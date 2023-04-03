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Максима ГК МаксимаТелеком MaximaTelecom

Максима ГК - МаксимаТелеком - MaximaTelecom

Группа компаний «Максима» является системным интегратором, специализирующимся на цифровизации транспортной системы, городского хозяйства и промышленности. Комплексные проекты, основанные на платформенных решениях, отечественных системах автоматизации бизнеса и производства, а также инфраструктурных сервисах и разработках для создания «умного города». Портфель продуктов включает решения, основанные на таких технологиях, как искусственный интеллект, компьютерное зрение, облачные вычисления и промышленные решения. В портфеле компании проекты по цифровизации метрополитенов Москвы и Санкт—Петербурга, наземного пассажирского и железнодорожного транспорта, технологические решения по цифровому развитию городов, сервисов городской и транспортной аналитики, платформы для бизнеса и промышленности на основе Big Data, интернета вещей, Wi-Fi и перспективных технологий связи. «МаксимаТелеком» управляет крупнейшей публичной сетью Wi-Fi в Европе, предоставляя инфраструктуру для цифровых сервисов в крупнейших городах России. «МаксимаТелеком» также входит в число системообразующих предприятий России в сфере информационных технологий.


03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро

«МаксимаТелеком» сменил владельца Компания «МаксимаТелеком», владеющая сетью Wi-Fi в московском метро, сменила владельца. Согласно материалам, размещенным компанией на сайте Центра раскры
30.03.2023 «Максимателеком» трансформирует бизнес и переходит на новый бренд ГК «Максима»

«Максимателеком» структурирует активы, выделив их в два ключевых направления: интеграторские решения и операторский бизнес. Новый бренд ГК «Максима» будет использоваться в основе нового позицион
01.03.2023 Сеть «Максимателеком» начала работу на всем протяжении БКЛ

«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, объявил о запуске сети на всем протяжении Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополите
27.01.2023 «Максимателеком» установит свыше 60 базовых станций для стабильной работы сети Wi-Fi на новых участках БКЛ

«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы продолжают расширять бесплатную сеть Wi-Fi для пассажиров моско
06.12.2022 «Максимателеком» упростила подключение пассажиров к Wi-Fi в городском транспорте Москвы

«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы упростили подключение к сети MT_FREE и обеспечили бесшовный дос
02.12.2022 Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом»

Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом». Проект был направлен на унификацию процессов и форм бюджетов. Опираясь на это, специалисты Efsol спроектировали формы бюджетов, состав стате
14.11.2022 «Максимателеком» оснастила новейшие поезда «Балтиец» цифровыми решениями

«Максимателеком» выступила поставщиком цифровых решений для нового поезда метро серии «Балтиец», разработанного «Трансмашхолдингом» для метрополитена Санкт-Петербурга. Компания обеспечивает Wi-F
19.09.2022 «Максимателеком» автоматизирует управление предприятиями «Новой горной УК»

«Максимателеком» (входит в группу «Максима») и «Новая горная УК» объявили о начале проекта по автоматизации управления предприятием с помощью единой информационной системы на основе программных

17.06.2022 «Максимателеком» и Петербургский метрополитен объявили о сотрудничестве в области цифровизации и ИТ

Петербургский метрополитен и «Максимателеком» договорились о сотрудничестве в сфере комплексной цифровизации, ИТ-безопасности, непрерывности работы ИТ-систем, повышения уровня транспортной безопасности и развития цифровых с
03.06.2022 «Максимателеком» представила платформу поддержки принятия решений на основе больших данных для городов

«Максимателеком», российская компания в области цифровых решений и инфраструктурных проектов для городов, транспорта и промышленности, представила цифровую платформу, с помощью которой федеральн
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных

«Газпром-Медиа», медиахолдинг в России и Восточной Европе, и компания «МаксимаТелеком», развивающая технологические решения и платформы для обработки больших потоко
08.12.2021 «Максимателеком» запустила Wi-Fi для пассажиров на новом участке Большой кольцевой линии московского метро

«Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Безлимитный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях от станции «Мнёвники» до станции «Каховская» Большой к
22.10.2021 «Максимателеком» обновила линейку тарифов

«Максимателеком» объявила о запуске новой линейки тарифов Smartfi для пассажиров общественного транспорта Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь подключиться к Wi-Fi без рекламы можно везде, где дейс
03.09.2021 «Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам

«Максимателеком» продолжит технологическую модернизацию системы общественного транспорта и развитие инфраструктуры городских сервисов совместно с VEB Ventures. Главной задачей сотрудничества обе
28.06.2021 «МаксимаТелеком» и Администрация Нижнего Новгорода будут сотрудничать в сфере цифровизации городского хозяйства

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и генеральный директор технологической компании «МаксимаТелеком» Борис Вольпе подписали соглашение о сотрудничестве в целях повышения качества
25.06.2021 «Максимателеком» запускает цифровую платформу метрологического контроля сыпучих грузов

«Максимателеком» представила цифровую платформу для объективного контроля объема сыпучих грузо
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо

«Максимателеком» и технологический провайдер Ctrl2GO – партнер «Трансмашхолдинга», подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную реализацию проектов по цифровизации

11.06.2021 «МаксимаТелеком» поделилась опытом цифровизации городского хозяйства на CNews Forum

«МаксимаТелеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, выступила партнером секции «ИТ в госсекторе» IT-конференции: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лиде
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве

«Максимателеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транс
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов

Холдинг «Газпром-медиа» и «Максимателеком» объявляют о подписании сделки по консолидации 100% долей совместного предприятия – компании «Квант» – в периметре «Газпром-медиа». Данная сделка является логичным стратегическим
29.04.2021 «Максимателеком» запустила скоростную сеть Wi-Fi на новом участке метро Санкт-Петербурга

о повысив уровень пассажирского сервиса в поездках», — сказал Игорь Калюжный, генеральный директор «Максимателеком Северо-Запад». Устойчивое интернет-соединение в Петербургском метрополитене —

05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена

«Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях между станциями «Хорошевская» и «Мневники» Большой коль
25.03.2021 «Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы

«Максимателеком» расширила сеть MT_FREE на 32 магистральных маршрутах наземного городского тра
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей

Технологическая компания «Максимателеком» объявила об успешном размещении нового выпуска корпоративных облигаций серии БО-П02 в объеме 2,5 млрд руб. на срок 3,5 года. Облигационный выпуск вызвал значительный интерес у и
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить

Данные москвичей для точных прогнозов В московской городской сети Wi-Fi появится крупномасштабная система мониторинга за пользователями. Ее оператор, компания «МаксимаТелеком», будет исследовать весь трафик пользователей и даже их устройства. Систему планируется запустить до конца 2022 г. О внедрении новой системы сказано в контракте компании «Макс
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев

«МаксимаТелеком» размещает облигации на 3 млрд рублей Компания «МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi-сетей в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, выпускает дебютный облигационный заем. Ка
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске

«Максимателеком», оператор цифровизации городов и транспорта, развернула собственную систему а
03.09.2019 В московском метро запускают защищенный Wi-Fi

«МаксимаТелеком» начинает тестирование защищенной Wi-Fi-сети Компания «МаксимаТелеком»

06.06.2019 «Билайн» и «Максимателеком» начали сотрудничество в области цифровой рекламы и публичного Wi-Fi

«Максимателеком» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партнерс
31.01.2019 Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору

Единый оператор Весь городской Wi-Fi в Москве будет переведен под контроль единого оператора — компании «Максимателеком». Единый оператор был определен по результатам открытого конкурса. Как показывает анализ сайта госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляла чуть менее 160,9 млн р
31.01.2019 «Максимателеком» стала единым оператором Московского городского Wi-Fi

«Максимателеком» стала победителем открытого конкурса на оказание услуги единого оператора городского Wi-Fi. В настоящее время сеть московского городского Wi-Fi включает более 15 тыс. точек дост
26.12.2018 «МаксимаТелеком» довела до ума Wi-Fi в индийском метро

«МаксимаТелеком» вышла на индийский рынок Компания «МаксимаТелеком», обеспечивающая работу Wi-Fi-сетей в метро в Москве и Санкт-Петербурге, объявила о старте коммерческого партнерства с и
14.08.2018 «Максимателеком» обеспечила регистрацию туристов в публичном Wi-Fi

«Максимателеком» реализовала первую в России систему идентификации пользователей по отельному ваучеру. Теперь российский турист или иностранный гражданин, проживающий в гостиницах-партнерах «
20.03.2018 «Максимателеком» и Tele2 предложили москвичам новую услугу

«Максимателеком», оператор городского Wi-Fi-пространства MT_FREE, и Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширили линейку совместно предоставляемых сервисов. В рамках нового проекта

01.03.2018 «Максимателеком» обеспечила Wi-Fi новые электрички

«Максимателеком», оператор единого Wi-Fi-пространства на московском транспорте, обеспечила высокоскоростным интернетом 25 новых составов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). «"Ц
12.02.2018 Ежедневная аудитория «МаксимаТелеком» в Москве достигла 1,3 млн

«МаксимаТелеком» объявила о том, что в 2017 году было проведено 1340 рекламных кампаний. В кол
22.12.2017 «МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга

«МаксимаТелеком» расширяет Wi-Fi-пространство Санкт-Петербурга и запускает сеть MT_FREE в автобусах одного из крупнейших коммерческих перевозчиков «Третий парк».В рамках проекта сетью планируетс
06.12.2017 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена

«МаксимаТелеком» объявила о запуске бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi на всех линиях Пете
23.10.2017 «МаксимаТелеком» обеспечит доступ к Viber для пассажиров московского метро

«МаксимаТелеком» объявила о том, что в рамках долгосрочного сотрудничества мессенджера с компанией жителям столицы больше не придется проходить авторизацию в сети Wi-Fi в Московском метрополитен
04.07.2017 «МаксимаТелеком» запустила бесплатный Wi-Fi на фиолетовой линии метро Санкт-Петербурга

«МаксимаТелеком» объявила о запуске бесплатного Wi-Fi на Линии 5 Петербургского метрополитена.

Публикаций - 118, упоминаний - 119

Максима ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 12
Ситроникс - Sitronics 813 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 8
7342 8
NVision Group - Энвижн Груп 614 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 6
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 155 6
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 124 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 139 5
АФК Система ПАО 1742 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 5
Cisco Systems 4914 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Крок - Croc 1706 4
РТИ Микрон - Micron 1315 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 56 4
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 18 4
ИКС 247 4
АйТи 1310 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 4
Ciena 202 4
5nine Software 1875 4
Softline - Софтлайн 2211 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 3
Radwin 8 3
Корус Консалтинг ГК 1120 3
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 20 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 3
Diasoft - Диасофт 648 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 3
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 32 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 3
Huawei 3598 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 110 17
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 10
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 73 9
РЖД - Российские железные дороги 1705 8
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 161 7
Газпром ПАО 1179 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 5
Мосводоканал МГУП 58 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 4
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 35 4
Тетис Кэпитал 10 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 312 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Почта Банк 343 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 2
Тринфико ИГ 3 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 2
YouDo Web Technologies Limited 38 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 30 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 2
ЦИАН - CIAN 101 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 2
X5 Group 789 2
Почта России ПАО 1939 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 164 2
Черемушки 49 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 2
МКБ - Московский кредитный банк 460 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 78 1
Лента - Утконос 142 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 1
36,6 - аптечная сеть 37 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 82
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 19
Правительство Москвы 1871 14
Петербургский метрополитен ГУП 82 12
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 7
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 32 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 6
Мосгортранс ГУП 95 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 27 3
Федеральное казначейство России 1592 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 381 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 57 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
МФЦ Мои документы Москвы 10 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 67 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 80 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 106 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 117 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 18 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
ЛДПР 100 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 1 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 47
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 23
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 21
Data monetization - Монетизация данных 19 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 17
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 14
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 13
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 889 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 10
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 9
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