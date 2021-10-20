Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИИР ФГУП
Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 138, упоминаний - 281
НИИР ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 18
|Щеголев Игорь 676 12
|Медведев Дмитрий 1434 12
|Мардер Наум 100 11
|Путин Владимир 1831 10
|Иванов Олег 124 10
|Сердюков Анатолий 54 6
|Акимов Максим 167 5
|Солдатов Алексей 77 4
|Ройтман Евгений 34 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Рейман Леонид 429 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Ситников Сергей 51 3
|Прохоров Юрий 44 3
|Пехтерев Сергей 40 3
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
|Жаров Александр 165 3
|Шадаев Максут 384 3
|Гурьянов Игорь 2 2
|Ким Дмитрий 27 2
|Катулевский Александр 8 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Морошкин Александр 106 2
|Башмаков Александр 10 2
|Носков Константин 203 2
|Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 2
|Дворкович Александр 5 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Криевс Ритварс 15 2
|Дворкович Виктор 5 2
|Сеславинский Михаил 8 2
|Кривошеев Марк 1 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Ускова Ольга 128 1
|Волож Аркадий 181 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Семенихин Игорь 37 1
|Усманов Алишер 241 1
|CNews Analytics 1996 7
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru