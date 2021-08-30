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РАО ЕЭС России ПАО


30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 3
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 1
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 1
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов 1
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 1
08.07.2020 ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы 3
07.02.2020 Первый российский ИТ-сервис для управления спросом на электроэнергию протестируют агрегаторы 1
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда 1
20.03.2019 Власти строят в России «умную энергетику» с расчетами на блокчейне 4
28.11.2018 ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации 1
27.11.2018 «Программный Продукт» модернизирует систему оптового рынка электроэнергии 1
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда 1
24.11.2015 Петр Безукладников будет координировать образовательные проекты «Ланита» 2
13.11.2015 Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года» 1
13.07.2015 «Русгидро» не заплатило 100 млн руб. за долю в IT Energy 3
08.07.2015 Интегратора бывшей РАО «ЕЭС России» отдали под контроль ФСК ЕЭС 6
30.06.2015 ФСК купит 20-процентную долю «РАО ЭС Востока» в IT Energy 2
30.01.2014 Вологдаэнергосбыт: Нас интересуют системы анализа больших данных 1
27.11.2012 Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД 1
23.11.2011 Изобретатели «русского фаервола» заработают 1 млрд на персональных данных 1
11.11.2010 Ленинградское управление ЕЭС России переехало в интеллектуальное здание 1
06.09.2010 Россия: нового претендента на LTE лишили частот 1
05.08.2010 В совет директоров «Яндекса» вошел экс-глава администрации президента РФ 1
28.04.2010 «Ростелеком» проложил оптоволокно по электросети 1
13.01.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2009 1
11.12.2009 Leta IT-company защитила персональные данные в «РАО Энергетические системы Востока» 1
13.11.2009 Всероссийский теплотехнический институт автоматизирует документооборот на базе LanDocs 1
28.10.2009 Россия: Новые ИКТ-компании выходят на биржу в 2009 г. 1
05.08.2009 Глава «ГВЦ Энергетики» уходит 1
05.08.2009 Гендиректор «ГВЦ Энергетики» покинет свой пост 2
07.07.2009 «Оптима» сменила гендиректора 1
30.03.2009 В «Оптиме» назначен первый заместитель гендиректора 1
21.10.2008 «Лаборатория Касперского» усиливает российское направление бизнеса 1
23.07.2008 «ОГК-4» модернизировал телефонную сеть 1
10.07.2008 «Тюменская энергосбытовая компания» закупила лицензии Kaspersky Total Space Security 1
05.06.2008 «АМТ-Груп» создаст концепцию СУИБ ОГК-1 1

Публикаций - 65, упоминаний - 95

РАО ЕЭС России ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 6
Ланит ГК 1159 5
Softline - Софтлайн 1474 3
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Cisco Systems 2049 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Свемел МВП - Swemel 23 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Питерская группа связистов 114 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Синтерра - Synterra 567 1
Sciener - Сайнер 19 1
Optima - Оптима 50 1
Insyte Electronics - Инсайт Электроникс 5 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
IBM 3551 1
Ланит Образование - Lanit Education 2 1
Lenovo Group 1639 1
АФК Система ПАО 996 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
Программный продукт ГК 92 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Крок 1221 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
AMD - Advanced Micro Devices 1681 1
3761 1
Intel Corporation 4192 1
SAP SE 3216 1
Россети ПАО 168 6
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 3
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 3
Россети Ленэнерго 44 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Интер РАО ПАО 159 1
Транснефть 159 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство РФ 2207 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
DR - Demand Response - Управление спросом на электроэнергию 2 1
РЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
AlterOffice 16 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Свемел МВП - Циркон офис 8 1
SAP Sales Management and Customer Service for Energy Utilities 1 1
SAP Business Suite Professional User 1 1
SAP Meter Administration and Operations - SAP Meter Data Management 2 1
SAP Enterprise Integration for Work Manager 1 1
SAP Bill-To-Cash Management for Energy Utilities 1 1
SAP AMI - SAP Advanced Metering Infrastructure for Energy Utilities 1 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 3 1
IBM Cognos TM1 36 1
EMS Insyte 3 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft Visio 67 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Microsoft SQL Server 797 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Генс Георгий 62 2
Лигачев Глеб 60 2
Ливинский Павел 10 1
Валяева Елизавета 72 1
Варення Александр 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Грибанов Сергей 5 1
Евтушенков Феликс 15 1
Попов Андрей 72 1
Путин Владимир 1828 1
Бойко Андрей 37 1
Генс Филипп 29 1
Аксаков Анатолий 98 1
Онищенко Владислав 41 1
Борисов Юрий 91 1
Сергеев Сергей 63 1
Холкин Дмитрий 15 1
Кабанов Владимир 174 1
Натрусов Артем 121 1
Яковлев Сергей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Европа 3774 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - Фрязино 39 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Украина 3378 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Свердловская область 807 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Школа новых технологий 19 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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