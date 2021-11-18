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Сбер
СберМаркет
Sberbank Markets
Instamart

Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart


18.11.2021 HRlink оцифровала кадровый документооборот в «Сбермаркете»
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет»
23.07.2021 «СберМаркет» запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета»
17.05.2021 Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету»
20.08.2020 «Сбермаркет» запустил экспресс-доставку продуктов в Москве
17.08.2020 «СберМаркет» запустил сервис электронных чаевых для курьеров и экспертов по закупкам
04.08.2020 «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза для клиентов в 32 городах России
08.07.2020 «Сбермаркет» вступил в АКИТ
30.04.2020 «Ситимобил» начал доставлять заказы «Сбермаркета» в Москве
24.04.2020 Квартальный оборот «Сбермаркета» увеличился в 5 раз до 1,5 млрд рублей
17.04.2020 «Сбермаркет» расширил географию своей деятельности до 56 городов
11.11.2019 Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов
11.09.2019 Число пользователей Sberbank Markets увеличилось с начала года на 25%
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету
24.07.2019 В Sberbank Markets расширена автоматизация пост-трейд процесса
01.02.2019 Сбербанк начал тестирование чат-бота на базе ИИ в системе Sberbank Markets

Публикаций - 65, упоминаний - 120

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2840 19
Yandex - Яндекс 4534 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 7
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 177 5
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 4
Ситилинк - Citilink 231 4
Alibaba Group 338 3
ParaType - ПараТайп 7 3
Superdesigners 3 3
Media.Work 3 3
Merlion - Мерлион 349 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 3
МФ технологии - МФТ 27 3
Ростех - Ростехнологии 2364 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 3
Rambler Group - Рамблер ГК 759 3
Intel Corporation 10797 3
Skillbox - Скилбокс 32 2
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 66 2
HRlink - Инновации в управлении кадрами 17 2
5018 2
Telegram Group 694 2
Apple Inc 10161 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 65 1
Сравни.ру 7 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 16 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Прогноз 234 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 14 1
Pixonic 18 1
BIT.Games 2 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Honor 359 1
ARQA Technologies 5 1
Swag Masha 4 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 33 1
Deus Craft 4 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 43
О2О Delivery club 162 21
Ситимобил - Служба такси 123 19
СберЛогистика 43 15
О2О Холдинг 36 10
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 26 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 8
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 32 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 873 6
СберЗдоровье - DocDoc 41 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 309 5
ГПБ - Газпромбанк 803 5
DC Daily 5 4
СберАвто 18 4
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 123 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 4
Performance Group 6 4
Росводоканал 42 4
Auchan Holding - Ашан 169 4
Bayer AG - Байер 56 4
AliExpress 292 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 132 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 4
О’Кей - Сеть магазинов 68 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 119 3
Wildberries - Вайлдберриз 156 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 3
Металлинвестбанк 43 3
Segezha Group - Сегежа Групп 91 3
Щука - дизайн-студия 7 3
Сбер - Кухня на районе 10 3
ВкусВилл 53 3
Яндекс.Еда 98 3
RTP Global 7 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 112 3
Яндекс.Такси 279 3
Альфа-Банк 1328 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 4
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 27 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 3
Росгеолэкспертиза ФГКУ 10 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 1
Президент Российской Федерации 1811 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Правительство Москвы 907 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 1
Верховный суд Российской Федерации 348 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 45 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
Счётная палата РФ 556 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1195 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1821 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4682 5
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 18 5
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 142 4
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 808 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 406 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 3
DevSecOps - Development Security Operations 53 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 3
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 11 3
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 35 3
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 29 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1341 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 113 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 701 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1390 2
NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка 49 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 206 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3031 2
Google Android-приложения и разработчики 246 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 71 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 2
USB Type-C - USB-C 1004 2
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 13 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1530 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 601 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 85 1
Click&Collect - самовывоз 7 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 11 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 154 1
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 280 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 44 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 1
Сбер - СберФуд - SberFood 17 11
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 39 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 8
Яндекс.Маркет 469 8
Сбер - СберПрайм 14 5
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 36 5
Google Play - Google Store - Android Market 2642 4
Apple - App Store 2360 4
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 41 4
Apple iOS 6249 3
Сбер - СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 42 3
Яндекс.Карты и Транспорт 309 3
Сбер - Экосистема SberX 15 3
Rakuten Viber 465 3
Сбер - Сбердиск 4 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1212 2
Google Android 11570 2
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 2
Яндекс.Радар 25 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 2
WhatsApp Messenger 699 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 75 2
Apple Maps 29 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 2
Сбер - SberPay 22 2
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 179 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 314 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 1
VK - Mail.ru Combo 20 1
Microsoft Windows 10 10118 1
Apple Pay 406 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 149 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 344 1
VK - Mail.Ru myTarget 103 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 228 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 67 1
Хасис Лев 99 12
Греф Герман 344 7
Мельников Максим 17 5
Курмангужин Асан 5 5
Саркисов Артур 5 5
Севостьянов Александр 6 4
Маслов Олег 9 4
Контемиров Юрий 31 4
Сычев Артем 39 4
Курбатов Владимир 24 4
Мусич Роман 20 4
Воробьев Артем 18 4
Нуйкин Андрей 30 4
Демидов Сергей 55 4
Путин Сергей 39 4
Добродеев Борис 90 4
Горбатько Александр 94 3
Бенгин Владимир 9 3
Шеметов Андрей 9 3
Гадарь Дмитрий 15 3
Сысоев Александр 23 3
Тынкован Александр 51 3
Костров Дмитрий 25 3
Лысенко Юрий 24 3
Луганцев Александр 4 3
Малышев Сергей 48 3
Чулков Олег 10 3
Палей Лев 28 3
Дилбарян Павел 10 3
Митенков Алексей 20 3
Королев Максим 8 3
Бедарев Виталий 15 3
Кунин Соломон 5 3
Корзун Александр 4 3
Ерин Андрей 12 3
Махлин Дмитрий 13 2
Кирсанова Светлана 54 2
Шкипин Виктор 12 2
Зозуля Александр 2 2
Артамонова Анна 177 2
Россия - Российская федерация - РФ 84177 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 5
Россия - СФО - Новосибирск 2935 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 3
Россия - ПФО - Казань 1894 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 2
Кипр - Республика 355 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 992 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Донбасс 34 1
Греция - Афины 82 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1073 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 1
Великобритания - Лондон 1866 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1206 1
Ближний Восток 2496 1
Европа Восточная 2820 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1279 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 4
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 79 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1274 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1108 2
Торговля розничная 120 2
Транспорт 110 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 12 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 8 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 23 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 18 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 342 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 393 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 17 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 103 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1821 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1091 1
Образование в России 629 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 4
Forbes - Форбс 563 4
Thomson Reuters - Рейтер 5685 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 2
Коммерсантъ - Издательский дом 799 2
The Bell - Издание 34 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 22 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Российская газета 219 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Радио России - радиостанция 44 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 22 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
FT - Financial Times 1095 1
TAdviser - Центр выбора технологий 227 1
Bloomberg 973 1
Ведомости 277 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 276 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 16 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
Врачи РФ 1 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 116 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Gartner 3200 5
Data Insight - Исследовательское агентство 80 1
Refinitiv 4 1
Открытое образование 6 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 498 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
Сириус - Образовательный центр 105 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 4
GeekBrains 43 3
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
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