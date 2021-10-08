Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Карелия Республика
Петрозаводск
Публикаций - 158, упоминаний - 199
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
|Васильев Евгений 94 5
|Слизень Виталий 154 4
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Путин Владимир 1840 2
|Солодухин Константин 94 2
|Кочкин Александр 3 2
|Хасьянова Гульнара 88 2
|Горбачев Олег 4 2
|Васильев Дмитрий 41 1
|Збань Илья 3 1
|Ситников Сергей 52 1
|Дмитриев Сергей 17 1
|Наумов Виктор 76 1
|Романченко Дмитрий 11 1
|Ершова Элеонора 32 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Столяр Валерий 8 1
|Зинченко Владимир 3 1
|Медведев Владимир 2 1
|Мазалов Владимир 2 1
|Матовников Михаил 1 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Грибанов Юрий 24 1
|Липич Григорий 52 1
|Морошкин Александр 106 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Галкин Андрей 19 1
|Казаев Алексей 10 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Соловьев Игорь 35 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Бражников Илья 1 1
|Дьяков Петр 9 1
|Царева Юнона 4 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 1
|Газизов Камиль 63 1
|Косолапов Артём 5 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Платонова Оксана 4 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
|РИА Новости 657 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
|CNews Analytics 2006 4
|IDC - International Data Corporation 2797 3
|Gartner 2230 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786140, в очереди разбора - 689816.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786140, в очереди разбора - 689816.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru