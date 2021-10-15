Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТЛабс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 145, упоминаний - 262
РТЛабс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 2
|Бондаренко Михаил 52 17
|Шадаев Максут 384 14
|Путин Владимир 1824 8
|Носков Константин 201 8
|Малышев Александр 31 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Бутенко Юрий 64 7
|Чамара Денис 57 7
|Фишер Андрей 54 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Финк Дмитрий 14 7
|Турчак Евгений 23 7
|Акимов Максим 167 6
|Цариковский Федор 31 6
|Солодовников Денис 62 6
|Катамадзе Анна 72 6
|Евстигнеев Сергей 21 6
|Таипов Расул 11 6
|Герасимюк Максим 20 6
|Калина Роман 60 6
|Трушкин Константин 43 6
|Гуревич Раиса 16 6
|Раков Ярослав 48 5
|Смирнов Алексей 142 5
|Сивидов Алексей 31 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Левин Леонид 83 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Войтенко Олег 24 4
|Чернякова Елена 26 4
|Кузнецов Александр 75 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Фомичев Олег 107 4
|Песчанских Георгий 37 4
|Козырев Алексей 270 4
|Нечаев Владимир 10 4
|Власов Сергей 76 4
|Приданкин Андрей 30 4
|Усманов Артур 24 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759357, в очереди разбора - 663047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759357, в очереди разбора - 663047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru