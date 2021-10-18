Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БКС
Финансовая группа
БКС банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 69
БКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Емешев Александр 10 1
|Скворцов Артем 3 1
|Головин Александр 5 1
|Дынин Александр 2 1
|Федулинский Константин 1 1
|Пузырев Максим 2 1
|Шабасон Владимир 1 1
|Граборов Антон 13 1
|Пешнев-Подольский Дмитрий 1 1
|Гарланд Ольга 1 1
|Мещеряков Илья 2 1
|Силаев Илья 1 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Круглов Максим 25 1
|Прозоровский Василий 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru