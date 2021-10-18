Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ренессанс Капитал
Renaissance Capital
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 88
Ренессанс Капитал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Устюжанин Дмитрий 43 11
|Стуров Дмитрий 25 10
|Хрусталев Александр 31 9
|Коротнев Константин 31 8
|Скородумов Анатолий 63 8
|Мацоцкий Сергей 150 8
|Юсупов Ренат 75 8
|Карпенко Дмитрий 27 7
|Меднов Сергей 115 7
|Александрин Андрей 15 7
|Ушаков Михаил 23 7
|Халяпин Сергей 77 7
|Шевченко Владимир 135 7
|Козырев Алексей 270 7
|Еремеев Сергей 17 7
|Громов Иван 96 7
|Брагин Павел 22 7
|Гуральников Сергей 161 7
|Шадаев Максут 384 7
|Широких Алексей 70 7
|Леушев Андрей 63 7
|Прохоров Фёдор 78 7
|Соколов Михаил 26 7
|Пирогов Алексей 29 7
|Богданов Кирилл 91 7
|Садовенко Илья 60 7
|Козлов Михаил 153 7
|Кравченко Константин 65 7
|Ермолаев Артем 340 6
|Курило Андрей 35 6
|Фомичев Олег 107 6
|Сыкулев Андрей 57 6
|Реймер Денис 49 6
|Бетсис Павел 84 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Халин Дмитрий 52 5
|Скачков Юрий 50 5
|Лысенко Эдуард 209 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Богачев Игорь 172 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|InformationWeek 101 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2193 1
|Forrester Research 386 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763976, в очереди разбора - 667663.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763976, в очереди разбора - 667663.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru