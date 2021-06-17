Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Директ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 126
Яндекс.Директ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Савков Леонид 32 4
|Волож Аркадий 181 3
|Мосин Владимир 5 2
|Ильчук Сергей 3 1
|Савицкая Мария 1 1
|Королев Игорь 41 1
|Рахимбердиев Аскар 31 1
|Малюгин Владимир 24 1
|Пешняк Борис 3 1
|Ганник Яна 6 1
|Байбик Мария 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Галеев Сергей 16 1
|Лопатин Артем 7 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Никифорова Светлана 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764331, в очереди разбора - 668018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764331, в очереди разбора - 668018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru