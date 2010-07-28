Индексная книга CNews*
Prepaid Предоплата предоплаченная карта карта предоплаты
Публикаций - 186, упоминаний - 192
Prepaid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Проколов Роман 48 5
|Пономаренко Анатолий 5 3
|Солонин Виталий 89 3
|Парфенов Игорь 50 3
|Морозов Андрей 47 3
|Прянишников Николай 287 3
|Калюжный Игорь 26 2
|Корнеев Евгений 5 2
|Ничипоренко Алексей 29 2
|Федотов Дмитрий 6 2
|Голубева Надежда 43 2
|Брагинский Андрей 23 2
|Бахмут Марина 3 2
|Твердохлебов Сергей 7 2
|Медведев Дмитрий 1631 2
|Химич Роман 44 2
|Литовченко Игорь 23 2
|Денисов Леонид 17 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Нефедов Павел 46 2
|Кузнецова Ольга 13 2
|Остроухова Юлия 27 2
|Маркелов Виктор 17 2
|Сусов Михаил 26 2
|Погребинский Антон 45 2
|Довгань Дмитрий 3 2
|Зелинский Сергей 5 2
|Бешев Сергей 19 2
|Достов Виктор 24 1
|Зайцевский Олег 8 1
|Коновалова Екатерина 8 1
|Орловский Виктор 348 1
|Петров Михаил 126 1
|Свердлов Денис 182 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Герчук Михаил 87 1
|Смирнов Михаил 64 1
|Фрадков Михаил 159 1
|Дудко Наталья 4 1
|Самсонов Максим 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 6
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5774 2
|РБК Daily 91 2
|Время новостей 31 2
|Прайм - Агентство экономической информации 857 1
|КиноПоиск - портал о кино 161 1
|Известия ИД 471 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 1
|Мобильные системы 113 1
|Telecom.paper 167 1
|Cellular News 233 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.