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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦБ РФ ФинЦЕРТ
FinCERT
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
Публикаций - 68, упоминаний - 92
ЦБ РФ ФинЦЕРТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахметов Руслан 31 6
|Сычев Артем 40 3
|Ляпунов Игорь 63 3
|Касперская Наталья 244 2
|Кузнецов Станислав 72 2
|Плешков Алексей 44 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Скородумов Анатолий 64 2
|Янкин Андрей 22 2
|Шерстобитов Сергей 43 2
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Симис Борис 13 2
|Бабков Дмитрий 2 2
|Аксаков Анатолий 103 1
|Путин Сергей 40 1
|Демидов Сергей 56 1
|Нуйкин Андрей 31 1
|Левин Леонид 104 1
|Врублевский Павел 84 1
|Греф Герман 344 1
|Оганесян Ашот 77 1
|Путин Владимир 2460 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Волин Алексей 114 1
|Бычков Александр 32 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Новиков Алексей 39 1
|Иванов Сергей 356 1
|Мунтян Алексей 7 1
|Дрюков Владимир 30 1
|Земков Сергей 156 1
|Крылов Павел 22 1
|Верестникова Дарья 13 1
|Нагаев Олег 30 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Носов Игорь 13 1
|Казарян Карен 32 1
|Новожилов Александр 13 1
|Гольцов Александр 62 1
|Плуготаренко Сергей 53 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru