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НИИР ФГУП
Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева


20.10.2021 В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 7
08.10.2021 НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство 3
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 2
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой 5
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 6
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 4
12.05.2021 Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома» 1
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 2
10.12.2020 Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон 2
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G 3
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2
18.09.2020 Базовая станция 5G российского производства появится в 2021 году 1
09.07.2020 Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека 3
26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список 2
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 1
03.02.2020 Россия перейдет на отечественное 5G-«железо». Разработкой займется «Ростех» 2
13.12.2019 Не доставшиеся «Ростелекому» 25 миллиардов пойдут на «Цифровую экономику» 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
21.11.2019 «Росэлектроника» создаст первое отечественное производство СВЧ-переключателей для спутников 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 7
14.11.2019 Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты 3
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 3
10.09.2019 Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения 1
15.08.2019 Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным 4
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 3
01.08.2019 Импортозамещение полицейской радиосвязи обойдется в 7 миллиардов 3
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио 5
23.07.2019 Минкомсвязи не дали включить в «черный список» поставщиков компанию, зарегистрированную в квартире 3
19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера 2
13.06.2019 Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G 2
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 6
03.04.2019 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие 9
26.03.2019 Trueconf поглотила компанию Integrit, чтобы создать видеоконференцсвязь для «Эльбрусов» 2
24.01.2019 Где и почему появятся в России первые сети 5G 2
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 3
24.12.2018 ФСО просит спасти ее от медиафасадов 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 2
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 3

Публикаций - 138, упоминаний - 281

НИИР ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 24
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 20
Ростех - Ростехнологии 2230 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 7
Ericsson 873 7
Huawei 2736 6
Интеллект Телеком 35 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 6
Восход ФГБУ НИИ 367 5
Основа Телеком 55 5
АФК Система ПАО 1003 5
Yandex - Яндекс 4107 4
Freshtel 49 4
Nokia Siemens Networks 171 4
Yota - Скартел 623 4
Энлаин - Энлайн - Nline 13 4
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 4
Антарес 25 4
СМАРТС Компания 211 3
РТКомм.ру 166 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 3
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 5 3
Ростелеком Связьинвест 714 3
HTC Corporation 1203 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 454 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 3
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 3
Воентелеком 134 3
Intel Corporation 4234 3
Nokia Corporation 2471 3
Вайнах Телеком 42 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Xinwei Group 9 2
Microsoft Corporation 11253 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Telegram Group 702 2
Почта России ПАО 1580 5
РЖД - Российские железные дороги 1083 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 4
РАВИС 9 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
НСТТ Белитон 7 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
Восточный Банк 108 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Ford 173 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Гранит 11 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Sumitomo Group 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Газпром ПАО 525 1
SoftBank Group 101 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
АвтоВАЗ 119 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Роснефть НК 367 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 109 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Tesla Motors 241 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
UDR Inc 6 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 64
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 52
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 21
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 19
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 11
Президент Российской Федерации 1443 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 8
Правительство РФ 2210 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 4
Арбитражный суд города Москвы 341 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Правительство Москвы 654 2
NSSF - National Social Security Fund 3 2
Администрация Президента РФ 271 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 36 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 9
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 273 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 38
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 27
3G - Стандарт мобильной связи 3762 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 5
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 494 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 501 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 137 3
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 3
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 3
ARM64 - Архитектура процессора 1021 2
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 3 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 122 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 2
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
SMF - Session Management Function - Управление сессией 11 2
LSA - Latent semantic analysis - ЛСА - Латентно-семантический анализ 4 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 507 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 184 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Google Android 10752 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 3
Linux OS 4296 2
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 2
Nokia AirScale Radio Access 27 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Nokia Broadband Fronthaul 4 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Новости 29 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 6 1
IntegrIT VitaHD MCU ВКС 2 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
LG Stylus - смартфон 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iOS 5742 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
WhatsApp Messenger 654 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Microsoft Windows XP 913 1
ICQ 504 1
Google Gmail 613 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Никифоров Николай 1126 18
Щеголев Игорь 676 12
Медведев Дмитрий 1434 12
Мардер Наум 100 11
Путин Владимир 1831 10
Иванов Олег 124 10
Сердюков Анатолий 54 6
Акимов Максим 167 5
Солдатов Алексей 77 4
Ройтман Евгений 34 4
Духовницкий Олег 91 4
Рейман Леонид 429 3
Дворкович Аркадий 169 3
Ситников Сергей 51 3
Прохоров Юрий 44 3
Пехтерев Сергей 40 3
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
Жаров Александр 165 3
Шадаев Максут 384 3
Гурьянов Игорь 2 2
Ким Дмитрий 27 2
Катулевский Александр 8 2
Шойгу Сергей 59 2
Морошкин Александр 106 2
Башмаков Александр 10 2
Носков Константин 203 2
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 2
Дворкович Александр 5 2
Юсуфов Виталий 24 2
Криевс Ритварс 15 2
Дворкович Виктор 5 2
Сеславинский Михаил 8 2
Кривошеев Марк 1 1
Тихонова Кристина 44 1
Ускова Ольга 128 1
Волож Аркадий 181 1
Лысенко Эдуард 209 1
Чаркин Евгений 182 1
Семенихин Игорь 37 1
Усманов Алишер 241 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 8
Европа 3804 8
Япония 2832 8
Россия - ПФО - Казань 1529 7
Россия - Сочи 914 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 5
Восточная Европа 1701 5
Африка 1508 4
Россия - Краснодарский край 921 4
Россия - Сибирь 884 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 4
Россия - ПФО - Самара 1309 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 4
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 226 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 463 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 3
Россия - Калининград 680 3
Россия - Западная Сибирь 128 3
Земля - планета Солнечной системы 892 3
Россия - Калуга 302 3
Россия - Омск 637 3
Россия - Иркутск 473 3
Россия - Томск 456 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 856 3
Ближний Восток 1487 3
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Ярославль 409 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 2
Россия - Иннополис 292 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Россия - Липецкая область 294 2
Австралия - Австралийский Союз 1136 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Космодром Байконур 98 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 358 3
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Коррупция 22 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Русский язык 1006 1
Сельское хозяйство 12 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 153 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Человеческий фактор 129 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
НПА - Нормативный правовой акт 50 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
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