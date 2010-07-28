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Prepaid Предоплата предоплаченная карта карта предоплаты



28.07.2010 Российские интернет-пользователи впервые смогут оплачивать онлайн-покупки с помощью виртуальной банковской карты
26.02.2007 В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse
03.03.2005 Террористы заставили Сингапур ужесточить требования к картам pre-paid
05.07.2004 В Швейцарии ввели регистрацию prepaid-абонентов
24.02.2004 "МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья
11.08.2003 СМАРТС распространил pre-paid на Саратов
14.07.2003 "МегаФон" модернизирует pre-paid-платформу
08.08.2002 НПФ "Беркут" представил новую версию платформы IN@Voice
26.07.2002 Голландский оператор Ben Nederland открыл международный роуминг для prepaid-абонентов
24.07.2002 "Беркут" провел тестирование двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service"
13.06.2001 "Северо-Западный GSM" вводит систему карточного pre-paid "GSMЛАЙТ"
09.06.2001 Siemens предложила замену pre-paid карточкам для сетей мобильной связи
13.04.2001 Сотовый оператор FORA снижает тарифы на pre-paid и расширяет сеть в Ленинградской области
02.02.2001 "Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи
30.01.2001 "Северо-Западный GSM" планирует ввести pre-paid услуги весной 2001 года
22.09.2000 "Северо-Западный GSM" намерен внедрить федеральную нумерацию и систему предоплаты
17.08.2000 АО "Вымпелком" сообщило о планах по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи и prepaid-системы "Би плюс"
11.08.2000 Alcatel поставила роуминговое решение для prepaid-абонентов операторов France Telecom Mobiles, Mobistar и Dutchtone
31.03.2000 "Кубань-GSM" ввела новую prepaid-систему "GSM плюс" и посекундную тарификацию с первой минуты

Публикаций - 186, упоминаний - 192

Prepaid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6975 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8068 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9493 36
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 20
Siemens AG - Siemens Group 2545 17
Bercut - Беркут НПФ 160 16
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 15
CBOSS - Fujitsu Services Oy 122 15
Comverse Technology 77 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10105 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 13
МегаФон - Мобиком 225 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 11
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 204 10
Киевстар - Kyivstar 503 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2516 7
Telia Company - TeliaSonera 827 6
СМАРТС ГК 519 5
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 142 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 5
Sonera 312 5
Eastwind - Восточный Ветер 70 5
Oracle Corporation 6318 5
Huawei 3514 5
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 133 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 338 4
UMC - United Microelectronics Corporation 305 4
Samsung Electronics 9747 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
Сонет 167 4
Amdocs 129 4
Nortel Networks 1295 4
Ситроникс - Sitronics 1071 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 4
Lenovo Motorola 3504 4
HP Inc. 5526 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 9
Visa International 1874 7
Евросеть 1401 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 4
Альфа-Банк 1603 3
Россети Ленэнерго 2352 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 3
Русский стандарт Банк 384 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5843 3
Qiwi 926 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 294 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Альфа-Групп 665 2
Dixis - Диксис 360 2
eBay Inc 1599 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 2
CreditPilot - КредитПилот 26 2
Netton Consulting Group 35 2
Связной ГК 1339 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 1
Citi - Citigroup 291 1
Интеркоммерц 34 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
ИСТ Бридж Банк 3 1
Харьковский метрополитен 2 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 1
Международная Расчетная Палата - МРП - Межбанковская Электронная Расчетная Палата 6 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 1
Автокард холдинг 21 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 1
Рапида НКО - платежные система 143 1
Глобэкс банк 45 1
Assist - Ассист 202 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9168 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 868 2
СБУ - Служба безопасности Украины 72 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1319 1
Киевский метрополитен 7 1
Правительство Молдавии 7 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 13 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Кабинет министров Украины 96 1
Президент Украины 119 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 45 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2352 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2029 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1551 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2515 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2436 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 72
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 28 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25154 111
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 68
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2415 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17565 54
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7574 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22286 44
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1532 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53523 35
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8741 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13602 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта 519 21
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7371 20
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11672 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14905 16
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 2031 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7810 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4128 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3770 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5411 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17363 12
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 174 11
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5376 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25858 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2410 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6173 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4392 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16094 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9452 9
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 165 9
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5466 9
FinTech - Банковская карта - bank card 703 9
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 1479 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9951 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9147 8
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 236 7
МегаФон - GSMЛайт 51 18
Microsoft Windows 2000 12695 13
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
МТС Джинс 27 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 7
Apache Camel 69 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 6
Apple iPhone 6 6186 5
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 5
Age of Kings 3448 4
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 767 3
МегаФон GSM 8 3
МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 41 3
Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 3
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 8 3
CBOSS dss 4 3
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 29 3
Microsoft Skype 1978 3
Linux OS 8289 3
CBOSS rtb 8 3
Bercut PrePaid Service 9 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1486 2
CBOSS missedCall 3 2
CBOSS prepaid - система предоплаченных услуг 3 2
CBOSS rtBilling 3 2
CBOSS tmn 3 2
CBOSS ip 3 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 2
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 17 2
CBOSS mis 3 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 537 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 2
CBOSS isp 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6635 2
Проколов Роман 48 5
Пономаренко Анатолий 5 3
Солонин Виталий 89 3
Парфенов Игорь 50 3
Морозов Андрей 47 3
Прянишников Николай 287 3
Калюжный Игорь 26 2
Корнеев Евгений 5 2
Ничипоренко Алексей 29 2
Федотов Дмитрий 6 2
Голубева Надежда 43 2
Брагинский Андрей 23 2
Бахмут Марина 3 2
Твердохлебов Сергей 7 2
Медведев Дмитрий 1631 2
Химич Роман 44 2
Литовченко Игорь 23 2
Денисов Леонид 17 2
Ершова Элеонора 67 2
Нефедов Павел 46 2
Кузнецова Ольга 13 2
Остроухова Юлия 27 2
Маркелов Виктор 17 2
Сусов Михаил 26 2
Погребинский Антон 45 2
Довгань Дмитрий 3 2
Зелинский Сергей 5 2
Бешев Сергей 19 2
Достов Виктор 24 1
Зайцевский Олег 8 1
Коновалова Екатерина 8 1
Орловский Виктор 348 1
Петров Михаил 126 1
Свердлов Денис 182 1
Никифоров Николай 1172 1
Герчук Михаил 87 1
Смирнов Михаил 64 1
Фрадков Михаил 159 1
Дудко Наталья 4 1
Самсонов Максим 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 123340 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39464 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15031 31
Европа 21329 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50244 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17160 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6325 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13193 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2028 14
Украина 7287 14
Германия - Федеративная Республика 12022 14
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 671 12
Россия - СЗФО - Архангельская область 637 11
Нидерланды 3312 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1019 11
Россия - СЗФО - Новгородская область 554 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 556 11
Россия - СЗФО - Карелия Республика 553 11
Россия - СЗФО - Вологодская область 544 11
Россия - СЗФО - Псковская область 550 11
Финляндия - Финляндская Республика 3477 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12825 8
Япония 12936 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1812 7
Азия - Азиатский регион 4665 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2560 6
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 630 6
Турция - Турецкая республика 2076 6
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 559 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3336 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1213 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2332 5
Италия - Итальянская Республика 4230 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1428 5
Африка - Африканский регион 3273 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 376 5
Кавказ - Caucasus 255 5
Абонентская база - Абонентская плата 5305 55
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5675 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42152 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20267 20
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1874 19
Кредитование - Сrediting - Заём 5255 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5424 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3285 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41843 14
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15115 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4011 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6105 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 358 8
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1315 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6872 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10382 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 6
Паспорт - Паспортные данные 2098 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9985 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6080 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4058 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1760 5
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4506 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1686 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4570 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1679 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4913 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24066 4
Internet Economy - Интернет-экономика 5481 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4971 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2991 4
Финансовые показатели 2078 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5249 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2602 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1161 3
Физическое лицо - Физлицо 3141 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 5
Thomson Reuters - Рейтер 5774 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
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