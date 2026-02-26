Новый лазерный мини-проектор Hisense C3 — впервые на российском рынке

Компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представляет новый лазерный мини-проектор Hisense C3, который уже доступен российским потребителям. Устройство гарантирует качество изображения кинематографического уровня, четкость и яркость при любом освещении и вне зависимости от цвета поверхности, выступающей в качестве экрана, а также регулируемый размер проекции от 65 до масштабных 300 дюймов. Мобильный мини-проектор Hisense C3 отображает мельчайшие детали и наполняет видеоряд особой глубиной благодаря трехцветному лазерному источнику света TriChroma и автоматической настройке изображения. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«В полной мере оценить потенциал мини-проектора Hisense C3 можно уже этим летом, во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Новинка подарит яркие впечатления от трансляций и выступит в качестве объединяющего фактора для близких и друзей, которые смогут посмотреть матч любимой команды в любом месте на большом экране. Каждая игра или кинопоказ, организованный по случаю чемпионата, станет незабываемым событием. Hisense не просто следует трендам, но и задает их, предлагая лазерный мини-проектор Hisense C3 в роли приятного и вовлеченного компаньона на время просмотра чемпионата и после него».

Размер проекции доступен в диапазоне от 65 до 300 дюймов. Кинематографическое качество и эффект погружения обеспечены зрителям как в помещении, так и на улице, будь то уютная вечеринка дома или шумный праздник на природе. Реконструкция на уровне каждого пикселя и интеллектуальная обработка кадров масштабируют HD-изображения до уровня, близкого к 4K, подчеркивая четкость движений и глубину кадров. Благодаря оптическому зуму с коэффициентом 1,0–1,3 высокая четкость изображения не зависит от того, близко или далеко от экрана находятся пользователи. Изменение размеров проекции не влияет на резкость картинки – кадры остаются контрастными и детализированными.

В основе мини-проектора Hisense C3 – трехцветный лазерный источник света TriChroma, с помощью которого устройство транслирует яркие цвета и максимально тонкие детали. 110%-ый охват цветового пространства BT.2020 позволяет передать свыше миллиарда оттенков, оживляя каждую сцену – от пышных зеленых лугов до золотых песков пустыни. Кроме того, в мини-проекторе реализована технология снижения вредного синего света, поэтому он безопасен для зрения.

Когда звук, действие и картинка едины, зрители способны полностью погрузиться в происходящее на экране. Благодаря усовершенствованному функционалу IMAX и Dolby Vision у владельцев Hisense C3 есть возможность насладиться эффектом присутствия как в кинотеатре, не выходя из дома.

Мини-проектор Hisense C3 проецирует одинаково качественное изображение в любых условиях: будь то ночной просмотр фильма или дневная трансляция матча. Пиковая яркость до 2500 ANSI-люмен обеспечивает безупречную цветопередачу даже в светлых помещениях, а коэффициент контрастности 2000:1 позволяет естественно передавать все оттенки – от глубокого черного до максимально ярких участков кадра.

ИИ-режим Auto Magic AI Adjusting 2.0 в мини-проекторе Hisense C3 отвечает за качество изображения. Встроенные функции – бесшовная автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, автоматическая подстройка под размер экрана, автоматический обход препятствий – помогают идеально выровнять картинку, а плавный автофокус регулирует резкость. Мини-проектор также умеет подстраивать проецируемое изображение под цвет стены (до семи различных вариантов), сохраняя реалистичную цветопередачу даже на небелых поверхностях.

Мобильность – ключевой атрибут современных технологий. Мини-проектор Hisense C3 оснащен удобным чехлом из вспененного полипропилена (EPP), который позволяет в считанные секунды перенести его из дома на задний двор, крышу или взять с собой в поездку в качестве портативного кинотеатра.