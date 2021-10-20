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Роструд РФ
Федеральная служба по труду и занятости


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
13.10.2021 «Ростелеком» организовал единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан 1
12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 5
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 1
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter 3
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 2
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 4
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 2
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
20.11.2020 Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок 10
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
27.03.2020 «Мегафон» поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 2
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 2
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ 2
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России 2
02.07.2019 В России началась легализация электронных трудовых книжек 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
24.08.2018 Минкомсвязи обязали повышать долю российского ПО в экономике России на 10% в год 2
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 3
14.04.2016 Пенсионный фонд начинает строить «одну из крупнейших информсистем России» 1
11.02.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг в России составляет 1 млн человек 1
20.11.2015 На портале «Работа в России» зарегистрировано более 100 тыс. соискателей 2
12.10.2015 Внимание Правительства к ИТ в госсекторе упало до рекордной отметки 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
26.05.2015 Власти России собрались обложить фрилансеров особым налогом 2
29.04.2015 Ростех и Роструд объединят усилия в борьбе с безработицей 4
12.03.2015 «Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме 1
15.09.2014 При Минкомсвязи России создан проектный офис для координации перевода госуслуг в электронный вид 3

Публикаций - 60, упоминаний - 108

Роструд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Yandex - Яндекс 4101 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 3
Восход ФГБУ НИИ 366 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Directum - Директум 646 2
Google LLC 7161 2
Tanais - Танаис 12 2
3761 2
Microsoft Corporation 11127 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
АйТи 752 1
Код Безопасности 365 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Merlion - Мерлион 275 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Ланит ГК 1159 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 2
Jaguar Land Rover 63 2
Почта России ПАО 1574 2
PSA Opel 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Согласие СК 44 1
Ford 173 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
KIA Motors 72 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 14
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Правительство РФ 2207 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 3
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Управление делами президента Российской Федерации 38 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Правительство Удмуртской Республики 6 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ЛДПР 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
Industrial Ethernet для применения в промышленности 9 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Google Android 10751 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Directum СЭД 68 2
Directum Solo 33 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Apple iOS 5742 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 1
Volkswagen Touareg 5 1
ГАЗ 21 Волга 1 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
CloudPayments CloudTips 7 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 1
Путин Владимир 1828 6
Скляр Алексей 49 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Никифоров Николай 1126 3
Чурсин Игорь 20 2
Кисляков Евгений 83 2
Потемкин Борис 2 2
Петухов Михаил 3 2
Тарасенко Андрей 8 2
Албычев Александр 74 2
Семенов Алексей 67 2
Сорокин Павел 6 1
Фурсин Алексей 100 1
Абрамова Елена 9 1
Осипов Владимир 17 1
Новомлинский Валерий 2 1
Инюцын Антон 13 1
Волков Алексей 26 1
Гаглоев Арсен 2 1
Макухин Вячеслав 1 1
Тихонов Анатолий 11 1
Иванов Евгений 33 1
Рыбчинский Михаил 14 1
Мельников Андрей 3 1
Горбачев Александр 18 1
Ильин Александр 10 1
Егоров Даниил 15 1
Носков Константин 201 1
Левин Леонид 83 1
Войтенко Олег 24 1
Шипов Савва 70 1
Терещенко Денис 38 1
Паршин Максим 142 1
Солодовников Денис 62 1
Исмаилов Рашид 47 1
Елистратов Николай 90 1
Козырев Алексей 270 1
Калугин Сергей 162 1
Петрушин Андрей 64 1
Приходько Сергей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - Тюменская область 584 2
Россия - Оренбургская область 293 2
Россия - Рязанская область 315 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 2
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Орловская область 134 1
Северный Кавказ 138 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Россия - Курильские острова 35 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Япония 2802 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Тульская область 753 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
Федеральное законодательство 254 1
Коррупция 22 1
Русский язык 986 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Fast рейтинг 30 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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