Проекторы Hisense вошли в ассортимент компании Merlion

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, и компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьюторов, укрепляют сотрудничество и сообщают о расширении доступного для российского рынка портфеля продукции этого бренда. Merlion, подписавшая с Hisense дистрибьюторское соглашение в 2023 г., реализует в России мониторы и коммерческие дисплеи вендора. Теперь в Merlion также доступны функциональные и высокотехнологичные проекторы Hisense. Об этом CNews сообщил представитель Hisense.

«Наступление тепла располагает к долгожданным встречам, увлекательным путешествиям и долгим вечерам в кругу самых близких, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Чтобы украсить эти приятные события захватывающим зрительским опытом, наш надежный партнер – российский дистрибьютор Merlion – расширяет ассортимент и знакомит своих партнеров и заказчиков с проекторами Hisense, среди которых легко подобрать модель в соответствии с планами и образом жизни. Сегодняшних потребителей отличают вдумчивость, избирательность, разумный прагматизм в оценке возможностей гаджетов, а потому у нас нет сомнений в востребованности разработок Hisense».

«За два года сотрудничества мы увидели хороший спрос на продукцию Hisense, поэтому совместно было решено расширить дистрибьюторский портфель и инновационными проекторами, – сказал Павел Курдюков, директор департамента закупок «Широкопрофильная диcтрибуция», компания Merlion. – Они в полной мере соответствуют требованиям к устройствам нового поколения в отношении баланса цены, качества и функционала. С оптимизмом встречаем новые продукты от Hisense, и намерены укрепить позиции бренда на российском рынке».

В число проекторов, которые пополнили ассортимент Merlion, вошли следующие модели: Hisense PX3SE-Pro, Hisense C2 Ultra, Hisense C3, Hisense M2 Pro и Hisense PT1. Все они в ближайшее время поступят на склад Merlion.

Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense PX3SE-Pro представляет собой консоль без экрана, способную проецировать изображение с диагональю от 80 до 150 дюймов с помощью трехцветного лазерного источника света TriChroma. ИИ-функции масштабируют изображение и оптимизируют качество воспроизведения, игровой режим с частотой обновления до 240 Гц делает процесс плавным, голосовое управление повышает уровень комфорта.

Мини-проектор Hisense C2 Ultra с регулируемым размером проекции от 65 до 300 дюймов обладает яркостью 3000 ANSI-люмен, контрастностью 2000:1 и оптическим зумом с коэффициентом 0,9-1,5:1. Шарнирная подставка с углом поворота 360° по горизонтали и 135° по вертикали позволяет проецировать видеоряд на любую поверхность. За звучание отвечает 2.1-канальная аудиосистема JBL со встроенным сабвуфером.

Hisense C3 (регулируемый размер проекции – от 65 до 300 дюймов) – мини-проектор, который гарантирует глубину цвета в 10 бит, чистую картинку без ореолов по краям и цветовой охват 110% по стандарту BT.2020. Автоматическая настройка геометрии изображения сочетается с разнообразными ИИ-возможностями – от совершенствования цветопередачи до масштабирования до уровня близкого к 4К.

Hisense M2 Pro – маленький и легкий мини-проектор с оптическим зумом, коэффициент которого в пределах 1,0–1,3 позволяет регулировать размер изображения без потери резкости. 2,07 млн микрозеркал и система DLP, подразумевающая цифровую обработку света, предусмотрены для проецирования детальных изображений 4K. В комплект входит чехол для переноски из вспененного полипропилена, в котором Hisense M2 Pro может безопасно перемещаться вместе с пользователем. Размер проекции – от 65 до 200 дюймов.

Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense PT1 реализован в форме компактной и мобильной консоли, которая отображает насыщенную картинку при любых условиях освещения и позволяет получить качественное изображение с размером проекции от 80 до 150 дюймов даже в небольшом помещении. К лазерному проектору легко подключать любые аудио- и видеоустройства, телевизионные и игровые приставки, акустические системы. При этом устройство может выступать в качестве центра умного дома за счет синхронизации с его основными системами.