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ФинЦЕРТ ЦБ РФ
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
FinCERT


28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 2
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 2
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
04.03.2021 R-Vision выпустила новую версию платформы реагирования на инциденты ИБ R-Vision IRP 1
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 1
12.11.2020 Российские банки перестанут наказывать за атаки хакеров 6
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 1
18.08.2020 Калмыцкий государственный университет подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
09.06.2020 Вышла обновленная версия отечественного шлюза веб-безопасности Solar webProxy для банков 3
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 1
05.03.2020 «Код Безопасности» запускает Центр мониторинга и реагирования 1
25.02.2020 «Ростелеком-Солар» и Сахалинский центр информатизации будут обмениваться данными о киберугрозах 1
20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов 2
05.02.2020 Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами 1
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 1
19.12.2019 «Интеллектуальная безопасность» получила лицензию ФСТЭК на оказание услуг по мониторингу ИБ 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 4
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес 1
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет 2
10.10.2019 Российская R-Vision представила решение для управления данными киберразведки 1
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 1
27.09.2019 Киберпреступность в России растет быстрее любых других видов преступлений 1
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества 1
20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн 2
12.09.2019 Softline помогла обеспечить комплексную защиту информации для КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 1
20.08.2019 «Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence 1
08.07.2019 Три четверти российских банков уязвимы для кибератак 2
05.07.2019 Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков 4
25.06.2019 «Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
19.02.2019 Positive Technologies: социальная инженерия используется в каждой третьей атаке 1
11.02.2019 Angara Cyber Resilience Center обеспечит мониторинг ИБ «Инбанка» 1
14.01.2019 В России убытки от кибератак разрешили списывать на расходы 1
27.11.2018 Исследование «Ростелеком-Solar»: профессионализм киберпреступников стремительно растет 1
15.11.2018 R-Vision выпустил новую версию Incident Response Platform 2
09.10.2018 DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ 1

Публикаций - 57, упоминаний - 83

ФинЦЕРТ ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 5
InfoWatch - Инфовотч 613 4
Microsoft Corporation 11127 3
Инфосистемы Джет 675 3
Softline - Софтлайн 1474 3
IBM 3551 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 3
R-Vision - Р-Вижн 34 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
Telegram Group 702 2
Крок 1221 2
ESET 989 2
Ланит Интеграция 101 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Google LLC 7161 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Atrinity - Атринити 21 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Код Безопасности 365 1
Ланит ГК 1159 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 1
AT&T Cybersecurity - ранее AlienVault 1 1
Ростелеком Волга - макрорегиональный филиал 6 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
Palo Alto Networks 80 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Монитор безопасности 69 1
Астерос - Asteros 531 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1127 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Открытие ФК 538 2
Геобанк КБ 30 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Росводоканал 44 1
Бинбанк 184 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Equifax 22 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Uber 257 1
Платежный Центр РНКО 26 1
Инбанк 6 1
Стройлесбанк 2 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Глобэкс банк 28 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Альфа-Капитал УК 45 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
СКБ-банк 86 1
Ак Барс Банк 173 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Qiwi 783 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Uber Technologies 258 1
Почта Банк 289 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Правительство Сахалинской области 19 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 27
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 3
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 9
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 7
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
DeviceLock DLP 42 2
WhatsApp Messenger 654 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Pinterest 45 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 2 1
Kaspersky Managed Protection 5 1
IBM Resilient Incident Response Platform Standard 2 1
Microsoft Windows 854 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 23 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
SQL - Язык программирования 434 1
Google Android 8 Oreo 139 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
АК Барс 360 1 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform 5 1
ESET Threat Intelligence 8 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
BI.Zone CERT 1 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 22 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform 10 1
Fast Incident Response - FIR 1 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 1
RSA Archer 7 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
LG Oreo 2 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Сычев Артем 48 3
Касперская Наталья 197 2
Рахметов Руслан 23 2
Бондаренко Александр 32 2
Симис Борис 11 2
Кузнецов Станислав 64 2
Погребняк Евгений 1 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Гнедин Евгений 9 1
Исаева Ольга 3 1
Стеценко Дмитрий 1 1
Окошкин Антон 4 1
Лавров Владимир 2 1
Башлыков Михаил 21 1
Борзов Максим 2 1
Артюх Алексей 1 1
Кулешов Алексей 27 1
Анищенко Александр 4 1
Пирожков Александр 4 1
Филиппов Александр 11 1
Рожков Александр 7 1
Алперин Семен 5 1
Чинкова Мария 25 1
Зинина Ульяна 4 1
Пашенцев Виталий 11 1
Яшин Леонид 20 1
Алябьев Андрей 27 1
Хрусталев Александр 31 1
Чесов Роман 2 1
Фисенко Лев 10 1
Тесленко Евгений 3 1
Ниязов Тимур 1 1
Мартынцев Алексей 3 1
Вахонин Сергей 9 1
Жунич Марина 5 1
Ишунькина Инесса 3 1
Кишова Алина 4 1
Гавриш Игорь 1 1
Ходюков Игорь 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Украина 3378 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Индия - Республика 2175 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Европа 3774 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Калининградская область 539 1
Нидерланды 976 1
Россия - Уфа 646 1
Южная Африка 159 1
Восточная Европа 1682 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2194 3
IDC - International Data Corporation 2724 1
Markets&Markets Research 78 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
IBM X-Force Exchange 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Google Threat Analysis Group 2 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766533, в очереди разбора - 670218.
Создано именных указателей - 46354.
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