Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТИ
Национальная технологическая инициатива
НейроНет
NeuroNet
Развитие человеко-машинных коммуникаций
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 146, упоминаний - 290
НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 21
|Повалко Александр 36 12
|Песков Дмитрий 65 10
|Земцов Дмитрий 10 6
|Семенов Александр 69 5
|Уткин Никита 24 5
|Кузнецов Евгений 32 4
|Гурко Александр 129 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Лаконцев Дмитрий 8 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Ковнир Евгений 71 3
|Шалаев Антон 14 3
|Малкин Роман 3 3
|Федосеев Ярослав 4 3
|Акимов Максим 167 3
|Ефимов Альберт 37 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Басов Алексей 79 3
|Фролов Павел 39 2
|Борисов Евгений 12 2
|Сорокин Антон 4 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Репик Алексей 4 2
|Кулешов Александр 15 2
|Кулешов Денис 9 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Агамирзян Игорь 55 2
|Носков Константин 201 2
|Решетников Максим 15 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Бергалиев Тимур 3 2
|Корнеев Александр 7 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Макаров Валентин 111 1
|Титов Борис 27 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Ускова Ольга 126 1
|Иващенко Андрей 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759261, в очереди разбора - 662951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759261, в очереди разбора - 662951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru