфосистемы Джет 675 3
Микротест 177 3
Stins Coman RiT Technologies - РиТ СНГ 18 3
Brocade Communications Systems 141 2
Panduit 31 2
Ланит Интеграция 101 2
Google LLC 7144 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Samsung Electronics 5651 2
Ланит Treolan - Треолан 95 2
Ланит ГК 1155 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Schneider Electric 408 2
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Huawei 2730 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
Intact - Интакт 9 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
Merlion Engineering 10 1
CommScope 10 1
Nortel Networks 222 1
iFORS - Ай-Форс 7 1
Fortinet 286 1
SofTrust - СофТраст 5 1
ТНК-ВР Холдинг 148 4
ВТБ24 583 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Sheraton - Шератон 7 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Great Wall Motors - Haval 6 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Правительство Москвы 653 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 20
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 307 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
ГОСТ Р 58812 - ГОСТ Р 58811 - Центры обработки данных 4 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 381 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 2
Сбербанк ЦОД 10 1
Cisco Unified Video Advantage 2 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution 3 1
Softline DeskWork 55 1
Panasonic KX-NT - серия IP-телефонов 1 1
APC by Schneider Electric SmartShelter Container 2 1
Schneider Electric Uniflair BREF 11 1
Schneider Electric StruxureWare 9 1
HPE Aruba AirWave 7 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 4 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
HPE Aruba ClearPass Policy Manager - Управление политиками для мобильных устройств и интернета вещей 6 1
British Airways ЦОД 1 1
Samsung Galaxy 345 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Avaya Aura 41 1
Schneider Electric EcoStruxure IT 10 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Linux OS 4253 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Орлов Алексей 10 1
Михайленко Александр 4 1
Макаров Василий 1 1
Тукалевский Денис 3 1
Гюлназарян Давид 1 1
Алехин Заурбек 5 1
Железнов Видия 4 1
Голосова Дарья 5 1
Чирков Тарас 5 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Басистый Дмитрий 4 1
Новиков Валентин 3 1
Башков Игорь 10 1
Красов Алексей 4 1
Полушин Алексей 1 1
Паперно Александр 3 1
Куликов Алексей 4 1
Ласкин Александр 1 1
Веркеенко Александр 1 1
Медведев Александр 4 1
Самойленко Максим 65 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 56 1
Мякишева Марина 84 1
Катриченко Алексей 1 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Шмаков Роман 13 1
Беляев Алексей 14 1
Гольцов Александр 23 1
Бурметьев Данила 14 1
Янкин Андрей 14 1
Алтышев Тимур 2 1
Фомичёв Анатолий 1 1
Сотченко Павел 1 1
Солодовников Алексей 15 1
Карпинский Алексей 37 1
Набоков Федор 1 1
Корогодин Андрей 4 1
Троицкий Владимир 1 1
Антонов Роман 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
Россия - СФО - Новосибирск 1965 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
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Европа 3745 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Восточная Европа 1676 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Украина 3361 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Япония 2778 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Германия - Ганновер 68 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Калининградская область 535 1
Россия - Тульская область 752 1
Южная Корея - Республика 1456 1
Армения - Республика 688 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - Волгоградская область 397 1
Россия - Краснодар 1037 1
Россия - Краснодарский край 913 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Человеческий фактор 126 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
trusted advisor - концепция "доверенный советчик" 1 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
N+1 - Издание 94 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2713 1
Markets&Markets Research 78 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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