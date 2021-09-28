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Леруа Мерлен
Leroy Merlin


28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 3
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 2
26.07.2021 «Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium 4
22.07.2021 Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
13.07.2021 Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен» 2
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре 1
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки 2
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1
09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 3
26.10.2020 «Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен» 5
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
12.10.2020 Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
03.08.2020 В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1

Публикаций - 147, упоминаний - 213

Леруа Мерлен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 19
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
Ланит ГК 1155 11
Microsoft Corporation 11060 11
Yandex - Яндекс 4101 11
IBM 3537 10
SAP SE 3211 10
Instabank - Инстабанк 12 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
VK - Mail.ru Group 2483 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Samsung Electronics 5651 8
Mankiewicz 7 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Naumen - Наумен 341 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
ICL Services 51 4
Accenture - Аксенчер 531 4
Crayon 10 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
Google LLC 7144 3
Крок 1219 3
Selectel - Селектел 137 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 3
Oracle Corporation 3342 3
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 3
АйТи 751 3
Schneider Electric 408 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Газпромбанк - ГПБ 692 27
Новард Управляющая компания - Novard 67 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 15
ВТБ Банк Москвы 371 14
МДМ Банк 150 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 11
Открытие ФК 538 10
АльфаСтрахование СГ 207 10
Уралсиб Банк 389 10
Почта России ПАО 1572 10
Башнефть ПАО АНК 90 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
X5 Group 599 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Ингосстрах СПАО 210 8
Альфа-Банк 1123 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 6
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 6
Уралкалий ПАО 62 6
Yves Rocher - Ив Роше 29 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 6
Мосэнерго ПАО 49 6
Росгосстрах 182 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 5
Росводоканал 44 4
DHL Express 82 4
Черкизово ГК 73 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
PepsiCo - Пепсико 95 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Счётная палата РФ 460 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
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Kubernetes 307 3
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Омниканальность - Omni channel 42 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Google Android 10750 4
Apple iOS 5741 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
SQL - Язык программирования 432 3
SAP SuccessFactors 110 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
WhatsApp Messenger 654 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Яндекс.Едадил 13 1
OFD.RU Venda 5 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Alfresco 114 1
Redis СУБД 46 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 9 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
Сбербанк Инвестор - СберИнвестор 5 1
VK - Mail.ru PayDay 7 1
Edisoft CorePlat - EDI 2 1
ИПРО-6 - комплект GSM-сигнализации 2 1
Varonis DatAdvantage 4 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
Altaras Beesender 3 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
Соколовский Александр 36 14
Хрусталев Александр 31 13
Муравлев Александр 15 13
Сафронов Юрий 61 12
Леоничев Алексей 14 12
Чекель Павел 15 12
Мухин Максим 18 12
Потёмкин Роман 20 12
Кравченко Денис 24 12
Скородумов Олег 17 12
Базалей Наталья 14 12
Тищенко Юрий 14 12
Грибанов Юрий 24 11
Патрин Максим 31 11
Четвернин Алексей 651 11
Свердлов Михаил 29 11
Пшиченко Дмитрий 19 9
Сирота Юрий 38 9
Воробьев Артем 14 9
Калюжный Игорь 24 9
Разгуляев Валерий 18 9
Атанесов Саргис 13 8
Смирнов Александр 44 8
Шалимов Александр 9 8
Клеев Владимир 9 8
Алябьев Андрей 27 7
Румянцева Ольга 45 7
Шевченко Владимир 135 7
Бикташев Ильдар 10 7
Петров Михаил 88 7
Трофименко Владимир 7 7
Путятинский Сергей 53 7
Урьяс Вадим 76 7
Аршавский Анджей 27 7
Игнатов Виктор 12 7
Мясин Антон 10 6
Кравченко Андрей 11 6
Потапкин Михаил 26 6
Комстачев Михаил 11 6
Дьяченко Валерий 66 6
Россия - Российская федерация - РФ 57309 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 24
Казахстан - Республика 2627 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 15
Восточная Европа 1676 9
Россия - Ростовская область 861 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Украина 3361 5
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Франция - Французская Республика 2120 4
Россия - Республика Крым 626 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Европа 3745 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия - Архангельск 205 1
Европа Западная 612 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Томск 449 1
Россия - Красноярский край 663 1
Грузия 691 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - Самарская область 558 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Япония 2778 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
США - Кремниевая долина 399 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 53
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 14
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
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CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
Инсорсинг - Инхаус 20 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ящик Пандоры 31 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
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