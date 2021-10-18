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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Страховой Дом ВСК
Группа ВСК
Всероссийская страховая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 175
Страховой Дом ВСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соколовский Александр 36 16
|Четвернин Алексей 651 16
|Яфясов Денис 14 14
|Петров Михаил 88 13
|Алябьев Андрей 27 12
|Гогленков Александр 13 12
|Потапкин Михаил 26 10
|Скородумов Анатолий 63 10
|Чевкота Олег 15 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Плешков Алексей 42 9
|Скородумов Олег 17 9
|Алифанов Кирилл 56 9
|Аршавский Анджей 27 9
|Мясин Антон 10 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Кравченко Андрей 11 9
|Клеев Владимир 9 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Солопов Вячеслав 14 8
|Дегтярев Алексей 54 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Малышев Александр 31 8
|Шевченко Владимир 135 8
|Реймер Денис 49 8
|Богачев Игорь 172 8
|Сирота Юрий 38 8
|Леушев Андрей 63 8
|Левиков Антон 68 8
|Фридман Илья 41 8
|Пиляр Елена 21 8
|Мельникова Алиса 29 8
|Коротнев Константин 31 8
|Подкопаев Олег 24 8
|Халяпин Сергей 77 8
|Лысенко Эдуард 209 8
|Прохоров Фёдор 78 8
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Стрелова Ольга 32 8
|Асратян Петр 35 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|Nature 35 1
|CNews Analytics 1988 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Fortune Global 500 160 1
|Kelly Services 16 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
|Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761946, в очереди разбора - 665635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761946, в очереди разбора - 665635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru