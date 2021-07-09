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Правительство Московской области
Губернатор Московской области

Правительство Московской области - Губернатор Московской области


09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
06.08.2020 Tele2 ускорила интернет в Москве на крупных инфраструктурных объектах 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
05.12.2019 Поддержкой ГЧП-проектов в сфере ИТ займется специальный центр на базе НИИ «Восход» 1
25.11.2019 Российским коровам подменили стрессовую реальность виртуальными очками 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
19.04.2019 В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 2
23.05.2018 «Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы» 1
18.04.2018 Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета 1
14.04.2017 Мировой рынок ИТ-услуг замедляет рост. Российский рухнул на треть 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 1
13.12.2016 Рынок ИТ-услуг скрылся от кризиса в госсекторе 1
01.06.2016 В Московской области упрощается документальное взаимодействие между застройщиками и надзорным органом 1
01.06.2016 Алексей Забродин - ИТ-рынок будет таким, каким его сформирует государство 1
16.05.2016 Подмосковных муниципальных чиновников начали массово штрафовать за волокиту при оказании услуг 1
19.04.2016 Подведены первые итоги работы «Школьного портала» в Московской области 1
07.04.2016 Росреестр представил новый сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» 1
29.03.2016 Застройщики в Московской области смогут сократить время оформления разрешительной документации с помощью портала госуслуг и МФЦ 1
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 3
29.12.2015 В феврале в Москве состоится международная конференция по СУБД PostgreSQL 1
30.11.2015 В Московской области завершено тестирование возможности получения юридически значимых уведомлений от МВД и ФССП в электронном виде 1
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
11.08.2015 МФЦ Московской области помогут бизнесу с оформлением документации 1
29.05.2015 С 30 мая поездки по «Стрелке» станут на 12 руб. дешевле, чем разовый билет 2
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
26.05.2015 Число владельцев «Стрелки» превысило 100 тыс. человек 1
12.05.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с любой банковской карты 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 1

Публикаций - 65, упоминаний - 82

Правительство Московской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 5
Центр2М - Center2М 50 5
Diasoft - Диасофт 510 5
Ред Софт - Red Soft 271 5
Oracle Corporation 5830 4
Yandex - Яндекс 4701 4
Ланит - Норбит - Norbit 267 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 191 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 74 3
Программный продукт ГК 1888 3
Microsoft Corporation 21317 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1205 2
Google LLC 9595 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7878 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7565 2
Maykor - Мэйкор 265 2
Ростех - Ростехнологии 2400 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 61 1
Webmoney 482 1
Huawei 3028 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 351 1
ФОРС - Центр разработки 300 1
NVision Group - Энвижн Груп 631 1
ZTE Corporation 642 1
Восход ФГБУ НИИ 485 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 199 1
Softline - Софтлайн 1792 1
ITG - INLINE Technologies Group 145 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1085 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 25 1
СиС - Системы и связь 10 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 58 1
М2М телематика 209 1
Компьюлинк ГК - Compulink 324 1
Samsung Electronics 9018 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 1
Apple Inc 10233 1
Криста НПО 66 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 500 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 11
Мострансавто 62 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4928 8
Евросеть 1366 8
Почта России ПАО 1806 6
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 26 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 248 2
Qiwi 838 2
Мосэнерго ПАО 103 2
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 24 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 40 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
Еврохим МХК 67 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 144 1
ПГК - Первая грузовая компания 116 1
РСХБ - Россельхозбанк 204 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 20 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 778 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 259 1
Avito - Авито 198 1
Татнефть 169 1
РЖД - Российские железные дороги 1355 1
ГПБ - Газпромбанк 806 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 232 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3892 22
Правительство РФ 4094 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7476 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1213 9
Федеральное казначейство России 1042 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1217 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 8
Главгосэкспертиза России ФАУ 44 7
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 17 7
Правительство Москвы 1224 7
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 22 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 480 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2853 7
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2156 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 992 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 5
Счётная палата РФ 568 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1792 5
Правительство Тверской области - Комитет государственного заказа Тверской области 4 4
Правительство Архангельской области - Министерство Экономического Развития Архангельской области - Департамент экономического развития Архангельской области 5 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 4
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 69 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 4
Правительство Республики Марий Эл - Департамента экономики Республики Марий Эл 4 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 4
Президент Российской Федерации 2191 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2051 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 27 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2459 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 387 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12424 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 90 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 7
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 37 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3812 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 180 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18694 6
Мобильное приложение - Mobile app 2437 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6030 2
Открытые данные - Open data 108 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3783 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 839 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 403 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3145 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 288 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 27 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 253 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1007 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 47 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 250 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 997 1
Открытый регион 26 1
Листок жизни - Vitality Leaf - российский экологический сертификат по международному стандарту ISO 14024, присуждаемый Экологическим союзом (Санкт-Петербург) 4 1
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 15 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 147 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 695 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 533 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2029 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1022 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 165 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 508 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 467 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4734 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2571 1
ARM64 - Архитектура процессора 1216 1
Стрелка - Транспортная карта 138 9
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1610 7
Google Android 11609 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 546 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2131 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 5
Apple iOS 6259 5
Microsoft Windows Phone OS 1541 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 615 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 452 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 162 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 90 2
ЭОС Дело СЭД 993 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 1
Правительство Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Yandex.AppMetrica - аналитика мобильных приложений 4 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 31 1
Crashlytics 8 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
Google Firebase 3 1
ИС Социум 1 1
TrueConf Room 4 1
БИС ЗОС - Защищенный обмен электронными сообщениями 3 1
ЕИСБУ ГИС - Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области 1 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 61 1
Правительство Москвы - Наш город 55 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 1
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Linux - Debian GNU 321 1
ФНС РФ Мой налог 8 1
Стэп Лоджик - Визор - мобильный центр управления 2 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 83 1
ГИС Кадры 89 1 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
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ЕМИАС Электронный рецепт 18 1
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Краснов Александр 51 7
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Пущаков Сергей 10 7
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Горский Николай 9 7
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Исаев Алексей 12 7
Наумов Олег 15 6
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Семенов Алексей 70 4
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Анисимов Михаил 13 4
Акимов Максим 169 4
Шинкарук Елена 13 4
Попов Михаил 53 4
Рымар Максим 40 4
Турчак Евгений 23 4
Ципорин Павел 56 4
Лысенко Эдуард 223 4
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Зорин Александр 49 4
Паршин Максим 178 4
Терещенко Денис 39 4
Бутурлин Иван 17 3
Аникин Леонид 51 3
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Горбунов Алексей 20 3
Кудрин Алексей 89 3
Лагода Георгий 59 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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