Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роструд РФ
Федеральная служба по труду и занятости
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 108
Роструд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 6
|Скляр Алексей 49 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Чурсин Игорь 20 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Потемкин Борис 2 2
|Петухов Михаил 3 2
|Тарасенко Андрей 8 2
|Албычев Александр 74 2
|Семенов Алексей 67 2
|Сорокин Павел 6 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Абрамова Елена 9 1
|Осипов Владимир 17 1
|Новомлинский Валерий 2 1
|Инюцын Антон 13 1
|Волков Алексей 26 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Макухин Вячеслав 1 1
|Тихонов Анатолий 11 1
|Иванов Евгений 33 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Мельников Андрей 3 1
|Горбачев Александр 18 1
|Ильин Александр 10 1
|Егоров Даниил 15 1
|Носков Константин 201 1
|Левин Леонид 83 1
|Войтенко Олег 24 1
|Шипов Савва 70 1
|Терещенко Денис 38 1
|Паршин Максим 142 1
|Солодовников Денис 62 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Елистратов Николай 90 1
|Козырев Алексей 270 1
|Калугин Сергей 162 1
|Петрушин Андрей 64 1
|Приходько Сергей 23 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Fast рейтинг 30 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru