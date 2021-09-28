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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Леруа Мерлен
Leroy Merlin
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 147, упоминаний - 213
Леруа Мерлен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соколовский Александр 36 14
|Хрусталев Александр 31 13
|Муравлев Александр 15 13
|Сафронов Юрий 61 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Чекель Павел 15 12
|Мухин Максим 18 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Кравченко Денис 24 12
|Скородумов Олег 17 12
|Базалей Наталья 14 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Грибанов Юрий 24 11
|Патрин Максим 31 11
|Четвернин Алексей 651 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Сирота Юрий 38 9
|Воробьев Артем 14 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Разгуляев Валерий 18 9
|Атанесов Саргис 13 8
|Смирнов Александр 44 8
|Шалимов Александр 9 8
|Клеев Владимир 9 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Шевченко Владимир 135 7
|Бикташев Ильдар 10 7
|Петров Михаил 88 7
|Трофименко Владимир 7 7
|Путятинский Сергей 53 7
|Урьяс Вадим 76 7
|Аршавский Анджей 27 7
|Игнатов Виктор 12 7
|Мясин Антон 10 6
|Кравченко Андрей 11 6
|Потапкин Михаил 26 6
|Комстачев Михаил 11 6
|Дьяченко Валерий 66 6
|CNews Analytics 1988 3
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|Gartner 2190 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|500 Startups 23 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
|СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759112, в очереди разбора - 662802.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759112, в очереди разбора - 662802.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru