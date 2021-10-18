Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Hisense Group


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
20.01.2021 «Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО 1
02.11.2020 Hisense повышает доступность продукции в России 6
28.09.2020 Главный конкурент Xiaomi создал ТВ лучше и безопаснее «квантовых точек» Samsung 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 3
11.08.2020 Россияне стали чаще покупать компактную бытовую технику на Aliexpress 1
30.07.2020 Hisense представила обновленную линейку телевизоров 1
26.06.2020 Hisense представила телевизоры Toshiba на российском рынке 13
28.04.2020 Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок 1
12.03.2020 Google будет отбирать лицензии на Android у производителей ТВ за сотрудничество с конкурентами 1
31.12.2019 Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж 1
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
02.09.2019 LG привезла в Россию 8К-телевизор с гигантским экраном 1
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках» 1
20.08.2019 Как выбрать телевизор: советы ZOOM 1
04.07.2019 Лучшие морозильные камеры: хиты продаж 1
11.04.2019 Hisense начала российские продажи смартфонов. Цены 4
15.01.2019 Hisense представила новую линейку ULED-телевизоров 2
11.01.2019 Hisense представила новые технологии разработки дисплеев 9
10.01.2019 «М.Видео-Эльдорадо»: средняя цена телевизора в России снизилась на 5% 1
08.11.2018 Оптимальный размер: лучшие телевизоры с диагональю 55 дюймов 1
12.10.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 2
24.09.2018 Самые большие телевизоры, которые можно купить сейчас 1
23.09.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 2
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018 2
14.08.2018 Smart TV: лучшие платформы. Выбор ZOOM 1
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1
11.07.2018 Хиты продаж первого полугодия 2018: телевизоры 1
27.04.2018 Hisense открыла российское представительство компании 1
14.08.2017 Opera «убила» свое революционное приложение, сжимающее трафик в iPhone и Android 2
10.04.2017 Toshiba продает свой легендарный ТВ-бизнес 1
27.07.2016 Что такое R-32 или почему вам нужен новый кондиционер 1
25.07.2016 Сервис Divan.TV стал доступен для 2 млн пользователей Dune HD во всем мире 1
09.11.2015 Приложение Opera Max появится на более чем 100 млн телефонов Android к 2017 г. 2
01.04.2015 Google представил рекордно дешевые хромбуки и компьютер размером с флешку 1
20.10.2014 Российские пользователи Smart TV получили доступ к 130 тыс. видео в каталоге приложений Opera TV Store 1
31.07.2014 Экономия при выборе смартфона: безымянный Китай против брендов 1
25.11.2013 Рынок ТВ рушится второй год подряд. Названа дата начала роста 1
11.09.2013 Сервис Opera TV Snap стал доступен на русском языке 1
09.02.2011 «Скай Линк» полностью обновляет модельный ряд телефонов. ФОТО 3

Публикаций - 41, упоминаний - 79

Hisense Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 19
Xiaomi 904 12
Toshiba Corporation 1103 7
LG Electronics 1875 7
Philips 744 6
Google LLC 7177 5
OPPO Electronics 222 4
Sony 2416 3
Sharp Corporation 342 3
Harman Kardon 167 3
Huawei 2733 2
Micromax - Микромакс системс 39 2
OnePlus - BBK Electronics 131 2
TCL Corporation 87 2
Haier 44 2
RDC Group - Mobilidi 16 1
LeeCo Coolpad 12 1
Airtel India 21 1
Tecno Mobile 19 1
Alcatel 230 1
Infinix Mobile 9 1
Fly 124 1
Skyworth 6 1
LG Uplus - LG U+ 24 1
Midea 13 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 3 1
Hisense Electronic Information Group 1 1
Hisense USA Corporation 1 1
CUBOT Mobile 3 1
HitBuy 3 1
Supra 24 1
Kryptowire 2 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 1
Highscreen 31 1
MediaTek 315 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Microsoft Corporation 11168 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
AliExpress 275 6
Wildberries 128 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
TÜV Rheinland Group 63 1
Gorenje 53 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 10
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 7
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
Dolby Atmos 144 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
MP3 681 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 106 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 2
Dolby Vision 79 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
Dual Pixel 29 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 135 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
QWERTY-клавиатура 205 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 100 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 81 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
Google Android 10751 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 8
Google Android TV 173 7
Hisense ULED - Дисплей на квантовых точках 7 6
Linux OS 4276 4
Huawei Honor Smart Screen - Серия телевизоров 17 3
Philips PUS - серия телевизоров 8 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
LG Nanocell 23 3
Hisense H - Серия телевизоров 9 3
Hisense U - серия телевизоров 6 3
Amazon Alexa 138 2
Opera - Браузер 637 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 2
Hisense VIDAA U 3 2
Hisense Hi-View 2 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 2
Apple iOS 5742 2
Samsung QLED 8k - Телевизор 11 2
LG Magic Remote - пульт дистанционного управления 16 2
Philips Saphi TV 5 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
HTC One - серия смартфонов 137 1
Zigmund & Shtain DW - Встраиваемая посудомоечная машина 1 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
LG OLED - серия телевизоров 19 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
LG Alpha - серия процессоров 3 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Hisense A - серия смартфонов 3 1
LG 75SM99 1 1
Xiaomi QE - серия телевизоров 4 1
Essential Phone PH - смартфон 9 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 13 1
God of War - компьютерная игра 25 1
Hisense Infinity H - серия смартфонов 1 1
Hisense Rock V 1 1
Xiaomi Mi Пульт ДУ 4 1
Дмитриев Алексей 23 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
Сергеев Алексей 26 1
Lau Pete - Лау Пит 9 1
Харин Антон 1 1
Карташев Дмитрий 5 1
Воронин Андрей 5 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Лосев Сергей 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
Южная Америка 313 2
Нидерланды 981 2
Индия - Республика 2181 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Япония 2811 1
Северная Америка 1416 1
Россия - Калужская область 575 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Южная Африка 159 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Центральная Америка 13 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 7
The Verge - Издание 448 1
GSM Arena 54 1
GizmoChina 77 1
NPD Group 81 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще