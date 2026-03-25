В «РДТех» назначен заместитель генерального директора

Компания «РДТех» сообщила о назначении Глеба Желтова заместителем генерального директора.

«Глеб сформировался как менеджер в нашей компании. Он успешно прошел сложный путь трансформации бизнеса в новой команде с 2022 г., решая наиболее сложные и критичные управленческие задачи. В рамках общего вектора на повышение эффективности бизнеса ключевая цель Глеба на новой позиции – распространение корпоративных стандартов проектного управления и управления взаимодействием с клиентами в процессе исполнения контрактов, апробированных в Сервисном центре, в другие производственные процессы компании», – сказала генеральный директор «РДТех» Светлана Иванова.

«Впереди – большая работа, и я уверен, что мы выведем качество услуг «РДТех» на новый уровень. Стандарты, которые уже показали свою результативность, должны стать единой системой для всех проектов компании. Масштабирование успешных практик на все подразделения – амбициозная задача и определенный вызов, но, я уверен, что с командой профессионалов, которая работает в режиме 24/7/365 уже 4 года, всё получится», – отметил Глеб Желтов.

Сервисный центр «РДТех» проводит аудит баз данных и инфраструктуры, осуществляет настройку, мониторинг, техническую поддержку и администрирование СУБД и инфраструктуры. Успешно проводит работы по миграции БД, оптимизации их производительности и созданию отказоустойчивых решений. Проектный офис «РДТех» управляет портфелем действующих услуг и сервисов – AI-Solver, R-Chive 2.0 и др., проводит разработки новых перспективных продуктов в интересах ИТ-рынка.

