Hisense представила новые портативные колонки на российском рынке

Компания Hisense сообщает о поступлении в продажу в России новых портативных колонок Hisense Flexboom, Hisense Weboom и Hisense Voyageboom. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Hisense Flexboom – младшая в семействе новых акустических систем. Мощность звучания достигает 80 Вт. Внутри два встроенных динамика и два пассивных низкочастотных излучателя воспроизводят. Музыкальный марафон может длиться 20 часов непрерывно, причем всего за 10 минут колонку можно зарядить на следующие 2 часа, а за 3 часа она будет заряжена полностью. Hisense Flexboom оснащена защитой от пыли и воды класса IP67, которая гарантирует, что она не испортится от песка или брызг. Устройство оснащено FM-радио, Auracast и TWS для обмена данными, Bluetooth. С его помощью можно ответить на звонок, а во время прослушивания музыкальных композиций – выбрать один из шести интеллектуальных режимов эквалайзера. Управлять можно вручную, а можно, как и всеми моделями в линейке, в приложении ConnectLife – удаленно.

Hisense Weboom обладает мощностью звучания до 140 Вт благодаря четырем динамикам. Усиление басов достигается за счет низкочастотных динамиков и пассивных излучателей басов. Колонка может работать от аккумулятора емкостью 10000 мАч до 24 часов непрерывно. Съемный двусторонний ремешок позволяет носить ее с собой, встроенный внешний аккумулятор – быстро заряжать колонку и телефон в дороге. Есть фоновая подсветка. Чтобы организовать домашний кинотеатр с оптимальной синхронизацией звука, можно подключить колонку к проектору и активировать режим «Киноночь».

Hisense Voyageboom – старший представитель новой линейки с мощностью до 272 Вт благодаря пяти динамикам, включая сабвуфер. Эту колонку отличают разъем для микрофона и гитары и специальный режим «Свет костра» для теплых вечеров и создания особенной атмосферы. Hisense Voyageboom может работать без перерыва в течение суток, позволяет заряжать телефон или планшет, не прерывая прослушивание, и настраивать звук с помощью ConnectLife.