Hisense представляет в России новые игровые мониторы

Hisense представила в России три новые модели игровых мониторов: Hisense 34G6Q Pro, Hisense 27G6Q Pro и Hisense 27G7Q Pro. Новинки отличаются высокой частотой обновления, минимальным временем отклика. Мониторы ориентированы как на профессиональных геймеров, так и на обычных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Новый монитор Hisense 34G6Q Pro выделяет изогнутый экран. Размер диагонали – 34 дюйма, и кривизна – 1000R. Для киберспорта, в котором важны скорость реакции и плавность изображения, предусмотрены частота обновления не менее 240 Гц и время отклика 1 мс. Монитор поддерживает HDR 400 и FreeSync Premium, усовершенствованную версию базовой технологии адаптивной синхронизации кадров, которая оптимизирует координацию между видеокартой и дисплеем. Угол обзора Hisense 34G6Q Pro на 30% шире, чем у стандартных экранов. Кроме того, пользователь может включить режим «картинка в картинке» и разделить экран для удобства выполнения нескольких параллельных задач. Встроенные динамики, по 3 Вт каждый, позволяют воспроизводить звук в небольших помещениях непосредственно через монитор. В комплект входит многофункциональная подставка, а сам монитор оснащен стильной подсветкой с гало-эффектом, которая превращает пространство в яркую игровую зону.

Hisense 27G6Q Pro – монитор с диагональю 27 дюймов, поддерживает FreeSync Premium и HDR 400, имеет высокую частоту обновления, достигающую 320 Гц, время его отклика составляет всего 1 мс. Профессиональный цветовой охват – 1,07 млрд оттенков, есть решения для оптимизации теней и для минимизации смазывания. Кроме того, монитор обладает регулировкой режимов (FPS, MOBA, RTS/RPG, SPORTS), а также настраиваемой системой прицела, которая позволяет адаптировать вид прицельной сетки в режиме реального времени в шутерах. Положение экрана легко изменить под любой рост и нужный угол обзора. Монитор оборудован двумя популярными портами для передачи видео- и аудиосигнала (HDMI 2.0 и DisplayPort). Помимо них, есть аудиовыход для подключения к игровым консолям и аудиоустройствам.

Hisense 27G7Q Pro. Диагональ – 27 дюймов, разрешение до 4K (UHD), частота обновления – до 160 Гц (в режиме FHD – до 320 Гц), время отклика – 1 мс. Устройство оснащено подсветкой MiniLED и технологией квантовых точек Quantum Dot. Пиковая яркость монитора – до 1600 нит. Монитор Hisense 27G7Q Pro оснащен технологией FreeSync Premium для устранения разрывов изображения и плавного игрового процесса. Среди других характеристик можно выделить угол обзора – он составляет 178°. Обладателей этих мониторов порадует широкий набор портов – HDMI, Type-C, USB, DP – для подключения ПК, консолей, VR и периферии.

За счет специального «Режима защиты зрения Hisense» (Hisense Eye Protection Mode) новые мониторы снижают уровень синего излучения, что обеспечивает комфорт для глаз даже при длительных игровых сессиях.