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JavaScript Object Notation
JSON
Текстовый формат обмена данными


21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 1
30.04.2021 McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play 1
26.04.2021 Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 1
19.02.2021 «Лаборатория Касперского» представила новую платформу для работы с потоками данных об угрозах 1
16.02.2021 Секретные видео в Telegram может посмотреть любой посторонний 1
29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 10
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
21.12.2020 Станислав Фесенко, Group-IB: Мы помогаем бизнесу «видеть» угрозы, против которых бессильны традиционные средства защиты 1
16.12.2020 Ваш персональный ассистент: RPA как система обучения сотрудников 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1
19.06.2020 R-Vision обновила платформу реагирования на инциденты ИБ Incident Response Platform 1
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО 1
03.04.2020 Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России 1
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 1
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1
25.04.2019 Oracle раскрыла ключевые возможности новой Database 19c 5
30.01.2019 В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра 1
17.12.2018 Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1
24.10.2018 Любимый сверхзащищенный мессенджер Сноудена сохраняет всю переписку в незашифрованном виде 1
05.10.2018 Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database 2
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой 2
30.07.2018 «ЦРТ-инновации» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
07.06.2018 Цифровое будущее: как ВТБ выстраивает процесс трансформации бизнеса 1
23.04.2018 Зачем телекому большие данные 1
19.04.2018 Solar Security выпустила новую версию inCode с расширенной поддержкой безопасной разработки приложений 1
02.04.2018 SAP запускает цифровые бейджи для сертифицированных специалистов 1
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера 1
07.02.2018 GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла 1
18.01.2018 Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS 1
27.11.2017 Informatica представила Informatica Secure@Source версии 4 1
15.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С» 1
01.09.2017 Национальный расчетный депозитарий перешел на технологическую платформу Центра корпоративной информации 1
16.08.2017 «Убийца MySQL» тайно выходит на биржу 1
25.07.2017 IBM представила новые возможности использования и разработки в Db2 4
21.06.2017 Auvix внедрила сервис «Экспорт контента» для своего портала b2b-закупок 1
15.06.2017 «Этлас-Софт» обновила СЭД и электронный архив «Этлас» до версии 6.0 1
13.04.2017 Новые компоненты MaxPatrol SIEM строят полную картину состояния ИТ-инфраструктуры за секунды 1

Публикаций - 87, упоминаний - 120

JavaScript Object Notation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 10
Oracle Corporation 3355 6
Dr.Web - Доктор Веб 977 5
Google LLC 7158 4
SAP SE 3216 4
Accenture - Аксенчер 532 3
IBM 3546 3
Neoflex - Неофлекс 141 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
SEC Consult Services 931 2
Canonical 168 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Oracle Siebel 130 1
Auvix - Аувикс 18 1
NTT DoCoMo 161 1
МойСклад - Логнекс 85 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Vertica 20 1
InterSystems - ИнтерСистемз 73 1
ЦРТ-инновации 10 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
HBI Solutions 1 1
Teradata Think Big Analytics 3 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 1
FinStream - ФинСтрим 4 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Инфосистемы Джет 675 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Twitter 2204 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Комплит 30 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Teradata 166 1
Adobe Systems 810 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
eBay Inc 531 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром нефть 382 1
The Walt Disney Company 167 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Факторинг 22 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Мосводоканал 44 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Rietumu Banka 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Счётная палата РФ 460 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 15
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 13
NoSQL - not only SQL СУБД 92 10
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 425 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 6
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 3
OpenStack 347 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации 2 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 4 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 1
SQL - Язык программирования 434 15
JavaScript - Язык программирования 631 15
Java - Язык программирования 1178 14
Microsoft Windows 10 6652 9
Node.js - программная платформа 58 8
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 6
Linux OS 4265 6
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Excel 436 4
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 3
Apple macOS X 903 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Apache Hadoop 339 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Microsoft SQL Server 795 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Dr.Web Антивирус 194 2
Apple macOS 927 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
SAP BAPI - SAP Business Application Programming Interface 1 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Ред ОС 239 1
Apache Spark 63 1
Google ADB - Google Android Debug Bridge 7 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 1
McCammon Keith - МакКэммон Кит 1 1
Круглов Кирилл 7 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Коротков Александр 8 1
Сушкевич Антон 56 1
Аникина Екатерина 2 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
Пархимович Ольга 1 1
Сигаев Федор 9 1
Лихтенберг Джо 1 1
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 1
Chen Jolly - Чен Джолли 5 1
Фесенко Станислав 4 1
Giles Dominic - Джайлс Доминик 1 1
Suiche Matt - Суиш Мэтт 3 1
Gevers Victor - Виктор Геверс 2 1
Демидов Михаил 129 1
Храмцовская Наталья 38 1
Бегтин Иван 48 1
Рустамов Рустам 169 1
Чернов Даниил 49 1
Мальнев Алексей 8 1
Панченко Иван 43 1
Сыкулев Андрей 57 1
Колбин Евгений 43 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Кудрин Алексей 63 1
Галушкин Олег 168 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Бартунов Олег 32 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Fxmsp 6 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Кондратенко Максим 3 1
Гинятуллин Роман 61 1
Федоров Вадим 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Индия - Республика 2175 1
Нидерланды 976 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 1
Чили - Республика 121 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Ближний Восток 1475 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Перу - Республика 96 1
Мексика - Керетаро 1 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Африка 1491 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Канада 1307 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Сингапур - Республика 808 1
Япония 2792 1
Европа 3766 1
Казахстан - Республика 2637 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ZDnet 381 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Госрасходы - портал 6 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
Data61 3 1
Intel Security McAfee Mobile Research 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
GeekBrains 40 1
Oracle Live SQL 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764949, в очереди разбора - 668636.
Создано именных указателей - 46354.
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