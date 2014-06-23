Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 79765
ИКТ 7354
Организации 5467
Ведомства 1297
Ассоциации 621
Технологии 2738
Системы 16136
Персоны 26338
География 1427
Статьи 1024
Пресса 825
ИАА 571
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1364
Мероприятия 798

ESA Galileo European GNSS Service Centre European Union Agency for the Space Programme Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства

ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства


23.06.2014 Европа инвестировала 70 млн евро в создание навигационных сервисов
16.10.2012 Европейский ответ GPS: "Галилео" готов
26.03.2012 Интерактивный видеочат с помощью Galileo
19.10.2011 "Союз" выпустит на орбиту конкурента GPS и ГЛОНАСС
01.02.2010 Официально начата подготовка к развёртыванию ГНСС Galileo
28.01.2010 ESA приступает к созданию инфраструктуры для Galileo
05.10.2009 Galileo: начата орбитальная реконфигурация
03.09.2009 GPS/Galileo: ультраэкономность
17.06.2009 "Союз-СТ" выведет на орбиту первые спутники для "Галилео"
27.05.2009 РОСНАНО и компания Galileo создадут в РФ производство RFID-меток
10.09.2008 Завершены орбитальные испытания нового спутника проекта Galileo
14.07.2008 Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач
07.07.2008 Завершено тестирование второго спутника системы Galileo
07.05.2008 Второй спутник Galileo приступил к передаче навигационных сигналов
17.04.2008 Продолжается подготовка к запуску второго спутника системы Galileo
03.04.2008 Спутник GIOVE-В системы Galileo будет запущен 27 апреля
28.03.2008 На Байконуре готовится к запуску второй аппарат системы Galileo
19.03.2008 Все сделки, необходимые для создания системы Galileo, будут заключены до конца года
13.03.2008 Очередной спутник навигационной системы GALILEO доставлен на Байконур
10.12.2007 Galileo: новый график развертывания системы
30.11.2007 Galileo: счастливый конец
30.11.2007 Galileo: решены финансовые проблемы
03.10.2007 Galileo: евроторг продолжается
24.09.2007 Запуск второго спутника Galileo задерживается опять
27.07.2007 Объединены GPS и Galileo
17.07.2007 Готовится объединение GPS и Galileo
23.05.2007 GALILEO: оборонные аспекты выходят на первый план
21.05.2007 Проект Galileo придется оплатить европейским налогоплательщикам
15.05.2007 Galileo повысит точность своих часов
26.03.2007 NovaTel получила сертификат на производство Galileo-приемников
21.03.2007 Galileo не выдерживает конкуренции с GPS
12.03.2007 Совмещенный GPS-Galileo приемник создан в Австралии
06.03.2007 Европа защитит частоты Galileo
05.03.2007 Началась передача навигационного сигнала Galileo
02.02.2007 Совмещенный чип GPS-Galileo: подробности
02.02.2007 Разработан совмещенный чип GPS и Galileo
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo
20.09.2006 SiGe Semiconductor выпустит первый в мире ресивер для Galileo
21.07.2006 Индийский лунный модуль получит процессор от Galileo

Публикаций - 387, упоминаний - 536

ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 30
Xiaomi 1095 18
Qualcomm Technologies 1639 18
Google LLC 10352 16
MediaTek 394 13
Ростех - Ростехнологии 2532 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 11
Ситроникс - Sitronics 941 10
Huawei 3222 10
Amadeus IT Group 84 9
М2М телематика 223 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Intel Corporation 11262 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 8
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 7
Garmin - Гармин 187 7
Apple Inc 10683 7
Yandex - Яндекс 5015 6
123 солюшнс 221 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 6
Microsoft Corporation 22497 6
Sabre Corporation 149 6
Элемент ГК - Elementec 1523 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
BBK OPPO Electronics 281 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
АФК Система ПАО 1638 5
BBK Realme 130 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 30 4
Lenovo Group 2077 4
Leica Geosystems - Wild Heerbrugg 0 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 4
Navitel - Навител Навигатор 288 4
HTC Corporation 1428 4
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 4
Twitter 2493 4
LG Electronics 3372 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 45
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 22
Точка 1820 15
Airbus Defence and Space - EADS 150 10
Связной ГК 1190 8
Boeing 957 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 7
Lockheed Martin 730 7
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 6
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 5
ЕКА Топливная компания 137 5
Аэрофлот 648 5
Airbus Group - Airbus Industries 204 4
Самолёт ГК 216 4
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 4
Россети Ленэнерго 786 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
X5 Group 709 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
Austrian Airlines - авиакомпания 20 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 3
Arianespace 83 3
British Airways - British Midland International 120 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
United Airlines - авиакомпания 88 3
BMW Group 392 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Трансаэро - авиакомпания 56 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 11 2
Открытие ФК 2713 2
BAE Systems 162 2
American Airlines 79 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 30
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 17
Правительство РФ 8292 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 4
Правительство Москвы 1640 4
Президент Российской Федерации 3770 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 3 2
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Минтранс РФ - Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 72 2
Счётная палата РФ 628 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 53 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 12
ГИС-Ассоциация 231 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Linux Foundation 167 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи 571 97
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 67
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 64
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 59
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 47
USB Type-C - USB-C 1192 46
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 46
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 45
Дисплей - Монитор 5148 44
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 36
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 35
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 35
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 34
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 34
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 34
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 32
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 28
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 28
Наушники - Headphones 1760 27
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 26
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 26
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 25
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1874 23
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 23
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprint-On Display (FOD) - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 811 22
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 22
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 21
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 21
Автофокус - Автофокусировка 699 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 20
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 215
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 193
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 165 83
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 27
Google Android 11959 25
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 23
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 42 22
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 20
Google Android 10 195 20
Космодром Байконур 1025 20
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 17
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 16
Corning Gorilla Glass 595 16
QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Квазизенитная спутниковая система Японии 17 15
Google Android 11 129 14
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 14
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 309 14
Samsung Galaxy Note 673 13
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 12
Samsung Galaxy 832 12
Microsoft Windows 2000 2856 12
LG 75SM99 2832 11
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 10
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 10
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 9
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 9
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 224 8
Microsoft Windows 10 11713 8
Samsung One UI 51 8
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 62 8
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 81 8
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 8
ЭОС Дело СЭД 4365 8
Google YouTube - Видеохостинг 2277 7
NASA New Horizons 84 7
Samsung Galaxy S20 - смартфон 90 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 7
Исанин Антон 9365 17
Иванов Сергей 360 13
Путин Владимир 2542 8
Перминов Анатолий 125 7
Anderson John - Андерсон Джон 10 7
Гурко Александр 136 7
Урличич Юрий 49 6
Шульгин Георгий 8 5
Рахманов Максим 47 4
Миллер Сергей 43 4
Козлов Павел 20 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Белянко Евгений 20 3
Мылицын Роман 85 3
Чубайс Анатолий 193 3
Балагуров Андрей 8 2
Евтушенко Олег 126 2
Рейман Леонид 1009 2
Рейтман Юрий 6 2
Рогозин Дмитрий 88 2
Астахов Сергей 3 2
Тихомиров Сергей 12 2
Blass Evan - Бласс Эван 34 2
Болсуновский Михаил 11 2
Путилин Владислав 13 2
Лопатин Виктор 25 2
Bond James - Бонд Джеймс 48 2
Милованцев Дмитрий 106 2
Черников Владимир 3 1
Миньковский Михаил 23 1
Волков Сергей 59 1
Липатов Михаил 5 1
Мельникова Ольга 3 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Эйгес Павел 70 1
Чемезов Сергей 134 1
Матвиенко Валентина 104 1
Иванов Борис 53 1
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 203
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 151
Европа 12319 148
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 134
Земля - планета Солнечной системы 7427 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 82
Юпитер - планета Солнечной системы 529 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 46
Индия - Республика 4263 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 32
Германия - Федеративная Республика 8903 26
Япония 10069 23
Солнечная система 2236 17
Луна 1184 16
Израиль 1756 16
Франция - Французская Республика 5665 16
Канада 3319 16
Южная Корея - Республика 4394 14
Италия - Итальянская Республика 3310 13
США - Калифорния 3381 13
Китай - Тайвань 2115 13
Австралия - Австралийский Союз 2791 12
Украина 6212 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 11
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 11
Нидерланды 2197 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
Юпитер - Ганимед (спутник) 0 10
Казахстан - Республика 4467 9
Бразилия - Федеративная Республика 1945 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 9
Азия - Азиатский регион 3803 9
Америка 2011 9
Ирак - Республика 666 8
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 8
США - Колумбия - Вашингтон 1169 8
Финляндия - Финляндская Республика 1816 7
Испания - Королевство 2917 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 25
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 22
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 11
Металлы - Сплавы 1049 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение 503 8
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 7
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 51 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 7
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 6
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 6
Градус Цельсия 239 5
Юриспруденция 1629 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 5
Английский язык 764 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 5
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
Экспорт - Экспортные операции 1024 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 233 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 630 4
CNews RND - R&D.CNews 2112 22
New Scientist 1447 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
CNews - ZOOM.CNews 1609 7
Space Daily 528 6
FT - Financial Times 1118 5
Phys.org 972 5
National Geographic 81 4
Future - Space.com 195 4
GSM Arena 57 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
GizmoChina 90 3
Казахстан Сегодня 308 3
The Guardian - Британская газета 320 3
Space War 75 2
Associated Press 1975 2
РИА Новости 766 2
Times 500 2
Известия ИД 307 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Scientific American 80 2
SlashLeaks 10 2
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
Nature 770 1
Los Angeles Times 69 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
91Mobiles 590 1
Flight Global 78 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
Pocket-Lint 69 1
Ланцет - Lancet 4 1
SamMobile 44 1
Israel Insider 1 1
Dow Jones Business News 88 1
500 Startups 4742 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
Gartner - Гартнер 3301 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Frost & Sullivan 199 1
IHS iSuppli 390 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
SmartMarketing 73 1
Mobile Research Group 65 1
Counterpoint Research 38 1
451 Research Group 87 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 23
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 9
РАН - Российская академия наук 1397 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 3
UK STFC - Science and Technology Facilities Council - Rutherford Appleton Laboratory, RAL - Chilbolton Observatory 0 2
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 2
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 0 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 7 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 6 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 22
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Связь-Экспокомм 48 2
CeBIT 454 1
Росатом Инновационный форум 0 1
World Radiocommunications Conference 1 1
ИнфоКом 59 1
МТС Телеком Идея 52 1
День космонавтики - 12 апреля 36 1
Samsung Unpacked 25 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще