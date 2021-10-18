Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hisense Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 79
Hisense Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5730 19
|Xiaomi 904 12
|Toshiba Corporation 1103 7
|LG Electronics 1875 7
|Philips 744 6
|Google LLC 7177 5
|OPPO Electronics 222 4
|Sony 2416 3
|Sharp Corporation 342 3
|Harman Kardon 167 3
|Huawei 2733 2
|Micromax - Микромакс системс 39 2
|OnePlus - BBK Electronics 131 2
|TCL Corporation 87 2
|Haier 44 2
|RDC Group - Mobilidi 16 1
|LeeCo Coolpad 12 1
|Airtel India 21 1
|Tecno Mobile 19 1
|Alcatel 230 1
|Infinix Mobile 9 1
|Fly 124 1
|Skyworth 6 1
|LG Uplus - LG U+ 24 1
|Midea 13 1
|Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 3 1
|Hisense Electronic Information Group 1 1
|Hisense USA Corporation 1 1
|CUBOT Mobile 3 1
|HitBuy 3 1
|Supra 24 1
|Kryptowire 2 1
|TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 1
|Highscreen 31 1
|MediaTek 315 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
|Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
|Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
|Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 7
|The Verge - Издание 448 1
|GSM Arena 54 1
|GizmoChina 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru