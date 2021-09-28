Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФинЦЕРТ ЦБ РФ
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
FinCERT
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 83
ФинЦЕРТ ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сычев Артем 48 3
|Касперская Наталья 197 2
|Рахметов Руслан 23 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Симис Борис 11 2
|Кузнецов Станислав 64 2
|Погребняк Евгений 1 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Гнедин Евгений 9 1
|Исаева Ольга 3 1
|Стеценко Дмитрий 1 1
|Окошкин Антон 4 1
|Лавров Владимир 2 1
|Башлыков Михаил 21 1
|Борзов Максим 2 1
|Артюх Алексей 1 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Анищенко Александр 4 1
|Пирожков Александр 4 1
|Филиппов Александр 11 1
|Рожков Александр 7 1
|Алперин Семен 5 1
|Чинкова Мария 25 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Яшин Леонид 20 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Хрусталев Александр 31 1
|Чесов Роман 2 1
|Фисенко Лев 10 1
|Тесленко Евгений 3 1
|Ниязов Тимур 1 1
|Мартынцев Алексей 3 1
|Вахонин Сергей 9 1
|Жунич Марина 5 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Кишова Алина 4 1
|Гавриш Игорь 1 1
|Ходюков Игорь 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766533, в очереди разбора - 670218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766533, в очереди разбора - 670218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru