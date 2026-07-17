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Продажи консолей и телевизоров выросли до 15% во время Чемпионата мира по футболу

«М.Видео» проанализировала продажи телевизоров и игровых консолей в период проведения чемпионата мира по футболу. На фоне главного спортивного события года оборот телевизоров увеличился на 15% месяц к месяцу, а продажи игровых консолей — на 10%. Самыми популярными телевизорами стали модели от Hisense, официального спонсора ЧМ по футболу. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров: «Чемпионат мира по футболу традиционно становится драйвером продаж техники для домашних развлечений. Покупатели стремятся получить максимум впечатлений от просмотра матчей, поэтому все чаще выбирают современные телевизоры с крупной диагональю и высоким качеством изображения. Одновременно растет спрос на игровые консоли, которые остаются одним из самых популярных способов проведения досуга всей семьей и с друзьями. Мы ожидаем, что интерес к этим категориям сохранится и после окончания турнира, поскольку пользователи продолжают инвестировать в создание комфортной домашней развлекательной экосистемы».

Рост интереса к технике для домашних развлечений поддержали футбольные трансляции, которые традиционно становятся поводом обновить телевизор, а также повышенное внимание к игровому контенту и футбольным симуляторам. Покупатели выбирали как доступные модели для небольших помещений, так и крупноформатные телевизоры с высоким разрешением и современными технологиями изображения.

Лидером по обороту среди телевизоров стала модель Hisense 55U7S. В пятерку наиболее востребованных моделей в денежном выражении также вошли Hisense 50E7S, Hisense 43E7S, TCL 55C6K и TCL 55C7L.

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В количественном выражении большой спрос сохранялся на более доступные телевизоры с диагональю 32 дюйма. Среди наиболее продаваемых моделей оказались Hi HT-32H01FB и Sber SDX-32H3113. В число лидеров также вошли Hisense 43E7S, Hisense 50E7S и Hisense 55U7S.

Одновременно покупатели стали активнее приобретать игровые консоли. Продажи категории в период чемпионата мира выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Самыми популярными моделями стали PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro. Динамика отражает общий рост интереса к домашним развлечениям: крупные спортивные события стимулируют не только обновление телевизоров, но и спрос на игровые устройства, которые позволяют продолжить футбольные впечатления уже в интерактивном формате.

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