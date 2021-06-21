Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

РДТЕХ


21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2
15.07.2020 «РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве 4
29.05.2020 Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность выросла на 15% 1
28.05.2020 «РДТех» возглавил бывший исполнительный директор 1
21.04.2020 «РДТех» предложил скидку 30% на дистанционный аутсорсинг администрирования СУБД 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
01.10.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
06.08.2019 СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
15.08.2018 «РДТЕХ» представил услугу круглосуточного мониторинга ИС заказчика 1
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
26.04.2018 Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle 4
25.04.2018 Tadviser: общий объем госзакупок продукции Oracle в 2017 году составил 8,8 млрд рублей 1
16.04.2018 Умер один из основателей интегратора «Рдтех» 2
26.03.2018 РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни» 1
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель» 1
04.10.2017 CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для операторов связи 1
28.09.2017 Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса 1
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 2
28.03.2017 Составлен рейтинг крупнейших госзакупок продуктов и услуг Oracle в России за 2016 год 1
23.12.2016 Решения компании «РДТех» вошли в Единый реестр отечественного ПО 1
18.11.2016 Рынок ИТ в телекоме будет расти благодаря интеграции ИТ-сервисов и операторских продуктов 1
29.06.2016 Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных 1
06.06.2016 «РДТех» построил для Татфондбанка систему анализа платежной сети 2
26.05.2016 CNews100: Рубеж в триллион пройден – спасибо падению рубля 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
10.03.2016 «РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных 2
09.12.2015 «РДТех» оказывает услуги по расширенной техподдержке баз данных и ОС «Тойота Мотор» 1
01.12.2015 «РДТех» создал для Татфондбанка систему мотивационной отчетности 1
23.10.2015 Крупнейшие ИТ-поставщики для телекома: скорость падения выручки нарастает 2
01.10.2015 «РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка 2
10.09.2015 РДТех и Huawei договорились о сотрудничестве 7
20.07.2015 Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero 4
15.07.2015 «РДТех» предложит своим заказчикам решения на флэш-памяти от Violin Memory 5
28.05.2015 Скончался пионер использования СУБД в России, сооснователь интегратора «Рдтех» 2
12.05.2015 РДТЕХ внедрил в Татфондбанке систему «Аналитический CRM» 1

Публикаций - 159, упоминаний - 316

РДТЕХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3211 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
Крок 1219 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Астерос - Asteros 531 8
Microsoft Corporation 11060 8
Компьюлинк ГК - Compulink 209 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Software AG & IDS Scheer 109 6
Ланит ГК 1155 5
АйТи 751 5
ФОРС - Центр разработки 179 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
ITG - INLINE Technologies Group 126 4
Columbus - Колумбус 125 4
Google LLC 7144 4
IBM 3537 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Системный софт - SysSoft 124 4
Oracle Corporation 3342 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 3
Инфосистемы Джет 675 3
Талмер - Talmer 23 2
Saprun - Сапран групп 38 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Воентелеком 134 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Сател 33 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
Аплана Группа компаний 102 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Татфондбанк 69 4
Альфа-Банк 1123 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ВТБ24 583 2
Транснефть 159 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Ингосстрах СПАО 210 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Связьтранснефть 15 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
Связь-банк 78 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Сбербанк страхование 47 1
Форус Банк 4 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
X5 Group 599 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Интер РАО ПАО 158 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Газпром нефть 382 1
Роснефть НК 367 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Аэрофлот 493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 5 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2201 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
Счётная палата РФ 460 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
OpenStack 347 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Умная каска 7 1
IBM Cognos BI 141 3
TmaxSoft Tibero 40 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Microsoft Azure 1171 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Google Android 10750 1
SQL - Язык программирования 432 1
Microsoft Excel 436 1
Alfresco 114 1
NVision Барьер 8 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP Sybase 77 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Directum Ario 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Microsoft Office 365 769 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
Rakuten Viber 429 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 1
Linux OS 4253 1
Java - Язык программирования 1175 1
Apple macOS 922 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Шмелев Павел 12 3
Лящ Михаил 32 2
Еремеев Сергей 17 2
Горшенин Василий 5 2
Соловьев Алексей 60 2
Огуряев Дмитрий 53 1
Шварц Григорий 1 1
Кутаев Илья 1 1
Данилова Наталья 2 1
Дыбко Наталья 2 1
Пудов Дмитрий 12 1
Добриднюк Сергей 5 1
Зятьков Юрий 6 1
Терехов Олег 6 1
Соболева Елена 1 1
Мартынов Антон 6 1
Новиков Владимир 7 1
Клявин Владимир 26 1
Кутузов Максим 5 1
Нугманов Андрей 7 1
Педоренко Андрей 41 1
Нестеров Андрей 17 1
Байбутов Андрей 6 1
Шуравин Андрей 8 1
Агафонова Наталия 35 1
Степанов Антон 56 1
Макаров Станислав 111 1
Лосев Сергей 43 1
Телятников Алексей 12 1
Николаева Мария 2 1
Клименко Алексей 11 1
Краснопольский Андрей 8 1
Соколюк Валерий 26 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Васильев Григорий 35 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Прохоров Фёдор 78 1
Флоринский Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Украина 3361 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Восточная Европа 1676 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Европа 3745 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Украина - Белая Церковь 1 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Индия - Республика 2169 1
Япония 2778 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Грузия - Тбилиси 46 1
Россия - Белгородская область 367 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Япония - Токио 287 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Грузия 691 1
Китай - Тайвань 589 1
Ближний Восток 1471 1
Африка 1487 1
Швеция - Королевство 751 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 4
Gartner 2190 3
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews Fast рейтинг 29 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews AWARDS 291 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759341, в очереди разбора - 663032.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще