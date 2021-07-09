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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Московской области
Губернатор Московской области
Публикаций - 65, упоминаний - 82
Правительство Московской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 428 8
|Фридштанд Андрей 11 7
|Краснов Александр 51 7
|Белов Кирилл 14 7
|Пущаков Сергей 10 7
|Зубанов Андрей 9 7
|Семенова Марина 9 7
|Горский Николай 9 7
|Горбунов Сергей 17 7
|Хайруллин Айрат 40 7
|Исаев Алексей 12 7
|Наумов Олег 15 6
|Рустамов Рустам 183 5
|Гребенщиков Дмитрий 22 5
|Касаткин Алексей 9 5
|Попов Алексей 329 5
|Албычев Александр 78 4
|Малков Павел 40 4
|Раков Ярослав 49 4
|Корчивой Станислав 15 4
|Семенов Алексей 70 4
|Скляр Алексей 51 4
|Анисимов Михаил 13 4
|Акимов Максим 169 4
|Шинкарук Елена 13 4
|Попов Михаил 53 4
|Рымар Максим 40 4
|Турчак Евгений 23 4
|Ципорин Павел 56 4
|Лысенко Эдуард 223 4
|Шипов Савва 74 4
|Зорин Александр 49 4
|Паршин Максим 178 4
|Терещенко Денис 39 4
|Бутурлин Иван 17 3
|Аникин Леонид 51 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Горбунов Алексей 20 3
|Кудрин Алексей 89 3
|Лагода Георгий 59 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
|Известия Мордовии 3 1
|IDC - International Data Corporation 4552 2
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|CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru