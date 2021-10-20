Роструд РФ

В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1

В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 2

АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик 1

Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1

Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1

Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 2

Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ 2

Tanais внедрит Directum в Минприроды России 2

В России началась легализация электронных трудовых книжек 1

МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1

Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг в России составляет 1 млн человек 1

Внимание Правительства к ИТ в госсекторе упало до рекордной отметки 1

Власти России собрались обложить фрилансеров особым налогом 2

Ростех и Роструд объединят усилия в борьбе с безработицей 4