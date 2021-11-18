Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
СберМаркет
Sberbank Markets
Instamart
Публикаций - 65, упоминаний - 120
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Хасис Лев 99 12
|Греф Герман 344 7
|Мельников Максим 17 5
|Курмангужин Асан 5 5
|Саркисов Артур 5 5
|Севостьянов Александр 6 4
|Маслов Олег 9 4
|Контемиров Юрий 31 4
|Сычев Артем 39 4
|Курбатов Владимир 24 4
|Мусич Роман 20 4
|Воробьев Артем 18 4
|Нуйкин Андрей 30 4
|Демидов Сергей 55 4
|Путин Сергей 39 4
|Добродеев Борис 90 4
|Горбатько Александр 94 3
|Бенгин Владимир 9 3
|Шеметов Андрей 9 3
|Гадарь Дмитрий 15 3
|Сысоев Александр 23 3
|Тынкован Александр 51 3
|Костров Дмитрий 25 3
|Лысенко Юрий 24 3
|Луганцев Александр 4 3
|Малышев Сергей 48 3
|Чулков Олег 10 3
|Палей Лев 28 3
|Дилбарян Павел 10 3
|Митенков Алексей 20 3
|Королев Максим 8 3
|Бедарев Виталий 15 3
|Кунин Соломон 5 3
|Корзун Александр 4 3
|Ерин Андрей 12 3
|Махлин Дмитрий 13 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Шкипин Виктор 12 2
|Зозуля Александр 2 2
|Артамонова Анна 177 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru