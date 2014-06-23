Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESA Galileo European GNSS Service Centre European Union Agency for the Space Programme Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства
Публикаций - 387, упоминаний - 536
ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 17
|Иванов Сергей 360 13
|Путин Владимир 2542 8
|Перминов Анатолий 125 7
|Anderson John - Андерсон Джон 10 7
|Гурко Александр 136 7
|Урличич Юрий 49 6
|Шульгин Георгий 8 5
|Рахманов Максим 47 4
|Миллер Сергей 43 4
|Козлов Павел 20 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Белянко Евгений 20 3
|Мылицын Роман 85 3
|Чубайс Анатолий 193 3
|Балагуров Андрей 8 2
|Евтушенко Олег 126 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Рогозин Дмитрий 88 2
|Астахов Сергей 3 2
|Тихомиров Сергей 12 2
|Blass Evan - Бласс Эван 34 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Путилин Владислав 13 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Bond James - Бонд Джеймс 48 2
|Милованцев Дмитрий 106 2
|Черников Владимир 3 1
|Миньковский Михаил 23 1
|Волков Сергей 59 1
|Липатов Михаил 5 1
|Мельникова Ольга 3 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
|Эйгес Павел 70 1
|Чемезов Сергей 134 1
|Матвиенко Валентина 104 1
|Иванов Борис 53 1
|Lau Pete - Ло Пит 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru