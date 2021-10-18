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Ренессанс Капитал
Renaissance Capital


18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
30.06.2017 В МТС назначен новый вице-президент по маркетингу 1
01.03.2017 В розничной сети «Ростелекома» назначен новый генеральный директор 1
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 1
22.06.2015 Navicon автоматизировал учет по МСФО в ИК «Ренессанс Капитал» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 1
11.11.2014 Елена Елизарова назначена директором департамента обслуживания клиентов «Ростелекома» 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
18.04.2014 Банки нуждаются в многоуровневой защите 1
08.11.2013 Tibco начинает в России точечную экспансию 1
27.06.2013 AT Consulting открыла практику ECM 1
23.05.2013 Резидент бизнес-инкубатора ВШЭ получил свыше 9 млн руб. инвестиций 1
25.02.2013 CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал» 1
22.02.2013 Банк «Ренессанс Капитал» повышает эффективность обработки больших объемов данных вместе с Tibco Software 5
20.09.2012 Наблюдательный совет НКО НРД избрал состав комиссии по технической политике и развитию технологий 1
05.09.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": что дает системный аутсорсинг? 1
20.07.2012 Корпоративный портал банка: новые требования 2
11.07.2012 Зарплаты ИТ-сотрудников в банках выросли на 20% с 2011 г. 1
25.05.2012 Основатель Epam: Отдача от нашего IPO будет видна через 3-5 лет 1
18.04.2012 Ренессанс Кредит: Мы перестали платить за людей и начали платить за сервис 1
04.04.2012 Юрий Овчаренко: Людям, "облакам" и серверам нужно одно - чтобы о них заботились 1
15.03.2012 Конференция CNews: «BPM 2012: новые пути развития» 1
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА 1
29.02.2012 ИТ-аутсорсинг для банка: детали превыше всего 2
08.02.2012 Из-за Facebook оценка EPAM в ходе IPO упала на $240 млн 1
25.01.2012 Банковские телекоммуникации: как обеспечить надежность? 1
24.01.2012 Epam привлечет до $133 млн на бирже в Нью-Йорке 1
24.01.2012 Epam Systems приступила к IPO 1

Публикаций - 77, упоминаний - 88

Ренессанс Капитал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 14
VK - Mail.ru Group 2484 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 11
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 9
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 267 9
Microsoft Corporation 11110 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
Tonk - Тонк ГК 32 7
Citrix Systems 571 7
Роснефть РН-информ 32 7
CleverDATA 54 6
Ростелеком Связьинвест 699 6
Cinimex - Синимекс 160 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
HDS - Hitachi Data Systems 289 5
Инверсия 64 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 5
SAP CIS - САП СНГ 755 4
Элвис-Плюс 69 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 4
Инфозащита 24 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 4
Polycom - Поликом Раша 301 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 4
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 4
Ланит ГК 1158 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
АйТи 752 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
SAP SE 3216 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 8
Газпром нефть 382 7
ВТБ Банк Москвы 372 7
Обувь России 27 7
Mary Kay - Мэри Кэй 82 7
Citibank - Ситибанк 170 7
KupiVip 75 7
Утконос 99 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
X5 Group 599 7
Роснефть НК 367 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
МДМ Банк 150 7
Возрождение - Коммерческий банк 99 6
Открытие ФК 538 5
Альфа-Банк 1126 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 4
Северсталь ПАО 204 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Совкомбанк ПАО 147 3
Аэрофлот 493 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Банк Санкт-Петербург 120 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Локо-Банк 31 1
Нордеа Банк 49 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Bayer AG - Байер 37 1
Telconet Capital 24 1
Снежная Королева 38 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Правительство Москвы 653 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Правительство РФ 2206 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 5
Microsoft Windows 10 6652 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Skype 1472 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 458 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
OpenText Documentum 191 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Устюжанин Дмитрий 43 11
Стуров Дмитрий 25 10
Хрусталев Александр 31 9
Коротнев Константин 31 8
Скородумов Анатолий 63 8
Мацоцкий Сергей 150 8
Юсупов Ренат 75 8
Карпенко Дмитрий 27 7
Меднов Сергей 115 7
Александрин Андрей 15 7
Ушаков Михаил 23 7
Халяпин Сергей 77 7
Шевченко Владимир 135 7
Козырев Алексей 270 7
Еремеев Сергей 17 7
Громов Иван 96 7
Брагин Павел 22 7
Гуральников Сергей 161 7
Шадаев Максут 384 7
Широких Алексей 70 7
Леушев Андрей 63 7
Прохоров Фёдор 78 7
Соколов Михаил 26 7
Пирогов Алексей 29 7
Богданов Кирилл 91 7
Садовенко Илья 60 7
Козлов Михаил 153 7
Кравченко Константин 65 7
Ермолаев Артем 340 6
Курило Андрей 35 6
Фомичев Олег 107 6
Сыкулев Андрей 57 6
Реймер Денис 49 6
Бетсис Павел 84 5
Чучелов Андрей 44 5
Халин Дмитрий 52 5
Скачков Юрий 50 5
Лысенко Эдуард 209 4
Никуличев Андрей 43 4
Богачев Игорь 172 4
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 10
Восточная Европа 1682 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Россия - Республика Мордовия 388 4
Россия - Калужская область 574 4
Россия - Вологодская область 317 4
Россия - Тульская область 752 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Европа 3766 3
Украина 3374 3
Казахстан - Республика 2637 2
Европа Западная 615 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Тюменская область 583 1
Россия - Ульяновская область 350 1
Россия - Пермь 740 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Япония 2792 1
Швеция - Королевство 756 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
InformationWeek 101 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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