Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
JavaScript Object Notation
JSON
Текстовый формат обмена данными
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Публикаций - 87, упоминаний - 120
JavaScript Object Notation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
|ZDnet 381 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Госрасходы - портал 6 1
|GeekBrains 40 1
|Oracle Live SQL 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764949, в очереди разбора - 668636.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764949, в очереди разбора - 668636.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru