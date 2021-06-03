Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Lenta.ru
Лента.ру
онлайн-издание


03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 1
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 3
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
09.04.2020 Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 1
17.09.2019 Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
01.08.2019 Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда 1
25.07.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил» 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 2
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
08.06.2017 Несовершенство системы блокировки сайтов «уронило» домены CNews и «Яндекса» 1
07.06.2017 В России появились сайты, которые запрещено блокировать. Список 1
16.01.2017 Продан самый первый поисковик Рунета 1
02.11.2016 Российский разработчик AR-платформы Piligrim XXI привлек средства испанского инвестора 1
20.07.2016 Россияне сами себя лишили Pokemon go 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
05.03.2015 Жители Москвы смогут получать госуслуги через Rambler 1
16.09.2014 Google выпустил Android-приложение «Google Play Пресса» 1
17.07.2014 Новый хозяин «Олимпийского» инвестировал в российскую сеть доставки контента 1
29.04.2014 Сервис заказа такси обрабатывает большие данные 1
14.03.2014 Кремль: Сайт президента РФ подвергается мощной DDoS-атаке 1
21.01.2014 «Сбербанк» станет единственным акционером «УЭК» 1
28.03.2013 Rambler объединяется с ЖЖ 1
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 1
08.10.2012 «Яндекс» ушел в оффлайн 1
21.09.2012 Составлен Топ-10 российских микроблогов в Twitter 1
07.08.2012 «Далтон Медиа» начала сотрудничество с «МегаФоном» 1
22.02.2012 «Рамблер» запустил новый сайт для своих рекламодателей 1
25.11.2011 «Соловей» запустил новую рекламную сеть «Прямой эфир» 1
01.06.2011 «Рамблер» сначала затопили, а потом сожгли 1
17.09.2010 Ответ на вопрос о будущем президенте России найден в домене .РФ 1
05.04.2010 На министра Щеголева натравили робо-блогеров 1
03.09.2009 Rambler и Lenta.ru рассказали о причинах большого сбоя 2

Публикаций - 47, упоминаний - 51

Lenta.ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 487 20
Yandex - Яндекс 4103 14
VK - Mail.ru Group 2487 8
Google LLC 7177 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Microsoft Corporation 11168 2
Нетология - Netology 30 2
Samsung Electronics 5730 1
Facebook 3768 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Цифровые активы 11 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Мобильное электронное образование 12 1
Niantic 11 1
Rambler Media 72 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Yahoo! 1107 1
GitHub 412 1
Twitter 2204 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
МаксимаТелеком 102 1
ОТР 135 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Telegram Group 702 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
Era Capital 12 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 8
Формула Кино - Синема Парк 20 4
A&NN Investments 5 4
Национальный банк Траст 96 3
Открытие ФК 538 2
Почта России ПАО 1579 2
A&NN 14 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
КБ Стрелка 3 1
OMD OM Group 14 1
ЯКласс 19 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
Orion Capital 1 1
First Merchantile Capital 1 1
Национальное лотерейное Содружество 1 1
Азбука-Аттикус 4 1
Maximum Education 2 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Wildberries 128 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
О2О Delivery club 153 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
Президент Российской Федерации 1442 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство РФ 2208 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Фонд Росконгресс 4 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд президентских грантов 11 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 21 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
Website - Вебсайт 118 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 375 7
VK - Mail.ru Одноклассники 862 6
Rambler Касса 13 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Google Android 10751 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
JavaScript - Язык программирования 635 2
Яндекс.Маркет 439 2
Apple iOS 5742 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Яндекс.Директ 91 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Новости 29 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Яндекс.Едадил 13 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
ByteDance TikTok 95 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Apple - App Store 2198 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ICQ 500 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Мамут Александр 109 8
Лапшина Екатерина 12 6
Абрамян Рафаэль 10 4
Хасис Лев 96 3
Греф Герман 205 2
Путин Владимир 1828 2
Жаров Александр 165 2
Соколов Александр 22 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Комаров Алексей 6 1
Сапельников Сергей 100 1
Потанин Владимир 19 1
Зыков Владимир 2 1
Барская Ольга 1 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Завьялова Татьяна 2 1
Леонтьев Денис 2 1
Мизулина Елена 16 1
Лопатинский Юрий 1 1
Чернов Андрей 2 1
Мардер Наум 100 1
Ивашкович Мария 1 1
Волошин Александр 7 1
Шадаев Максут 384 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Добродеев Борис 83 1
Никифоров Николай 1126 1
Рейман Леонид 422 1
Волож Аркадий 181 1
Усманов Алишер 241 1
Воробьев Андрей 126 1
Калинин Александр 95 1
Климарев Михаил 46 1
Башкин Александр 8 1
Гребенников Сергей 28 1
Махонов Александр 29 1
Ганеева Эльза 10 1
Ванин Андрей 7 1
Солдатов Алексей 77 1
Давыдов Александр 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Украина 3398 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Япония 2811 2
Европа 3788 2
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 12
Афиша.ру - Afisha.ru 24 9
Чемпионат.com - Championat.com 16 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 5
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
НТВ - Телекомпания 164 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТНТ - Телеканал 94 2
Российская газета 92 2
Рен ТВ - телеканал 48 2
Woman.ru 3 2
Thomson Reuters - Рейтер 1760 2
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Секрет фирмы 13 1
Россия Культура - телеканал 9 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Medsite.ru 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
PornHub 23 1
Россия 24 - телеканал 86 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769066, в очереди разбора - 672750.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще