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АТОЛ ГК


26.08.2021 Райффайзенбанк и «Атол» создали модуль СБП для касс ритейлеров 1
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества» 2
18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 3
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 1
12.02.2021 Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 4
17.12.2020 Консорциум «Вычислительная техника» и «Атол» объединяют усилия для развития радиоэлектронной промышленности 1
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных 3
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
10.03.2020 «Атол» проанализировал готовность обувной отрасли к маркировке 4
03.03.2020 «Атол» представил программные решения Artix с цифровым помощником Heado 1
27.02.2020 «Атол» и «Лаборатория маркировки» подготовят фармацевтическую отрасль к маркировке 3
21.02.2020 «Атол» запустил производство онлайн-касс для крупных ритейлеров 1
19.02.2020 В «Атоле» назначен исполнительный директор 4
14.02.2020 «АТОЛ» представила решение для работы с маркированным товаром 2
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
05.02.2020 «Петрошина» и ЦРПТ реализовали все операции с маркированными шинами 1
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» 1
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией 2
11.12.2019 «Атол» представила новое решение для транспорта в соответствии с 54-Ф3 3
10.12.2019 «Атол» предложил новое решение для транспорта 3
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
18.06.2019 Базовая функциональность смарт-терминалов АТОЛ SIGMA становится бесплатной 2
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 2
23.05.2019 Власти отсрочили тотальное использование онлайн-касс в России, но не для всех. Разъяснения 1
23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд 2
22.04.2019 «Платформа ОФД» представила бизнес-инструменты аналитики и работы с чеками 1
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой 3
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
08.04.2019 «Атол» предлагает переход на ПО Frontol xPOS 3.0 за 1 рубль 1
08.04.2019 CNews выпустил первый обзор рынка онлайн-касс 1
27.03.2019 «Атол» представила сканеры для быстрой работы с маркировкой 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1

Публикаций - 168, упоминаний - 267

АТОЛ ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3733 14
Эвотор - Evotor 105 11
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Крок 1219 9
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 8
МойСклад - Логнекс 85 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
Softline - Софтлайн 1474 8
Инфосистемы Джет 675 7
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 5
Ланит ГК 1155 5
RetailCRM 21 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 5
Штрих-М 36 4
СКБ Контур 416 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Microsoft Corporation 11060 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 4
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 3
Maykor - Мэйкор 259 3
Дримкас - Dreamkas 14 3
SAP SE 3211 3
Data Matrix 52 3
Системный софт - SysSoft 124 3
Инкотекс 8 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 3
ОФД-Я - Ярус 18 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Google LLC 7144 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Галактика - Корпорация 248 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 26
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Вертолеты России 114 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
X5 Group 599 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 3
Почта России ПАО 1572 3
ВТБ Страхование 52 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Технология здоровья 6 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
АвтоВАЗ 118 2
ВТБ24 583 2
Модульбанк - Modulbank 95 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Альфа-Банк 1123 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Visa International 1345 2
Старрус - Starrys 7 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Согласие СК 44 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Imperial Tobacco - Империал Тобакко 2 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Правительство РФ 2201 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 64
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
3G - Стандарт мобильной связи 3723 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 6
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
2D - 2-Dimensional 296 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 3
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 44
Google Android 10750 15
АТОЛ Frontol 23 10
Microsoft Windows 10 6629 7
Linux OS 4253 7
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 26 6
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 4
Apple iOS 5741 3
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
KasperskyOS 29 3
1С:CRM 32 2
1С:Касса 5 2
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
АТОЛ Frontol Xpos 5 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
UMI.CMS 48 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
Simtech CS-Cart 13 2
Модульбанк - Модулькасса 12 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
1С:Мобильная касса 3 2
WordPress 169 2
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Сбербанк Плати QR 3 1
АТОЛ Smart.Pro - терминал сбора данных промышленного класса 2 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
Эвотор ОФД 10 1
IBM API Connect 6 1
Макаров Алексей 49 34
Русинова Юлия 21 10
Носова Юлия 12 10
Колчина Оксана 11 4
Болмосов Эдуард 6 4
Сорокин Александр 4 4
Путин Владимир 1824 3
Романенко Андрей 76 3
Харитонов Александр 46 3
Емельченков Сергей 83 3
Коллегов Иван 4 3
Ларькин Максим 25 2
Силуанов Антон 52 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Румянцев Антон 46 2
Сыкулев Андрей 57 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Соколов Александр 22 2
Бойко Андрей 37 2
Тикуркин Максим 32 2
Харитонов Антон 9 2
Казак Максим 95 2
Козловский Андрей 10 2
Нинбург Александр 2 2
Аниканова Мария 3 2
Тарантасов Геннадий 9 2
Рахимбердиев Аскар 31 2
Беляков Александр 5 2
Самойлов Юрий 55 1
Баров Алексей 25 1
Галицкий Александр 82 1
Хасис Лев 96 1
Шипов Савва 70 1
Юсупов Реваз 22 1
Калинин Александр 95 1
Чукарин Алексей 56 1
Иванов Борис 49 1
Махсон Михаил 13 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Федоров Алексей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - ПФО - Казань 1513 7
Арктика 141 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Вологодская область - Череповец 115 2
Россия - Астрахань 240 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Калужская область 571 2
Ближний Восток 1471 2
Африка 1487 2
Казахстан - Республика 2627 2
Восточная Европа 1676 2
Россия - Махачкала 114 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
Россия - Ростовская область 861 1
Грузия 691 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Румыния 342 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Калининград 662 1
Северная Африка 92 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Оренбург 255 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - Благовещенск 88 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 11
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ПСН - Патентная система налогообложения 15 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
Транспорт 62 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ФФД - формат фискальных документов 6 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Trade-in 54 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 21
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IDC - International Data Corporation 2713 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
CNews AWARDS 291 5
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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