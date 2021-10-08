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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Петрозаводск

Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск


08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 2
27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 3
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 1
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 2
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 2
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 2
23.08.2019 Власти разъяснили, как будет работать платформа для слежки за волонтерами в России 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
12.09.2017 «Ростелеком» рассказал о работе систем видеонаблюдения в ходе единого дня голосования 1
25.08.2017 Волонтеры попросили у Путина миллионы на поддержку своего сайта. Путин не отказал 2
25.05.2017 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1
15.12.2016 «Яндекс» строит краткосрочный прогноз осадков с помощью нейронных сетей 1
25.11.2016 Энергетический монополист Северо-Запада РФ полностью виртуализовал свои ЦОДы 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
12.10.2016 Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО в «АЭМ-технологиях» 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1

Публикаций - 158, упоминаний - 199

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 14
МегаФон ПетерСтар 154 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 11
Синтерра - Synterra 602 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 6
Yandex - Яндекс 4129 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 6
Скай Линк - Skylink 548 6
Huawei 2750 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 5
Facebook 3796 3
Microsoft Corporation 11628 3
Cisco Systems 2158 3
VMware 1839 3
Ericsson 899 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 68 3
Samsung Electronics 5878 2
Xiaomi 904 2
Эвотор - Evotor 105 2
Navitel - Навител Навигатор 255 2
Lenovo Motorola 1081 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 2
Dell EMC 2502 2
IBM 3677 2
РТКомм.ру 173 2
Т-Платформы 276 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
АТОЛ ГК 168 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 2
1С-Рарус 549 2
Ростелеком Связьинвест 773 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
ОБИТ 43 2
Астерос - Asteros 531 2
Ниеншанц 46 2
Google LLC 7439 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 6
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
Почта России ПАО 1586 4
Fix Price - Сеть магазинов 24 3
Сбербанк Северо-Западный банк 68 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
Точка 124 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
eBay Inc 565 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
Яндекс.Такси 271 2
Skoda - Škoda Auto 25 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
АвтоВАЗ 121 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
Sequoia Capital 88 1
Алемар 5 1
Lego 84 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 31 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
World Class - Фитнес-клуб 12 1
Деловые Линии ГК 36 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 17 1
Hasbro 13 1
Русфинанс Банк 34 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 10 1
Цифроград 67 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 2
Президент Российской Федерации 1447 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Конституционный суд РФ 49 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 30 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 30 1
Мосгордума - Московская городская Дума 59 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 104 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
Безопасный город 348 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 401 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 133 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 93 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 1
ИТ-аутсорсинг 685 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 179 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 207 1
LEED Standart - The Leadership in Energy & Environmental Design 7 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 134 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 39 1
МТС Мобильные сотрудники 40 3
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
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Avaya Callback Assist 3 1
Avaya Proactive Contact 14 1
Avaya Aura Experience Portal 9 1
Avaya Proactive Outreach Manager 6 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 49 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
DonorSearch 2 1
Яндекс.Погода 9 1
РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 4 1
Tele2 Переплавка 1 1
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Infotecs - ViPNet Administrator 4 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Biglion - Биглион 53 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
IBM System X 66 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 1 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 1
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Avaya One-Touch Video 2 1
Avaya Interaction Center 9 1
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UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 7 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Docflow 66 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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