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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком-Солар
Solar Dozor
DLP-система
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Публикаций - 50, упоминаний - 129
Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рябова Галина 21 11
|Назаренко Денис 10 6
|Лукиных Василий 9 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Анохин Сергей 40 2
|Горностаев Владимир 7 1
|Пяткин Михаил 1 1
|Марлов Александр 2 1
|Кубарев Алексей 2 1
|Ершов Алексей 1 1
|Земцов Алексей 1 1
|Марков Антон 12 1
|Синицкий Артем 1 1
|Рудометкин Андрей 2 1
|Попова Анна 10 1
|Цишевский Владимир 1 1
|Перетёртов Александр 3 1
|Таранов Александр 1 1
|Крохин Валентин 21 1
|Угнивенко Дмитрий 9 1
|Обухов Александр 17 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Касперская Наталья 199 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru