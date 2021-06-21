Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РДТЕХ
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Публикаций - 159, упоминаний - 316
РДТЕХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
|Шмелев Павел 12 3
|Лящ Михаил 32 2
|Еремеев Сергей 17 2
|Горшенин Василий 5 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Шварц Григорий 1 1
|Кутаев Илья 1 1
|Данилова Наталья 2 1
|Дыбко Наталья 2 1
|Пудов Дмитрий 12 1
|Добриднюк Сергей 5 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Терехов Олег 6 1
|Соболева Елена 1 1
|Мартынов Антон 6 1
|Новиков Владимир 7 1
|Клявин Владимир 26 1
|Кутузов Максим 5 1
|Нугманов Андрей 7 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Нестеров Андрей 17 1
|Байбутов Андрей 6 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Степанов Антон 56 1
|Макаров Станислав 111 1
|Лосев Сергей 43 1
|Телятников Алексей 12 1
|Николаева Мария 2 1
|Клименко Алексей 11 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Теленков Андрей 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Васильев Григорий 35 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Флоринский Алексей 3 1
|CNews Analytics 1988 26
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|IDC - International Data Corporation 2713 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759341, в очереди разбора - 663032.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759341, в очереди разбора - 663032.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru