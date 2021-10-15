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РТЛабс


15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
16.04.2021 Граждан России будут принудительно регистрировать на «Госуслугах» сразу после рождения 1
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 1
01.04.2021 Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование 1
31.03.2021 Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 4
25.03.2021 В ульяновских МФЦ заработал голосовой помощник «Ростелекома» 3
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 2
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
14.12.2020 Власти начали тотальную проверку ИТ-ресурсов и ГИС госорганов 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года 2
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу 1
29.10.2020 Решения «РТ Лабс» обеспечивают цифровую трансформацию Ростовской области 1
20.10.2020 ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020» 6
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора 1
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области 2
14.08.2020 Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов 2
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
10.07.2020 Резидент «Сколково» поставил оборудование для биометрической системы в «Башне министерств» 1
03.07.2020 «РТ Медицинские информационные системы» переходит на цифровые процессы с Directum RX 1
02.07.2020 Стартовало производство планшетов для Всероссийской переписи населения 1
11.06.2020 Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО 2
20.05.2020 Минкомсвязи собралось перевести все госуведомления в электронную форму 1
13.05.2020 Путин обрушился с критикой на неработающий Портал госуслуг 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1
04.02.2020 Бывшего вице-премьера по цифре назначили главой «Почты России» 1
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» 10
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 2
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
21.01.2020 Путин назначил нового министра по цифровому развитию и связи 1
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 2
26.11.2019 На «Госуслугах» зарегистрировался стомиллионный гражданин 2
03.10.2019 «Ростелеком» покупает планшеты с российской ОС на 11,5 миллиардов 1
06.09.2019 Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области 1
05.09.2019 Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области 1
03.09.2019 На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей 2

Публикаций - 145, упоминаний - 262

РТЛабс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 120
Восход ФГБУ НИИ 365 10
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 6
Базальт СПО 206 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ланит ГК 1155 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Крок 1219 5
Telegram Group 702 5
ТерраТех - TerraTech 8 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Барс груп 402 4
SAP SE 3211 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 6 4
Google LLC 7144 4
Программный продукт ГК 92 4
Netrika - Нетрика 84 4
Microsoft Corporation 11060 3
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 3
АФК Система ПАО 994 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
ALP Group 37 3
Intel Corporation 4169 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
АйТи 751 2
3733 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 2
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 11 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
Конфидент 56 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Почта России ПАО 1572 8
Почта Банк 289 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
РТК Радиология 3 1
Нейронные сети Фонд 1 1
ББР банк 3 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Русфинанс Банк 34 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Совкомбанк Совесть 27 1
ВТБ24 583 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Совкомбанк ПАО 147 1
X5 Group 599 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Lamoda 83 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 74
Президент Российской Федерации 1439 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 9
Правительство РФ 2201 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 7
Федеральное казначейство России 766 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 6
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 5
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 5 3
Счётная палата РФ 460 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Администрация Президента РФ 267 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
ИТ-аутсорсинг 670 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Flash 472 1
Безопасный город 347 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Website - Вебсайт 116 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 51
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 16
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 10
Apple iOS 5741 7
Google Android 10750 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Почта Банк Онлайн 18 3
Apple Pay 385 3
Штрафы ГИБДД 16 3
Модернизация ИБД 6 3
WhatsApp Messenger 654 3
Linux OS 4253 2
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 15 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 2
Apple Touch ID 207 2
Госуслуги Бизнес 3 2
Apple Face ID 118 2
Microsoft Windows 10 6629 2
ЭС ЦТО - Экспертная система центров телефонного обслуживания граждан и организаций 1 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Naumen SETonline 20 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Бондаренко Михаил 52 17
Шадаев Максут 384 14
Путин Владимир 1824 8
Носков Константин 201 8
Малышев Александр 31 7
Никифоров Николай 1126 7
Бутенко Юрий 64 7
Чамара Денис 57 7
Фишер Андрей 54 7
Четвернин Алексей 651 7
Финк Дмитрий 14 7
Турчак Евгений 23 7
Акимов Максим 167 6
Цариковский Федор 31 6
Солодовников Денис 62 6
Катамадзе Анна 72 6
Евстигнеев Сергей 21 6
Таипов Расул 11 6
Герасимюк Максим 20 6
Калина Роман 60 6
Трушкин Константин 43 6
Гуревич Раиса 16 6
Раков Ярослав 48 5
Смирнов Алексей 142 5
Сивидов Алексей 31 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Левин Леонид 83 5
Мишустин Михаил 302 5
Селиванов Дмитрий 48 5
Войтенко Олег 24 4
Чернякова Елена 26 4
Кузнецов Александр 75 4
Кисляков Евгений 83 4
Фомичев Олег 107 4
Песчанских Георгий 37 4
Козырев Алексей 270 4
Нечаев Владимир 10 4
Власов Сергей 76 4
Приданкин Андрей 30 4
Усманов Артур 24 4
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 10
Россия - Республика Алтай 684 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 9
Россия - Ростовская область 861 7
Россия - Тульская область 752 7
Россия - СФО - Новосибирск 1965 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 6
Россия - Иннополис 292 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - Свердловская область 806 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
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Россия - Самарская область 558 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
Россия - Краснодарский край 913 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
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Россия - Калужская область 571 3
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НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
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