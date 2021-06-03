Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Lenta.ru
Лента.ру
онлайн-издание
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 51
Lenta.ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамут Александр 109 8
|Лапшина Екатерина 12 6
|Абрамян Рафаэль 10 4
|Хасис Лев 96 3
|Греф Герман 205 2
|Путин Владимир 1828 2
|Жаров Александр 165 2
|Соколов Александр 22 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Комаров Алексей 6 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Потанин Владимир 19 1
|Зыков Владимир 2 1
|Барская Ольга 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Завьялова Татьяна 2 1
|Леонтьев Денис 2 1
|Мизулина Елена 16 1
|Лопатинский Юрий 1 1
|Чернов Андрей 2 1
|Мардер Наум 100 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Волошин Александр 7 1
|Шадаев Максут 384 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Добродеев Борис 83 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Рейман Леонид 422 1
|Волож Аркадий 181 1
|Усманов Алишер 241 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Калинин Александр 95 1
|Климарев Михаил 46 1
|Башкин Александр 8 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Махонов Александр 29 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Ванин Андрей 7 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Давыдов Александр 36 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769066, в очереди разбора - 672750.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769066, в очереди разбора - 672750.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru