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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Siebel
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 130, упоминаний - 161
Oracle Siebel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|Щукин Кирилл 3 2
|Жуков Олег 15 2
|Зайцев Андрей 39 2
|Катрич Алексей 39 1
|Мацыгин Юрий 8 1
|Колобов Юрий 2 1
|Чаплинская Светлана 6 1
|Литвиненко Филипп 8 1
|Казначеев Александр 3 1
|Карпунин Алексей 16 1
|Петросян Вадим 2 1
|Хомченко Дмитрий 10 1
|Орловская Мария 11 1
|Юдин Дмитрий 7 1
|Макеев Алексей 19 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Самойленко Максим 65 1
|Демидов Михаил 125 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Мякишева Марина 84 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|Тарасов Максим 5 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Хайретдинов Шамиль 2 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Русанов Сергей 44 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
|Рогозина Ольга 4 1
|Кулик Вадим 113 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Холинов Андрей 18 1
|Цегельная Ольга 10 1
|CNews Analytics 1990 7
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|Gartner 2192 1
|Forrester Research 386 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763001, в очереди разбора - 666689.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763001, в очереди разбора - 666689.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru