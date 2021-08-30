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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАО ЕЭС России ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 95
РАО ЕЭС России ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Генс Георгий 62 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Ливинский Павел 10 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Варення Александр 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Грибанов Сергей 5 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Попов Андрей 72 1
|Путин Владимир 1828 1
|Бойко Андрей 37 1
|Генс Филипп 29 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Борисов Юрий 91 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Холкин Дмитрий 15 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Натрусов Артем 121 1
|Яковлев Сергей 23 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Школа новых технологий 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766171, в очереди разбора - 669857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766171, в очереди разбора - 669857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru