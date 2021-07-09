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Правительство Московской области


09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
06.08.2020 Tele2 ускорила интернет в Москве на крупных инфраструктурных объектах 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
05.12.2019 Поддержкой ГЧП-проектов в сфере ИТ займется специальный центр на базе НИИ «Восход» 1
25.11.2019 Российским коровам подменили стрессовую реальность виртуальными очками 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
19.04.2019 В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 2
23.05.2018 «Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы» 1
18.04.2018 Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета 1
14.04.2017 Мировой рынок ИТ-услуг замедляет рост. Российский рухнул на треть 1
13.12.2016 Рынок ИТ-услуг скрылся от кризиса в госсекторе 1
01.06.2016 В Московской области упрощается документальное взаимодействие между застройщиками и надзорным органом 1
16.05.2016 Подмосковных муниципальных чиновников начали массово штрафовать за волокиту при оказании услуг 1
19.04.2016 Подведены первые итоги работы «Школьного портала» в Московской области 1
29.03.2016 Застройщики в Московской области смогут сократить время оформления разрешительной документации с помощью портала госуслуг и МФЦ 1
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 3
29.12.2015 В феврале в Москве состоится международная конференция по СУБД PostgreSQL 1
30.11.2015 В Московской области завершено тестирование возможности получения юридически значимых уведомлений от МВД и ФССП в электронном виде 1
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
11.08.2015 МФЦ Московской области помогут бизнесу с оформлением документации 1
29.05.2015 С 30 мая поездки по «Стрелке» станут на 12 руб. дешевле, чем разовый билет 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
26.05.2015 Число владельцев «Стрелки» превысило 100 тыс. человек 1
12.05.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с любой банковской карты 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 1
02.04.2015 Число поездок по карте «Стрелка» превысило 1 млн 1
01.02.2015 В Подмосковье появилась единая транспортная карта 1
21.10.2014 Росреестр и Правительство Московской области заключили соглашение об информационном обмене 4

Публикаций - 48, упоминаний - 58

Правительство Московской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 354 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Microsoft Corporation 11143 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Naumen - Наумен 342 3
Программный продукт ГК 92 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Google LLC 7168 2
Ланит ГК 1160 1
М2М телематика 165 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Samsung Сервис Плаза 6 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 10 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Крок 1221 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Инфосистемы Джет 675 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Криста НПО 59 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Samsung Electronics 5714 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 9
Мострансавто 59 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
CyberPlat - КиберПлат 203 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 7
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 7
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 7
Федеральное казначейство России 766 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 7
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 6
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 5
Правительство РФ 2207 5
Счётная палата РФ 461 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 4
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 4
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 3
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство и губернатор Омской области 14 2
Правительство Пермского края 15 2
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Администрация Ленинградской области 13 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Камчатского края - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Правительство Московской области - Министерство имущественных отношений Московской области 2 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Правительство Республики Карелия - Министерство финансов Республики Карелия 1 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Стрелка - Транспортная карта 113 9
Google Android 10751 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Apple iOS 5742 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Криста НПО АС Смета 10 1
Школьный портал - Сайт для школьников 8 1
Правительство Московской области ЦОД 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
ЕИСБУ ГИС - Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области 1 1
Linux - Debian GNU 273 1
Стэп Лоджик Визор - мобильный центр управления 2 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy 345 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Ред ОС 239 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Linux OS 4272 1
Хайруллин Айрат 39 7
Фридштанд Андрей 11 7
Белов Кирилл 14 7
Краснов Александр 48 7
Исаев Алексей 12 7
Горбунов Сергей 12 7
Горский Николай 9 7
Семенова Марина 9 7
Зубанов Андрей 9 7
Пущаков Сергей 10 7
Четвернин Алексей 651 7
Наумов Олег 15 6
Касаткин Алексей 9 5
Гребенщиков Дмитрий 22 5
Попов Алексей 319 5
Рустамов Рустам 169 5
Малков Павел 38 4
Акимов Максим 167 4
Корчивой Станислав 14 4
Албычев Александр 74 4
Анисимов Михаил 13 4
Раков Ярослав 48 4
Семенов Алексей 67 4
Шинкарук Елена 13 4
Шипов Савва 70 4
Терещенко Денис 38 4
Паршин Максим 142 4
Зорин Александр 49 4
Лысенко Эдуард 209 4
Ципорин Павел 51 4
Турчак Евгений 23 4
Рымар Максим 36 4
Попов Михаил 51 4
Скляр Алексей 49 4
Лагода Георгий 51 3
Гвоздева Наталья 13 3
Кузьмичева Анастасия 4 3
Кудрин Алексей 63 3
Локоть Андрей 8 3
Селина Анна 3 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 33
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 12
Арктика 141 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Россия - Тульская область 754 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - Иркутская область 548 3
Россия - Астраханская область 371 3
Россия - Кемеровская область 470 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 3
Россия - Республика Мордовия 390 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - Орловская область 135 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 2
Россия - Новочебоксарск 24 1
Япония 2808 1
Россия - Раменское 37 1
Восточная Европа 1688 1
Европа 3781 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Республика Карелия 304 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Вологодская область 317 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Новосибирская область 818 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Региональный электронный бюджет 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 3 1
Экономический эффект 20 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральное законодательство 254 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 1 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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