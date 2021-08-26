Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АТОЛ ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 168, упоминаний - 267
АТОЛ ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Алексей 49 34
|Русинова Юлия 21 10
|Носова Юлия 12 10
|Колчина Оксана 11 4
|Болмосов Эдуард 6 4
|Сорокин Александр 4 4
|Путин Владимир 1824 3
|Романенко Андрей 76 3
|Харитонов Александр 46 3
|Емельченков Сергей 83 3
|Коллегов Иван 4 3
|Ларькин Максим 25 2
|Силуанов Антон 52 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Румянцев Антон 46 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Соколов Александр 22 2
|Бойко Андрей 37 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Харитонов Антон 9 2
|Казак Максим 95 2
|Козловский Андрей 10 2
|Нинбург Александр 2 2
|Аниканова Мария 3 2
|Тарантасов Геннадий 9 2
|Рахимбердиев Аскар 31 2
|Беляков Александр 5 2
|Самойлов Юрий 55 1
|Баров Алексей 25 1
|Галицкий Александр 82 1
|Хасис Лев 96 1
|Шипов Савва 70 1
|Юсупов Реваз 22 1
|Калинин Александр 95 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Иванов Борис 49 1
|Махсон Михаил 13 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Федоров Алексей 40 1
|Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
|ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
|СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru