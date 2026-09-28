Hisense представила новые модели малой бытовой техники на российском рынке

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, объявила о расширении ассортимента устройств для дома, доступных российским потребителям. Пылесос с функцией сухой и влажной уборки Hisense HFC433170A, мини-печь с функцией аэрогриля Hisense HOM30AF, вместительный аэрогриль Hisense HAF3300DHCD и аэрогриль Hisense HAF2400DS с двухуровневым приготовлением, а также Hisense HSSC07A – пароочиститель и пылесос в формате 2 в 1 – компактные компаньоны, которые подходят для различных жизненных сценариев и облегчают выполнение рутинных задач.

«Дела по дому никогда не заканчиваются, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Вместе с тем они служат одновременно вызовом и вдохновением для разработчиков Hisense. Мы стремимся усовершенствовать существующие устройства и наделить их новыми опциями, чтобы упростить задачи, с которыми ежедневно сталкивается почти каждый. Каким мы видим быт? Чистый дом, наполненный ароматом вкусных блюд. Мощные и исполненные стиля приборы, которые не занимают много места. Легкость и удовольствие от уборки, ухода за вещами, приготовления пищи. Новая бытовая техника Hisense создана с заботой о пользователях: хлопоты не отнимут лишнего времени и не лишат сил. Пусть возникают новые и новые домашние дела, ведь это означает, что жизнь продолжается, а мы можем сделать ее еще лучше».

Новый продукт, впервые представленный на российском рынке – пароочиститель и пылесос Hisense HSSC07A. Устройство в формате 2 в 1 объединяет глубокую очистку паром с точечной уборкой, которая доступна пылесосу. Hisense HSSC07A без усилий поддерживает чистоту на любых поверхностях и избавляет от загрязнений, будь то застарелые пятна или стойкие следы от пролитой жидкости. Модель имеет насадки для выполнения разных задач, включая уборку в углах и устранение налета на плиточных швах, и может работать в четырех режимах. Помимо глубокой очистки с помощью пара, Hisense HSSC07A справляется с естественной дезинфекцией полов, тканей и твердых поверхностей. Поток чистого пара действует результативно и не требует применения средств бытовой химии, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети и животные. Компактный пароочиститель можно хранить в шкафу или кладовой, а 5-метровый кабель избавляет от необходимости переключаться между розетками. Резервуар для воды рассчитан на 1,8 литра, причем в него можно заливать обычную водопроводную воду: при запуске программы самоочистки Hisense HSSC07A самостоятельно промывает систему трубок.

Hisense HFC433170A – беспроводной пылесос, который удаляет сухие и влажные загрязнения одинаково эффективно. Бесщеточный двигатель работает тихо и надежно, а литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 40 минут непрерывной уборки, быструю зарядку и долгий срок службы. При этом Hisense HFC433170A регулирует мощность в зависимости от типа покрытия, степени и вида загрязнений, а потому экономнее расходует заряд аккумулятора. На ярком дисплее отображается уровень заряда, текущий режим работы, а также появляются уведомления о состоянии щетки, резервуаров для чистой и грязной воды. Включать и выключать пылесос, менять скорость работы и активировать самоочистку можно одним касанием, с помощью сенсорных кнопок. Особенность модели – режим сбора жидкости, особенно востребованный в ванных комнатах. Многофункциональная парковочная станция в Hisense HFC433170A служит не только для зарядки и самоочистки, но и для хранения аксессуаров.

Мини-печь Hisense HOM30AF мощностью 1800 Вт отличается быстрым нагревом и способностью поддерживать стабильную температуру в просторной камере объемом 30 литров. Конструкция, состоящая из двух верхних, двух нижних нагревательных элементов и кольцевого нагревателя вокруг вентилятора, обеспечивает оптимальную циркуляцию горячего воздуха. Среди 12 автоматических программ с диапазоном температур от 35° до 230° особое место занимает функция аэрогриля, которая реализована за счет мощного вентилятора. Он создает интенсивный поток горячего воздуха и позволяет запекать продукты без лишнего жира. Кроме того, в Hisense HOM30AF есть вертел: в режиме конвекции тепло распределяется равномерно, и мясо или птица приобретают золотистую корочку. Мини-печь оснащена передней панелью из затемненного стекла, цветным цифровым дисплеем и набором аксессуаров для кулинарных экспериментов.

Hisense HAF3300DHCD – аэрогриль размера XL общим объемом 11 литров. Он включает две корзины с собственными нагревательными элементами и вентиляторами для одновременного приготовления блюд с разными настройками. Функция двойного нагрева – сверху и снизу – помогает готовить на 20% быстрее моделей с одним ТЭНом и повышает эффективность запекания при низких температурах. В модели Hisense HAF3300DHCD – 8 предустановленных автопрограмм, но для особых случаев предусмотрена ручная настройка температуры и времени. Усовершенствованная система обдува гарантирует равномерность пропекания, а функция отложенного старта помогает в планировании. За процессом можно наблюдать через смотровое окошко, не выдвигая корзину, причем к термоизолированной ручке можно прикасаться даже во время приготовления.

Аэрогриль Hisense HAF2400DS с общим объемом 8 литров и двухуровневым приготовлением имеет вертикальную конструкцию для экономии места на столешнице. Благодаря двум независимым зонам нагрева и установке корзин одна над другой в нем можно готовить до трех блюд одновременно. Цветной сенсорный дисплей служит для выбора программы, управления температурой и временем. Hisense HAF2400DS подходит для сушки овощeй и фруктов, трав и вяленого мяса. В аэрогриле 7 автоматических программ с широким выбором блюд – от картофеля фри до морепродуктов, но есть возможность устанавливать температуру и время самостоятельно. Специальная конструкция корзины с дополнительной перфорацией улучшает циркуляцию горячего воздуха, а антипригарное покрытие защищает поверхность.