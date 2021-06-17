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Яндекс.Директ


17.06.2021 «Яндекс.маркет» начал делиться с продавцами подробной аналитикой о заказах и покупателях 1
01.06.2021 Магазины на «Яндекс.маркете» получат бонусы за рекламу товаров 1
28.04.2021 «Яндекс.Директ» запустил инструмент размещения рекламы для малого и среднего бизнеса 2
15.04.2021 «Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу 1
26.02.2021 «Яндекс» автоматизировал рекламную платформу для ресторанов 1
10.09.2020 Исследование Calltouch: конверсия уникальных звонков на рынке авторитейла выросла на 25% 2
07.09.2020 Виртуальная АТС «Яндекс.Телефония» поможет принять и обработать входящие звонки 1
27.08.2020 «Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии целевых действий пользователей 2
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
29.07.2020 Рекламная сеть «Яндекса» заключила партнерство с Huawei 1
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 1
26.03.2020 «Яндекс» представил условия работы временного таргетинга в нерабочую неделю 1
19.09.2019 В «Яндекс.Директе» появилась Indoor-реклама 1
11.09.2019 NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса 2
05.09.2019 «Точка» представила новые продукты 2
01.08.2019 Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда 2
30.04.2019 Eset обнаружила распространение вредоносных файлов с помощью платформы «Яндекс.директ» 1
29.04.2019 «Яндекс.директ» повысит конверсии за счет оптимизации цены на поиске 1
18.03.2019 В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу 2
28.09.2018 В «Битрикс24» появилась новая бесплатная аналитика 1
23.08.2018 «Яндекс» открыл турбо-страницы «Директа» для всех рекламодателей 1
29.06.2018 «Яндекс» и Addreality начали продажу внутренней рекламы по аукционной модели 1
25.05.2018 «Яндекс» и «Ростелеком» будут развивать цифровую рекламу в помещениях 1
23.05.2018 «Яндекс» начал продавать цифровую наружную рекламу 2
24.04.2018 «Яндекс.Директ» изменил подход к расчету ставок 4
16.04.2018 «Яндекс» представил новую концепцию развития «Директа» 3
23.03.2018 «Яндекс» запустил «Частные сделки» для автоматизированной закупки медийной рекламы 4
23.01.2018 «Яндекс.Директ» начал работать с медийной рекламой 2
13.06.2017 «Яндекс.Аудитории» подключили внешних поставщиков данных 1
29.05.2017 Офисы «Яндекса» на Украине обыскивают по делу о госизмене 1
15.02.2017 Сумма минимального платежа в «Яндекс.Директе» увеличится до 1 тыс. руб. 2
04.10.2016 ВТБ24 запустил маркетплейс небанковских сервисов 1
27.07.2016 Рекламодатели «Яндекс.Директа» смогут оплачивать рекламу через Paypal 3
29.06.2016 «Яндекс» скрестил онлайн-рекламу с офлайном 2
11.04.2016 «Яндекс» заплатит 100 тыс. руб. за рекомендацию хорошего мобильного разработчика 1
30.03.2016 «Яндекс.Директ» предложил новые источники мобильного трафика 1
20.01.2016 В «Яндекс.Директе» появятся смарт-баннеры 3
01.12.2015 «Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк для бизнеса с сервисом «МойСклад» 1
27.10.2015 Консолидированная выручка «Яндекса» за третий квартал 2015 г. выросла на 18% до i15,4 млрд 1
31.08.2015 «Яндекс.Директ» вводит новую модель аукциона и сортировку объявлений 1

Публикаций - 91, упоминаний - 126

Яндекс.Директ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 37
VK - Mail.ru Group 2484 5
Google LLC 7158 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Facebook 3766 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Microsoft Corporation 11110 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
MikroTik 14 1
Calltouch - Колтач 9 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Зебра Телеком - Zebra Telecom 5 1
Startpack - СтартПак 21 1
Qiwi - ОСМП Казахстан 1 1
IBM 3546 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Крок 1221 1
Cisco Systems 2044 1
Ситроникс - Sitronics 562 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Addreality 36 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Автодория 37 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
TP-Link 158 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Avito - Авито 171 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ24 583 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
eBay Inc 531 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Альфа-Банк 1126 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Виктория - Сеть супермаркетов 41 1
Точка 124 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент США 105 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 579 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 4
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 3
Google Android 10751 3
Яндекс.Дисплей 5 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Apple iOS 5742 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Яндекс.Метрика 81 2
ВТБ Бизнес Онлайн 9 1
Microsoft Microsoft Intermediate Language - MSIL - Microsoft Common Intermediate Language - MCIL - высокоуровневый ассемблер виртуальной машины .NET 8 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 14 1
NetByNet - Wi-Fi Радар 1 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 1
Drom.ru 7 1
Яндекс.Турбо-страницы 4 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Apple Mac 1460 1
Савков Леонид 32 4
Волож Аркадий 181 3
Мосин Владимир 5 2
Ильчук Сергей 3 1
Савицкая Мария 1 1
Королев Игорь 41 1
Рахимбердиев Аскар 31 1
Малюгин Владимир 24 1
Пешняк Борис 3 1
Ганник Яна 6 1
Байбик Мария 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Галеев Сергей 16 1
Лопатин Артем 7 1
Ермаков Валерий 71 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Никифорова Светлана 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
Казахстан - Республика 2637 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Украина 3374 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Украина - Одесса 57 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 59 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
The Wall Street Journal 709 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Woman.ru 3 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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