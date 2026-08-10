Hisense представила стратегию развития с использованием ИИ на всех этапах запуска продуктов

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила комплексную стратегию роста на базе ИИ, которая будет определять следующий этап глобального развития компании. Эта стратегия подтверждает приверженность компании инновациям, умной жизни и долгосрочной ценности для клиентов. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Искусственный интеллект меняет все, и все мы являемся частью этого процесса, – сказал Фишер Ю (Fisher Yu), президент Hisense Group. – В эпоху ИИ мы должны быть на гребне этой неудержимой волны. Мы обновляем стратегию, опираясь на пять основных направлений: расширение нашего присутствия во всей цепочке создания ценности ИИ; превращение умных устройств в помощников для умного дома с помощью инновационных ИИ-сценариев; поддержка долгосрочной стратегии спортивного маркетинга для укрепления нашего глобального бренда; совершенствование сервиса для улучшения пользовательского опыта; реализация глобальных инициатив с учетом локальной специфики для поддержания устойчивых взаимовыгодных отношений с нашими клиентами и партнерами».

В центре стратегии Hisense – долгосрочная приверженность ИИ. Компания строит интегрированную экосистему ИИ, охватывающую всю цепочку создания ценности.

«Мы перестраиваем весь бизнес с учетом ИИ-технологий, – сказал Фишер Ю. – Hisense стимулирует рост в направлениях технологических ИИ-платформ, полупроводников, умной энергетики, лазерных технологий и автомобильной электроники, продолжая активно развивать производство интеллектуальных устройств».

Для потребителей это означает, что новое поколение продуктов становится умными помощниками для дома – приборами, которые анализируют условия окружающей среды, знают пожелания пользователей, взаимодействуют с ними естественным образом и способны выполнять поручения самостоятельно.

«Устройства просто получают команды, а помощники делают гораздо больше. Они понимают людей, их потребности и привносят в дома тепло. Это будущее индустрии», – сказал Фишер Ю.

Это видение уже становится реальностью. Телевизоры Hisense с новой операционной системой V на базе ИИ могут анализировать предпочтения и планы пользователей и предоставлять экстраперсонализированные рекомендации контента, который будет интересен в настоящий момент. К системе ConnectLife можно подключить всю домашнюю бытовую технику и электронику, помимо развлекательной, и получить умных интуитивных помощников для приготовления пищи, стирки, управления климатом и оптимизации энергопотребления.

Hisense продолжит продвижение бренда за счет долгосрочных спортивных партнерств, используя универсальный язык спорта, чтобы объединить покупателей по всему миру.

«Замечательно, что наши партнеры демонстрируют успешный рост, предлагают новые технологии, в частности инновационные светодиодные решения, и поддерживают нас на всех уровнях в работе с системой VAR (Video Assistant Referee, или видеопомощник судьи)», – сказал Роми Гай (Romy Gai), коммерческий директор FIFA.