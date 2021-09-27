Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СберМаркет
Sberbank Markets
Instamart
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 115
СберМаркет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасис Лев 96 8
|Греф Герман 205 7
|Саркисов Артур 5 5
|Курмангужин Асан 5 5
|Добродеев Борис 83 4
|Сысоев Александр 18 3
|Шеметов Андрей 9 3
|Бедарев Виталий 15 3
|Тынкован Александр 48 3
|Аракелян Арам 7 2
|Шкипин Виктор 11 2
|Ванин Андрей 7 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Артамонова Анна 128 2
|Габриелян Владимир 20 2
|Малышев Сергей 46 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Зозуля Александр 2 2
|Бургер Армин 1 1
|Курляндчик Владимир 4 1
|Бочаров Вячеслав 2 1
|Ворсина Мария 2 1
|Шаповалов Вадим 2 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Карташов Станислав 9 1
|Воробьев Артем 14 1
|Карчев Олег 13 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Плотко Сергей 4 1
|Яровой Владимир 2 1
|Суханов Алексей 5 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Трапезников Александр 2 1
|Севостьянов Александр 2 1
|Бурико Александра 1 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Солонин Сергей 82 1
|Колбин Евгений 43 1
|Волож Аркадий 181 1
|Делицын Леонид 94 1
|Открытое образование 5 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766346, в очереди разбора - 670032.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766346, в очереди разбора - 670032.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru