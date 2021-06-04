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Oracle Siebel


04.06.2021 Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц 1
23.09.2020 МКБ и ITFB Group внедрили систему автоматической обработки клиентских документов 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 2
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 1
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя 1
08.05.2020 Шамиль Хайретдинов, МТС: Как просчитывать логистику тысяч поставок в 15 раз быстрее 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
07.04.2020 «Техносерв консалтинг» выпустила решение для защиты корпоративных данных 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
11.12.2019 «Техносерв консалтинг» представляет решение TSC Rocket SBL 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 1
26.06.2019 Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle 1
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online 1
10.04.2018 «Ростелеком Контакт-центр» и «Техносерв Консалтинг» разработали и внедрили «Виртуальное отделение» для ВТБ 1
06.04.2018 Почта банк внедряет российскую технологию для узнавания клиентов по голосу 1
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра 1
09.01.2018 Московское метро выделило 400 миллионов на большие данные 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
05.06.2017 ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
05.04.2017 Росбанк подвел итоги развития ИТ в 2016 году 1
08.02.2017 М.Видео: Как не оказаться втянутым в матрицу? 1
02.02.2017 «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления знаниями для андеррайтинга в Сбербанке 1
17.01.2017 Управление рабочей нагрузкой: автоматизация дает измеримый результат 1
12.12.2016 Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle 4
23.11.2016 «Техносерв Консалтинг» внедрил ИТ-систему управления лояльностью в «Топливной процессинговой компании» 1
10.11.2016 «Почта Банк» начал формировать индивидуальные предодобренные предложения для клиентов в реальном времени 1
17.10.2016 Abbyy внедрила FlexiCapture Engine и FineReader Engine в «Московском кредитном банке» 2
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
29.07.2016 «Техносерв Консалтинг» перевел весь фронт-офис ВТБ24 на Oracle Open UI 1
23.05.2016 «Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya 1
18.05.2016 «Техносерв» перешагнул 50-миллиардный рубеж по выручке 1
19.01.2016 «Техносерв» обновил контакт-центр Промсвязьбанка 1
19.01.2016 Промсвязьбанк с помощью «Техносерва» модернизировал свой контакт-центр 1
01.12.2015 Самые популярные CRM в России созданы на платформе 1С. Следом идут решения Microsoft и Terrasoft 2
07.11.2015 SaaS: кризис не достиг нужной глубины 1
14.10.2015 «М.Видео» с помощью Epam интегрировала программу лояльности и электронную коммерцию 1
25.09.2015 ВТБ24 завершил один из крупнейших банковских ИТ-проектов в Европе 1
27.04.2015 МТС завершают перевод ИТ-инфраструктуры на унифицированную платформу 1

Публикаций - 130, упоминаний - 161

Oracle Siebel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 22
SAP SE 3215 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
Microsoft Corporation 11095 13
Oracle Corporation 3350 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
IBM 3544 4
Teradata 166 4
Cisco Systems 2040 3
Крок 1220 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
iTeco - Ай-Теко 717 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
Naumen - Наумен 342 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Рексофт - Reksoft 201 2
Brocade Communications Systems 141 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Google LLC 7154 1
OpenText 160 1
Астерос - Asteros 531 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 37 1
Riverbed Technology 103 1
Altuera - Альтуэра 13 1
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
N-Systems - Эн-Системс 1 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 1
JDA Software Group 25 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Летограф - Letograf 63 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ВТБ24 583 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Норникель - Норильский никель 178 2
Почта Банк 289 2
Открытие ФК 538 2
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Белый Ветер 54 1
FICO 33 1
ФосАгро - Апатит 15 1
CF Industries 3 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Еврохим МХК 42 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Росгосстрах 182 1
ФосАгро 54 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Сбербанк Лизинг 23 1
МТС банк 254 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Ингосстрах СПАО 210 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Flash 475 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
iWD - intelligent Workload Distribution - системы интеллектуального распределения рабочей нагрузки 2 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
Kubernetes 307 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
Oracle Siebel CRM 165 14
Oracle PeopleSoft 49 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Oracle Hyperion 74 3
Java - Язык программирования 1177 3
Microsoft Dynamics CRM 388 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 3
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 3
Orecle Exadata Database Machine X 95 2
Oracle Commerce 13 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Oracle JD Edwards 32 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 2
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Microsoft Office 1942 2
Oracle Autonomous Data Guard 2 2
SQL - Язык программирования 434 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Avaya Interaction Center 9 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 2
IBM Cognos BI 142 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Naumen Contact Center 71 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP SuccessFactors 110 1
Microsoft SQL Server 795 1
Т1 TSC business data security 7 1
Microsoft Excel 436 1
Naumen Erudite 12 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Летограф Ансамбль 2 1
Щукин Кирилл 3 2
Жуков Олег 15 2
Зайцев Андрей 39 2
Катрич Алексей 39 1
Мацыгин Юрий 8 1
Колобов Юрий 2 1
Чаплинская Светлана 6 1
Литвиненко Филипп 8 1
Казначеев Александр 3 1
Карпунин Алексей 16 1
Петросян Вадим 2 1
Хомченко Дмитрий 10 1
Орловская Мария 11 1
Юдин Дмитрий 7 1
Макеев Алексей 19 1
Бессарабский Алексей 29 1
Рубцова Ольга 32 1
Самойленко Максим 65 1
Демидов Михаил 125 1
Прозоровский Василий 40 1
Кузьменко Валерия 58 1
Мякишева Марина 84 1
Рыбакова Любовь 12 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Дёмкин Владимир 6 1
Тарасов Максим 5 1
Стыщенко Иван 5 1
Черкасов Сергей 10 1
Копаев Геннадий 16 1
Хайретдинов Шамиль 2 1
Дьяченко Валерий 66 1
Русанов Сергей 44 1
Ермаков Валерий 71 1
Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
Рогозина Ольга 4 1
Кулик Вадим 113 1
Ведяхин Александр 43 1
Шоржин Валерий 32 1
Холинов Андрей 18 1
Цегельная Ольга 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Европа 3759 6
Украина 3372 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Казахстан - Республика 2632 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - Курск 231 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 2
Индия - Республика 2173 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Мексика - Керетаро 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Перу - Республика 96 1
Сербия - Республика 129 1
Чили - Республика 121 1
Кипр - Республика 247 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
США - Сан-Франциско 694 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Сингапур - Республика 808 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Private Banking 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews Analytics 1990 7
IDC - International Data Corporation 2720 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
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CNews AWARDS 291 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Excellence Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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