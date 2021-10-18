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БКС
Финансовая группа
БКС банк


18.10.2021 Сайт Альфа-Банка назван лучшим в рунете 1
13.08.2021 Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал» 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
12.07.2021 «БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ 1
20.04.2021 Navicon внедрил Microsoft Dynamics 365 Finance в BCS Global Markets 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
11.02.2021 Информационные технологии помогли россиянам массово выйти на фондовый рынок 1
02.11.2020 В России разработано мобильное решение для автоматизации продаж топлива корпоративному транспорту 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
23.09.2020 «БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов 5
21.08.2020 «БКС Мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение 1
11.08.2020 БКС Банк начал оказывать услуги телемедицины 1
12.05.2020 В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков 1
16.12.2019 Банк «Открытие» расширил сеть для бесплатного пополнения карт 1
05.11.2019 В УК «Открытие» назначен генеральный директор 1
16.10.2019 Банк БКС запустил возможность пополнения счета через Apple Pay 5
18.09.2019 «БКС Брокер» тестирует новое приложение для «В контакте» 1
27.06.2019 «Мегафон» запустил мобильное инвестиционное решение 1
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» 2
15.02.2019 В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM 1
09.08.2018 «БКС Премьер» запустил новое мобильное приложение для управления финансами 1
18.05.2018 В России запустили онлайн-сервис по управлению накоплениями 1
15.05.2018 «Тинькофф Банк» перезапустил брокерскую платформу «Тинькофф Инвестиции» 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1
01.04.2015 Продолжается регистрация на круглый стол CNews «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
27.03.2015 Финансовая группа БКС внедрила IBM Commerce для проведения маркетинговых кампаний 5
21.08.2014 Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит» 6
23.04.2014 «1С» лидирует на рынке CRM-систем по числу внедрений 1
27.06.2013 Финансовая группа БКС запустила мобильный банк для iOS и Android 3
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM 1
16.05.2013 Microsoft CRM Finance Club: секреты успеха банков 2
25.02.2013 CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал» 2
20.11.2012 Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады» 1
19.09.2012 Оплатить счета «Байкальских коммунальных систем» в Улан-Удэ теперь можно через «Qiwi Терминалы» 4
24.07.2012 БКС запустил новый интернет-банк 4
22.02.2012 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп - Стокгольм 1
27.12.2011 Короткий номер против 8-800 1
08.11.2011 Что умеют виртуальные АТС? 1
14.10.2011 19 октября в Москве состоится конференция «Технологические решения для торговли финансовыми инструментами и контроля рисков» 1
21.06.2010 Акции: телекомам удалось подрасти 1

Публикаций - 41, упоминаний - 69

БКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
IBM 3557 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
ВолгаТелеком 223 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Navicon - Навикон 198 1
Микротест 177 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Google LLC 7177 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Kribrum - Крибрум 16 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 182 1
NetApp 486 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
Tableau Software 42 1
Mellanox Technologies 69 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Telegram Group 702 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Facebook 3768 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Cisco Systems 2056 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Visa International 1346 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
БКС Брокер 9 3
Открытие ФК 538 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
СКБ-банк 86 2
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 2
БКС Премьер 2 2
Русский стандарт Банк 302 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Банк Зенит 132 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Альфа-Банк 1127 2
Открытие УК 5 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Связь-банк 79 1
Уралсиб Банк 390 1
Быстроденьги МФК 22 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Газпром ПАО 524 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
БКС Мир инвестиций 5 1
Knight Capital 1 1
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 1
ЭФКО ГК 10 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Лизинг 34 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Talkbank 11 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ГОСТ Р 58776 - Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей 2 1
ГОСТ Р 58777 - Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра 2 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Тинькофф Инвестиции 28 2
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Apple Pay 385 1
МегаФон Инвестиции 1 1
БКС Премьер - FinTube 1 1
Тинькофф банк - Tinkoff Stories 3 1
Nvidia Ampere 13 1
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 3 1
СБП - Мой Брокер 3 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
Apple Wallet 10 1
Мосбиржа Fins.money 2 1
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 1
Yammi - Ямми - Инвестиционный сервис 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
NetApp ONTAP 34 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Емешев Александр 10 1
Скворцов Артем 3 1
Головин Александр 5 1
Дынин Александр 2 1
Федулинский Константин 1 1
Пузырев Максим 2 1
Шабасон Владимир 1 1
Граборов Антон 13 1
Пешнев-Подольский Дмитрий 1 1
Гарланд Ольга 1 1
Мещеряков Илья 2 1
Силаев Илья 1 1
Биккулова Гульнара 23 1
Круглов Максим 25 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Европа 3788 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Грозный 95 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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