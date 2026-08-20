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Hisense представила новый лазерный проектор Hisense PX4 Pro для создания домашних кинотеатров премиум-класса

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила новый ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense PX4 Pro с технологией TriChroma, призванный сделать большой экран элементом повседневности. Hisense PX4 Pro с регулируемым размером проекции от 80 до 200 дюймов погружает в атмосферу кино, игр и спортивных трансляций в любое время суток. Об этом CNews сообщил представитель Hisense.

Hisense стремится воссоздать дома эффект присутствия в кинозале. Благодаря яркости 3500 ANSI-люмен Hisense PX4 Pro дарит красочное живое изображение на большом экране с тем уровнем четкости и выразительности, который необходим для полного погружения в происходящее.

Hisense PX4 Pro оснащен цифровым лазерным процессором LPU Digital Laser Engine 3.0 и обеспечивает до 118% цветового охвата по стандарту BT.2020 для воспроизведения широкого спектра оттенков и отображения деталей, заложенных создателями контента. Большая глубина и реалистичность, возможность рассмотреть нюансы даже в темных сценах и HDR-контенте достигаются благодаря эксклюзивной технологии динамической градации серого (Dynamic Grayscale Technology) в сочетании с усовершенствованной диафрагмой объектива Iris.

Hisense PX4 Pro не просто заменяет телевизор для просмотра фильмов: он по-новому раскрывает возможности современного проектора и подходит не только для дневных киносеансов, но и для игровых состязаний. Это первый в мире лазерный проектор с технологией TriChroma, сертифицированный FreeSync Premium, который гарантирует плавный и отзывчивый игровой процесс на большом экране благодаря сверхнизкой задержке 1 мс, частоте обновления до 240 Гц при разрешении 2K, поддержке VRR и технологии Dolby Vision Gaming.

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С Hisense PX4 Pro можно получить удовольствие не только от вечерних кинопоказов, но и от дневных спортивных трансляций, семейных развлечений и захватывающих игр, превращая большую проекцию в неотъемлемую часть повседневной жизни.

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