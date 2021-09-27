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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия СКФО
Северо-Кавказский федеральный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 253, упоминаний - 317
Россия СКФО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|Прозоров Дмитрий 58 5
|Шипулин Александр 29 4
|Хоценко Виталий 3 2
|Лысов Денис 26 2
|Кравченко Дмитрий 26 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Теслин Илья 6 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Галустян Михаил 2 2
|Путин Владимир 1820 2
|Ивакин Роман 49 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Славинский Михаил 8 2
|Гальцев Евгений 17 2
|Роднова Анна 9 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Потапов Вячеслав 2 1
|Вербицкий Алексей 1 1
|Крухмалева Яна 3 1
|Титаренко Мария 1 1
|Егорова Валентина 1 1
|Холманских Игорь 1 1
|Гуль Игорь 2 1
|Примаков Евгений 6 1
|Шалюгин Павел 3 1
|Эберенц Евгений 1 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Суханов Алексей 5 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Островский Владимир 22 1
|Зверев Андрей 52 1
|Сивакозов Александр 7 1
|Ципковский Александр 1 1
|Марсагишвили Александр 4 1
|Свиридов Алексей 2 1
|Сапон Алексей 2 1
|Мадани Фарид 11 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|CNews Analytics 1988 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755255, в очереди разбора - 658945.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755255, в очереди разбора - 658945.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru