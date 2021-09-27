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СберМаркет
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27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 4
22.09.2021 Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании 1
16.08.2021 Пользователи приложений Сбербанка смогут заказывать товары голосом 2
30.07.2021 Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка 1
23.07.2021 «СберМаркет» запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов 4
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 3
25.05.2021 Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах 1
17.05.2021 Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон 4
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 2
27.04.2021 «Сбермегамаркет» — новое имя goods.ru в экосистеме «Сбера» 1
21.04.2021 Исследование «Сбера»: энергичная музыка ускоряет доставку 3
07.04.2021 Китайский банк Харбина присоединился к платформе для проведения валютных сделок SberCIB Terminal 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 2
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 2
27.01.2021 Сбербанк первым в России вошёл в список алгопровайдеров Bloomberg 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
01.12.2020 Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин 1
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету» 4
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны? 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
20.08.2020 GeekBrains запускает бесплатный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 2
20.08.2020 «Сбермаркет» запустил экспресс-доставку продуктов в Москве 3
17.08.2020 «СберМаркет» запустил сервис электронных чаевых для курьеров и экспертов по закупкам 3
04.08.2020 «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза для клиентов в 32 городах России 1
23.07.2020 «Ситимобил» увеличил оборот во II квартале в 1,8 раз до 7,6 млрд рублей 1
10.07.2020 Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн» 1
08.07.2020 «Сбермаркет» вступил в АКИТ 4
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1

Публикаций - 58, упоминаний - 115

СберМаркет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 19
Yandex - Яндекс 4101 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 7
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
Merlion - Мерлион 275 3
МФ технологии - МФТ 17 3
ParaType - ПараТайп 6 3
Superdesigners 3 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Alibaba Group 298 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Media.Work 3 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Мобильное электронное образование 12 1
Pixonic 18 1
Deus Craft 4 1
Swag Masha 4 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Прогноз 197 1
BIT.Games 6 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
ARQA Technologies 5 1
Harman Kardon 167 1
Promt - Промт 100 1
SAP SE 3216 1
Microsoft Corporation 11127 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Tencent 93 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Xerox 519 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 39
О2О Delivery club 153 20
Ситимобил - Служба такси 113 13
СберЛогистика 42 9
О2О Холдинг 43 8
Газпромбанк - ГПБ 693 5
YouDrive - Оператор каршеринга 31 5
СберЗдоровье - DocDoc 37 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 4
СберАвто 18 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
RTP Global 7 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Performance Group 6 3
Щука - дизайн-студия 6 3
DC Daily 5 3
Landor&Fitch 3 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
Альфа-Банк 1127 3
Яндекс.Еда 93 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
AliExpress 275 3
Яндекс.Такси 271 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
Сбербанк Кухня на районе 9 2
Связной ГК 883 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 2
GHP Group 5 2
Сбербанк страхование 47 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
ВкусВилл 48 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Верный - Торговая сеть 16 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Быстроном 3 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
Multi-Window - Многооконный режим 11 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 151 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Click&Collect - самовывоз 6 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 361 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
USB Type-C - USB-C 901 1
ToF camera - Time-of-flight камера 54 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
СберФуд - SberFood 17 10
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 6
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iOS 5742 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 3
Яндекс.Маркет 439 3
Сбербанк - Экосистема SberX 15 3
Apple Maps 28 2
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Сбербанк - SberPay 21 2
Apple - App Store 2198 2
Google Android 10751 2
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 2
AliExpress Plus 5 1
Сбербанк - SmartMarket 16 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
Яндекс.Почта 85 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Left to Survive - компьютерная игра 6 1
VK - Mail.ru PayDay 7 1
МегаФон пресса 4 1
Huawei Honor SuperCharge 50 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 1
VK Connect 20 1
VK Combo 14 1
Протек Здравсити 5 1
МегаФон Книги 2 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Яндекс.Станция Мини 19 1
Refinitiv TN - Refinitiv Trade Notification - ранее TRTN - Thomson Reuters Trade Notification 1 1
3Logic Гравитон Н - ноутбук 2 1
Microsoft Windows 11 59 1
Хасис Лев 96 8
Греф Герман 205 7
Саркисов Артур 5 5
Курмангужин Асан 5 5
Добродеев Борис 83 4
Сысоев Александр 18 3
Шеметов Андрей 9 3
Бедарев Виталий 15 3
Тынкован Александр 48 3
Аракелян Арам 7 2
Шкипин Виктор 11 2
Ванин Андрей 7 2
Богуславский Леонид 25 2
Артамонова Анна 128 2
Габриелян Владимир 20 2
Малышев Сергей 46 2
Кирсанова Светлана 54 2
Зозуля Александр 2 2
Бургер Армин 1 1
Курляндчик Владимир 4 1
Бочаров Вячеслав 2 1
Ворсина Мария 2 1
Шаповалов Вадим 2 1
Абрамов Алексей 27 1
Карташов Станислав 9 1
Воробьев Артем 14 1
Карчев Олег 13 1
Мангутов Владислав 11 1
Плотко Сергей 4 1
Яровой Владимир 2 1
Суханов Алексей 5 1
Четвернин Алексей 651 1
Трапезников Александр 2 1
Севостьянов Александр 2 1
Бурико Александра 1 1
Крейнин Владислав 10 1
Солонин Сергей 82 1
Колбин Евгений 43 1
Волож Аркадий 181 1
Делицын Леонид 94 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Россия - Уфа 646 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - Омск 630 3
Россия - Калининград 674 2
Россия - Воронеж 693 2
Кипр - Республика 247 2
Россия - Волгоград 542 2
Россия - Иркутск 468 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Великобритания - Лондон 823 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Красноярск 851 1
Ближний Восток 1475 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Челябинск 774 1
Восточная Европа 1682 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 19 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Торговля розничная 77 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
Forbes - Форбс 442 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
The Bell - Издание 34 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Российская газета 92 1
Refinitiv 4 1
Открытое образование 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
GeekBrains 40 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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