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ЦБ РФ ФинЦЕРТ
FinCERT
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере



25.01.2022 Дмитрий Бабков, банк «Санкт-Петербург»: Сценарии реагирования на инциденты в IRP-платформе минимизируют человеческие ошибки 2
01.12.2021 Банк «Санкт-Петербург» автоматизировал ИБ-процессы с помощью технологий российского разработчика R-Vision 1
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 2
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 2
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
04.03.2021 R-Vision выпустила новую версию платформы реагирования на инциденты ИБ R-Vision IRP 1
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 1
12.11.2020 Российские банки перестанут наказывать за атаки хакеров 6
21.09.2020 Руслан Рахметов, Security Vision -

Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы

 1
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 1
18.08.2020 Калмыцкий государственный университет подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
09.06.2020 Вышла обновленная версия отечественного шлюза веб-безопасности Solar webProxy для банков 3
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

 1
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 1
05.03.2020 «Код Безопасности» запускает Центр мониторинга и реагирования 1
25.02.2020 «Ростелеком-Солар» и Сахалинский центр информатизации будут обмениваться данными о киберугрозах 1
20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов 2
05.02.2020 Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами 1
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 1
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

 1
19.12.2019 «Интеллектуальная безопасность» получила лицензию ФСТЭК на оказание услуг по мониторингу ИБ 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
27.11.2019 Руслан Рахметов, «Интеллектуальная безопасность» -

Из-за мер российских регуляторов киберпреступники атакуют западный финсектор

 2
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 4
31.10.2019 Кибербезопасность глобальной финансовой структуры в действии: опыт банка «Открытие» 1
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес 1
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет 2
10.10.2019 Российская R-Vision представила решение для управления данными киберразведки 1
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 1
27.09.2019 Киберпреступность в России растет быстрее любых других видов преступлений 1
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества 1
20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн 2
12.09.2019 Softline помогла обеспечить комплексную защиту информации для КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 1
20.08.2019 «Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence 1
08.07.2019 Три четверти российских банков уязвимы для кибератак 2
05.07.2019 Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков 4

Публикаций - 68, упоминаний - 92

ЦБ РФ ФинЦЕРТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 12
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 54 10
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 371 10
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 57 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7905 7
Инфосистемы Джет 854 7
R-Vision - Р-Вижн 40 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 564 4
InfoWatch - Инфовотч 827 4
IBM - International Business Machines Corp 8809 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1074 3
Информзащита 634 3
Softline - Софтлайн 1826 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 3
Microsoft Corporation 22011 3
Ланит Интеграция 108 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
Ростех - Ростехнологии 2410 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 152 2
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 2
Код Безопасности 414 2
Telegram Group 704 2
Крок - Croc 1586 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 449 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 2
Google LLC 9819 2
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 22 2
Palo Alto Networks 110 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8604 2
Dr.Web - Доктор Веб 1179 2
AMT Group - АМТ-Груп 255 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 1
Trend Micro 565 1
Micro Focus 72 1
Fortinet 314 1
Монитор безопасности 73 1
Ланит - Онланта 78 1
Астерос - Asteros 603 1
Цифра ГК 387 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5013 11
Открытие ФК 2016 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 743 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 4
ГПБ - Газпромбанк 813 4
Альфа-Банк 1338 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2004 3
Почта Банк 307 2
НСПК - Национальная система платежных карт 275 2
ПСБ - Промсвязьбанк 654 2
МТС банк 265 2
МКБ - Московский кредитный банк 301 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Геобанк КБ 31 1
Росводоканал 63 1
PickPoint - Сеть постаматов 38 1
Бинбанк 189 1
ВТБ - ВТБ24 643 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 55 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
Юнистрим - Unistream 170 1
Sony Pictures Entertainment 134 1
Uber 276 1
Платежный Центр РНКО 29 1
Инбанк 6 1
Стройлесбанк 2 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 32 1
Глобэкс банк 30 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 234 1
РВК - Российская венчурная компания 516 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 1
Норникель - Норильский никель 277 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 908 1
Qiwi 853 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 422 1
Совкомбанк ПАО 164 1
Ак Барс Банк 185 1
Альфа-Капитал УК 52 1
СКБ-банк 97 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7521 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2605 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 45 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6900 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2169 2
Правительство Самарской области - Департамент информационных технологий и связи Самарской области 8 1
World Bank Group - Всемирный банк 279 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 54 1
Правительство Сахалинской области 21 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 5 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 128 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 90 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 801 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2226 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1163 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 63 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1409 1
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 27 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 90 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 781 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1257 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 210 1
АФТ - Ассоциация Финтех 94 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7441 47
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1813 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12485 17
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 112 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5661 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7219 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1839 6
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 227 6
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 21 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30613 5
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 241 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7386 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 738 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1210 4
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 95 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1044 4
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 94 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 3
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 139 3
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 38 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1544 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 831 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1129 3
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 26 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1105 3
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 76 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 495 3
Big Data - Большие данные 1909 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4119 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2229 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 680 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1410 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 61 2
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SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 300 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 249 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 297 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 795 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 363 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 18
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 106 10
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 18 5
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 21 4
Microsoft Office 3176 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 45 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 3
Google Android 11646 3
Apple iOS 6277 3
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 21 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 52 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 258 3
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 6 3
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 20 2
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 25 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 49 2
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 4 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 997 2
DeviceLock DLP 42 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 187 2
WhatsApp Messenger 708 2
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 3 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 2 1
Kaspersky Managed Protection 5 1
Pinterest 49 1
Dr.Web CureIt! 37 1
Positive Technologies - PT Platform 5 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 9 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 16 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Google AdWords - Google Ads 115 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 70 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 25 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 23 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 29 1
IBM Resilient Incident Response Platform Standard 2 1
Google Calendar - Google Календарь 66 1
АК Барс 360 1 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform 6 1
ESET Threat Intelligence 8 1
Рахметов Руслан 31 6
Сычев Артем 40 3
Ляпунов Игорь 63 3
Касперская Наталья 244 2
Кузнецов Станислав 72 2
Плешков Алексей 44 2
Бондаренко Александр 32 2
Скородумов Анатолий 64 2
Янкин Андрей 22 2
Шерстобитов Сергей 43 2
Медведев Дмитрий 1594 2
Симис Борис 13 2
Бабков Дмитрий 2 2
Аксаков Анатолий 103 1
Путин Сергей 40 1
Демидов Сергей 56 1
Нуйкин Андрей 31 1
Левин Леонид 104 1
Врублевский Павел 84 1
Греф Герман 344 1
Оганесян Ашот 77 1
Путин Владимир 2460 1
Мальнев Алексей 11 1
Волин Алексей 114 1
Бычков Александр 32 1
Воробьев Андрей 148 1
Новиков Алексей 39 1
Иванов Сергей 356 1
Мунтян Алексей 7 1
Дрюков Владимир 30 1
Земков Сергей 156 1
Крылов Павел 22 1
Верестникова Дарья 13 1
Нагаев Олег 30 1
Проскура Дмитрий 28 1
Носов Игорь 13 1
Казарян Карен 32 1
Новожилов Александр 13 1
Гольцов Александр 62 1
Плуготаренко Сергей 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 101237 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12233 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44318 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11916 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12408 3
Германия - Федеративная Республика 8221 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31759 3
Индия - Республика 4156 2
Китай - Тайвань 1611 2
Украина 5841 2
Нидерланды 2096 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 899 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 2
Того - Тоголезская Республика 8161 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 980 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 230 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 384 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2924 1
Америка Южная 675 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 803 1
Америка Латинская 1389 1
Закавказье 116 1
Индонезия - Республика 772 1
Россия - ПФО - Самарская область 864 1
Азия - Азиатский регион 3486 1
Франция - Французская Республика 5391 1
Европа Восточная 2892 1
Африка Южная 338 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 873 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 625 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1165 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 1
Бразилия - Федеративная Республика 1914 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 893 1
Европа 9805 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2088 6
Банковский сектор экономики 1104 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5822 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 245 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1604 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 147 3
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 48 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1352 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5119 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2332 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 76 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 62 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 55 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 816 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 82 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 175 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 7 1
СРО - саморегулируемые организации 48 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 17 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 117 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3679 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 12 1
Информационное общество - Государственная программа 1167 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1456 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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