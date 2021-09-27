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Россия СКФО
Северо-Кавказский федеральный округ


27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии 1
19.07.2021 Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза 1
12.07.2021 К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами 1
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
01.03.2021 Softline помогла AVA Group повысить производительность ИТ-инфраструктуры 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 «Элефус» назвала основные тренды и угрозы ИБ в медицинской сфере в 2020-2021 годах 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
01.12.2020 Сеть блинных «Вкуснолюбов» перенесла систему «1С» в облако Softline 1
25.11.2020 Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи 1
05.11.2020 От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия – Моя история» в Пятигорске 1
03.11.2020 Авиакомпания «Азимут» ускорила работу в программе «1С» 1
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура» 1
11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе 5
17.08.2020 Рынок компьютерной техники России побил все рекорды последних лет 1
11.08.2020 Банк «Открытие»: лишь 6% родителей считают онлайн-образование полноценной заменой традиционному 3
27.07.2020 Агрохолдинг «УК АСБ-Агро» подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз 1
22.07.2020 ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» стала лауреатом премии «Безопасная информационная среда» 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
08.06.2020 «Ростелеком» запустил для B2O-партнеров «Школу экспертов» онлайн 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
13.12.2019 «Ростелеком» в Северной Осетии в 2019 году оцифровал десять госуслуг 1
21.11.2019 НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова: Мы тестируем искусственный интеллект для поддержки врачебных решений 2
08.11.2019 «Росэлектроника» разработала автономную уличную станцию с функциями освещения, зарядки гаджетов и Wi-Fi 1
06.11.2019 Softline развернул виртуальный кластер для Mybox 1
11.10.2019 Банк России и «Ростелеком» повысят доступность финуслуг для жителей Юга 3
14.08.2019 «Ростелеком» запустил цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье» 1
05.07.2019 «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии 1
22.02.2019 Исследование «Яндекс.денег»: число онлайн-переводов в России выросло в полтора раза 2
18.02.2019 «Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну 1
18.02.2019 «РТ-регистратор» расширяет сеть филиалов на Юге и Северном Кавказе 2
18.02.2019 Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей 1
15.02.2019 Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад 2
30.11.2018 Аналитики «Яндекс.Денег»: россияне стали активнее платить налоги 1

Публикаций - 253, упоминаний - 317

Россия СКФО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
МегаФон Кавказский филиал 192 11
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 6
Samsung Electronics 5627 4
Microsoft Corporation 10997 4
3726 4
Ростелеком - Астраханский филиал 20 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Связь инжиниринг 14 2
Tonk - Тонк ГК 32 2
Конфидент 56 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Google LLC 7124 2
Синтерра - Synterra 562 2
SAP SE 3207 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Epicor Software Corporation 51 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Softline - Софтлайн 1472 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Huawei 2723 1
Nokia Corporation 2404 1
Ростех Азимут 16 1
Микротест 174 1
НАГ - NAG 8 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 1
Nokia Siemens 29 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Открытие ФК 538 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Почта Банк 289 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Ростех РТ-регистратор 1 1
Семейный доктор 4 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 2 1
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 1
Деловые Линии ГК 36 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
ВТБ24 583 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
РесурсТранс 16 1
ВкусВилл 48 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Газпром ПАО 518 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Правительство Республики Ингушетия - Минпромсвязи Ингушетии - Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия 1 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ФГБУ Клиническая больница №1 Управления делами Президента РФ 1 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Счётная палата РФ 459 1
Правительство РФ 2198 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Родительский контроль 156 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 2 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
VPN Gateway 1 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента 6 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 5
ЭОС Дело СЭД 619 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Windows 10 6602 2
RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 20 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
Softline vCloud 2 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
ELMA RPA 4 1
BIA Technologies Sunrise BPMS 2 1
ELMA BPM 12 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
APC by Schneider Electric NetShelter - серия микроЦОДов 6 1
Schneider Electric Inrow RC 3 1
Rambler Price.ru 25 1
UiPath Studio 2 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Qiwi Терминалы 100 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
ВТБ Онлайн 137 1
Ростелеком RTFree 8 1
Ростелеком RTOpen 9 1
МегаФон Наши люди 18 1
Softline DeskWork 55 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
PHP - Язык программирования 301 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Прозоров Дмитрий 58 5
Шипулин Александр 29 4
Хоценко Виталий 3 2
Лысов Денис 26 2
Кравченко Дмитрий 26 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Теслин Илья 6 2
Гусев Дмитрий 48 2
Галустян Михаил 2 2
Путин Владимир 1820 2
Ивакин Роман 49 2
Осеевский Михаил 221 2
Славинский Михаил 8 2
Гальцев Евгений 17 2
Роднова Анна 9 1
Стоклицкая Анна 24 1
Потапов Вячеслав 2 1
Вербицкий Алексей 1 1
Крухмалева Яна 3 1
Титаренко Мария 1 1
Егорова Валентина 1 1
Холманских Игорь 1 1
Гуль Игорь 2 1
Примаков Евгений 6 1
Шалюгин Павел 3 1
Эберенц Евгений 1 1
Снегирев Сергей 4 1
Суханов Алексей 5 1
Дорохина Юлия 42 1
Кузьменко Валерия 58 1
Островский Владимир 22 1
Зверев Андрей 52 1
Сивакозов Александр 7 1
Ципковский Александр 1 1
Марсагишвили Александр 4 1
Свиридов Алексей 2 1
Сапон Алексей 2 1
Мадани Фарид 11 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Ласкавый Сергей 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 133
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 40
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 26
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 12
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 11
Россия - Ростовская область 859 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 10
Россия - Астраханская область 369 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Россия - Республика Ингушетия 188 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 8
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 8
Казахстан - Республика 2618 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Россия - Кисловодск 27 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Россия - Астрахань 240 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 4
Украина 3344 4
Северный Кавказ 136 4
Россия - Волгоградская область 395 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Россия - Пятигорск 76 4
Россия - Махачкала 114 4
Россия - Михайловск 20 4
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Ставропольский край 456 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Сибирь 871 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Федеральное законодательство 254 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews Analytics 1988 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 2 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755255, в очереди разбора - 658945.
Создано именных указателей - 46354.
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