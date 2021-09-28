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Ростелеком-Солар
Solar Dozor
DLP-система


28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 6
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
01.07.2021 «Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor 9
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 2
24.06.2021 Вышла новая версия Solar Dozor 7.4 5
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
09.02.2021 Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы 1
28.01.2021 Народный банк Казахстана использует Solar Dozor для защиты от утечек информации 3
28.12.2020 Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor 2
24.12.2020 Исследование: в 20% российских компаний руководители на удаленке «выгорают» и увольняются 1
27.08.2020 «Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников ФПК 1
18.06.2020 ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации 3
28.05.2020 «Ростелеком-Солар» обновила DLP Solar Dozor 3
19.05.2020 Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный 3
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
13.01.2020 Solar Dozor получил сертификат совместимости с «Ред ОС» 6
17.12.2019 «Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов 2
08.10.2019 «Ростелеком-Солар» представил DLP-систему Solar Dozor 7 с модулем продвинутого анализа поведения пользователей 7
27.08.2019 «Ростелеком-солар» запустил новый продукт – шлюз безопасности Solar webProxy 2
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 4
01.04.2019 ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy 4
12.02.2019 «Ростелеком-Solar» выпустила новую версию модуля контроля трафика Dozor Web Proxy 12
26.12.2018 Многофункциональный центр Калининградской области берет на вооружение Solar Dozor 3
23.11.2018 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию системы защиты от утечек Solar Dozor 5
16.08.2018 «Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights 1
01.08.2018 «Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях 5
11.04.2018 Solar Security выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
14.02.2018 Solar Security завершила проект по защите информационных активов НСК 1
08.11.2017 Завершена интеграция решений Solar Dozor и NeuroDAT SIEM 1
24.10.2017 Solar Security обновила систему защиты данных в банке «Александровский» 1
12.10.2017 Solar Security представила новую версию DLP-решения Solar Dozor 1
27.09.2017 Solar Security обеспечила миграцию «Федеральной пассажирской компании» на новую версию Solar Dozor 1
12.09.2017 Solar Dozor защитит данные «Россельхозбанка» 2
19.07.2017 Solar Dozor обеспечил защиту банка «Санкт-Петербург» от внутренних угроз 2
11.04.2017 Solar Dozor 6.4 поможет подготовить «Сводную аналитику по персоне» 1
04.04.2017 Solar Security расширяет присутствие в странах СНГ: партнерство с «Пацификой» 1
14.03.2017 Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights 2
10.01.2017 Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение 1
06.12.2016 АСТ займется продвижением продуктов Solar Security 1
22.11.2016 ARinteg и Solar Security объединят усилия по борьбе с киберугрозами 1

Публикаций - 50, упоминаний - 129

Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Инфосистемы Джет 675 2
АльянсТелеком 8 1
Инфолинк 3 1
Прометей - Prometey 9 1
InterTrust - ИнтерТраст 232 1
CompanyMedia 111 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
Schneider Group 6 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Telegram Group 702 1
Xiaomi 904 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
3779 1
Информзащита 423 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
О2О Холдинг 43 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Александровский Банк 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Администрация Смоленской области 19 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 18
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 12
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 5
PCS - People Centric Security - концепция «Безопасность c фокусом на человеке» 4 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Проверка контрагентов 53 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 40 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 3
Linux OS 4276 2
WhatsApp Messenger 654 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Ред ОС 239 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Citrix VDI 6 1
AMT InfoDiode 14 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Google Android TV 173 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft Office 365 769 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Apple macOS 934 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Office 1950 1
Rakuten Viber 429 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Рябова Галина 21 11
Назаренко Денис 10 6
Лукиных Василий 9 3
Осеевский Михаил 221 2
Анохин Сергей 40 2
Горностаев Владимир 7 1
Пяткин Михаил 1 1
Марлов Александр 2 1
Кубарев Алексей 2 1
Ершов Алексей 1 1
Земцов Алексей 1 1
Марков Антон 12 1
Синицкий Артем 1 1
Рудометкин Андрей 2 1
Попова Анна 10 1
Цишевский Владимир 1 1
Перетёртов Александр 3 1
Таранов Александр 1 1
Крохин Валентин 21 1
Угнивенко Дмитрий 9 1
Обухов Александр 17 1
Рустамов Рустам 169 1
Касперская Наталья 199 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Казахстан - Республика 2650 3
Европа 3788 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Адлер 43 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
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