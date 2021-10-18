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Страховой Дом ВСК
Группа ВСК
Всероссийская страховая компания


18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты» 2
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
22.06.2021 ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов 2
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
04.06.2021 ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики 4
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 1
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
03.09.2020 Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 1
20.07.2020 Страховой Дом ВСК при поддержке компании WIAT внедрил новую систему резервного копирования данных на базе решений Veeam 2
15.04.2020 В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.02.2020 Мобильное приложение «ВСК страхование» научилось распознавать документы клиентов 4
15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM 1
28.11.2019 OCS внедрил систему видеоконференцсвязи Panasonic в холдинге SFT Group 1
15.10.2019 ВСК и Youdo запустили страхование самозанятых 3
28.08.2019 ВСК увеличивает рентабельность розничного страхования с помощью SAS 3
22.08.2019 Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации 1
09.07.2019 BestDoctor защитит здоровье сотрудников SuperJob 1
30.05.2019 Российский стартап Bestdoctor привлек $3 млн инвестиций 1
24.04.2019 BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов 3
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта 1
21.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
20.02.2019 ВСК обновила мобильное приложение «ВСК страхование» 4
13.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
06.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
28.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
22.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
25.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
20.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
17.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
10.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2019 года 1

Публикаций - 101, упоминаний - 175

Страховой Дом ВСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Microsoft Corporation 11077 13
Сбербанк Технологии - СберТех 203 12
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 9
Ланит ГК 1156 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 9
Консист Бизнес Групп 58 9
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
Citrix Systems 571 8
Cinimex - Синимекс 160 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 8
Webmoney 330 8
Polycom - Поликом Раша 300 8
Custis 73 8
CleverDATA 54 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 7
IBM 3539 7
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
Mankiewicz 7 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
SAS Institute 596 4
Selectel - Селектел 137 4
Samsung Electronics 5666 4
SAP SE 3212 4
АйТи 751 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 4
Oracle Corporation 3344 3
Газпромбанк - ГПБ 692 21
Ингосстрах СПАО 210 18
Уралсиб Банк 389 17
Росгосстрах 182 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 15
Почта России ПАО 1572 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 10
Visa International 1345 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
ВТБ Банк Москвы 371 9
Пробизнесбанк АКБ 109 9
Мосэнерго ПАО 49 9
Уралкалий ПАО 62 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 9
Спортмастер 116 9
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
Национальный банк Траст 96 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
Сетелем Банк 25 8
МДМ Банк 150 8
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 8
Bayer AG - Байер 37 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 8
Бинбанк 184 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 8
МТС банк 254 7
X5 Group 599 7
Казахмыс - Kazakhmys 24 7
Ренессанс кредит Банк 143 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
АльфаСтрахование СГ 208 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
ВкусВилл 48 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
Счётная палата РФ 460 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Федеральное казначейство России 766 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 4
Петербургский метрополитен ГУП 48 2
Правительство Москвы 653 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
Big Data - Большие данные 1136 5
DevOps - Development и Operations 297 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 33 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 10 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 4 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Умные платформы 497 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 5
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 3
Microsoft Excel 436 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 2
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 2
OpenText Documentum 189 2
Абсолюттех Mafin - Страховая онлайн-платформа 5 1
Microsoft Azure 1171 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Panasonic KX-VC - серия оборудования для конференц-залов 4 1
Microsoft Skype 1467 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
IBM Cognos BI 141 1
SAS Campaign Management 5 1
SAS Enterprise Miner 6 1
Microsoft Lync 272 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 35 1
Alfresco 114 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Directum - DirectumRX 62 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Superjob 172 1
Samsung Knox 82 1
Microsoft Office 1939 1
Qlikview 97 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Office 365 769 1
Соколовский Александр 36 16
Четвернин Алексей 651 16
Яфясов Денис 14 14
Петров Михаил 88 13
Алябьев Андрей 27 12
Гогленков Александр 13 12
Потапкин Михаил 26 10
Скородумов Анатолий 63 10
Чевкота Олег 15 9
Бикташев Ильдар 10 9
Плешков Алексей 42 9
Скородумов Олег 17 9
Алифанов Кирилл 56 9
Аршавский Анджей 27 9
Мясин Антон 10 9
Комстачев Михаил 11 9
Кравченко Андрей 11 9
Клеев Владимир 9 9
Смирнова Олеся 11 9
Солопов Вячеслав 14 8
Дегтярев Алексей 54 8
Потёмкин Роман 20 8
Малышев Александр 31 8
Шевченко Владимир 135 8
Реймер Денис 49 8
Богачев Игорь 172 8
Сирота Юрий 38 8
Леушев Андрей 63 8
Левиков Антон 68 8
Фридман Илья 41 8
Пиляр Елена 21 8
Мельникова Алиса 29 8
Коротнев Константин 31 8
Подкопаев Олег 24 8
Халяпин Сергей 77 8
Лысенко Эдуард 209 8
Прохоров Фёдор 78 8
Рахтеенко Владимир 31 8
Стрелова Ольга 32 8
Асратян Петр 35 8
Россия - Российская федерация - РФ 57350 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 12
Казахстан - Республика 2629 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - Челябинская область 658 6
Россия - Ростовская область 862 6
Россия - Калужская область 571 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Европа 3752 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Испания - Королевство 1253 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Тюменская область 582 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Белгород 240 1
Великобритания - Уэльс 27 1
Украина 3365 1
Россия - Пенза 253 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Тамбов 206 1
Россия - Кострома 138 1
США - Флорида 142 1
США - Майами 73 1
Россия - Майкоп 29 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Уфа 641 1
Россия - Тверь 325 1
Россия - Волгоград 540 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Nature 35 1
CNews Analytics 1988 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Fortune Global 500 160 1
Kelly Services 16 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews AWARDS 291 8
CNews APPWards 36 8
CNews ИТ-стратегия 13 4
CNews FORUM Кейсы 44 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761946, в очереди разбора - 665635.
Создано именных указателей - 46354.
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