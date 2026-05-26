Новые стиральная и сушильная машины из серии Hisense 7i доступны российским потребителям

Компания Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представила на российском рынке две новые модели из серии Hisense 7i (Hisense Infinite Series 7). Стиральная машина Hisense WF7I1248BWR и сушильная машина Hisense DH7I108BWAB, созданные с применением передовых технологий в области очистки тканей и бережного ухода, сочетают функциональность со стилем. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Забота о вещах – обязательная часть быта, которая может приобрести характер искусства с гармоничным переплетением красоты и удобства, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Стиральная и сушильная машины из серии Hisense 7i способны естественно встраиваться в любое пространство, демонстрируя минимализм во внешнем оформлении и максимум опций, многие из которых базируются на ресурсах ИИ. Бытовые приборы функционируют не отдельно от пользователя: они перенимают его привычки и образ жизни, взаимодействуют между собой, подстраиваясь под насущные потребности и предупредительно оказывая именно ту помощь, на которую он рассчитывает. Это больше, чем техника, это, скорее, философия бережного отношения – не только к предметам, но и к самим себе».

Стиральная машина Hisense WF7I1248BWR оборудована семью внутренними датчиками, которые взвешивают белье, анализируют исходные данные и оптимизируют параметры стирки в режиме реального времени. Умные алгоритмы обучаются, опираясь на предпочтения пользователя, и вносят необходимые коррективы, сокращая расход воды и электроэнергии. Максимальная загрузка белья составляет 12 кг, скорость вращения барабана с широким люком достигает 1400 об/мин, мощный бесщеточный инверторный мотор отвечает за тишину и стабильность работы.

Стиральная машина создана с учетом множества жизненных сценариев. Многочисленные опции включают автодозирование моющих средств, функцию дозагрузки, удаление пятен, сокращение цикла, а также программы: быструю стирку, стирку в холодной воде, освежение белья и другие. Благодаря технологии iJet™ с усовершенствованными гибридными форсунками и принудительной циркуляцией моющего раствора повышается эффективность стирки.

Умную стирку можно запустить одним касанием или управлять процессом голосом. Более того, устройства из серии Hisense 7i учитывают потребности пользователей со слабым зрением. Увеличенный на 140% текст на цветном сенсорном дисплее и четкие голосовые оповещения автоматически информируют владельца о статусе цикла. Глубина Hisense WF7I1248BWR – всего 595 мм, благодаря чему стиральная машина легко помещается под столешницей и подходит как для просторных загородных домов, так и для небольших городских квартир.

Стиральная машина Hisense WF7I1248BWR оптимально взаимодействует с новой сушильной машиной из серии Hisense 7i – Hisense DH7I108BWAB. С помощью функции Cross Control можно переключать экран с одного устройства на другое, упрощая управление. Кроме того, стиральная машина Hisense автоматически передает сушильной машине информацию о цикле стирки, чтобы вовремя включить предварительный нагрев и подобрать настройки цикла сушки. Наблюдать за процессом стирки и сушки и менять параметры можно в специальном приложении Hisense ConnectLife.

Сушильная машина Hisense DH7I108BWAB рассчитана на загрузку до 10 кг. В ней – 20 автоматических программ, причем предусмотрена интеллектуальная сушка. Она подразумевает использование датчика влажности и температуры, который подбирает подходящие программу сушки и температуру с учетом текущей загрузки. 3D-сушка, за счет равномерного распределения горячего воздуха, делает объемные вещи сухими и мягкими, а также сохраняет их форму. Программа «Антиаллергия» дезинфицирует одежду горячим воздухом. Среди режимов можно выбрать быструю или ускоренную сушку, а можно – бережную, которая с помощью теплового насоса воспроизводит эффект мягкого солнечного тепла, не перегревая ткани и не вызывая усадку.

Сушка с эффектом глажки включает обработку холодным паром, которая, вместе с высокотемпературным вращением, уменьшает количество складок, смягчает ткани и устраняет запахи. Помимо разнообразия опций, в Hisense DH7I108BWAB есть эффектная внутренняя подсветка, функция самоочистки конденсатора, сенсорный экран и перенавешиваемая дверь, которая гарантирует легкость размещения устройства. Корзина для сушки шерстяных изделий и спортивной обуви, поставляемая в комплекте, помогает в уходе за вещами, требующими особого внимания.