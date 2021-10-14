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НТИ
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NeuroNet
Развитие человеко-машинных коммуникаций


14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 3
15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 1
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 1
09.08.2021 В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети 1
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ 2
08.07.2021 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple 2
23.06.2021 Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата» 1
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет 5
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 3
19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
27.04.2021 Максим Решетников: институты развития должны помогать выводить научные прототипы на рынок 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
18.02.2021 Российская платформа для создания корпоративных чат-ботов CraftTalk интегрирована с Microsoft Teams 1
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов 1
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 2
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 4
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
26.11.2020 Российские разработчики представили систему Fedot для моделирования процессов 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 5
05.11.2020 Российские ученые создали прототип самой чувствительной видеокамеры в мире 1
20.10.2020 В «Сколково» запущена пилотная зона 5G для тестирования перспективных разработок в сфере ИКТ 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
05.08.2020 Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников 1
04.08.2020 Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО 1
29.07.2020 Власти хотят оснастить все автомобили в стране алкозамками. В России подходящих приборов нет 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
06.05.2020 Экспертиза: сможет ли искусственный интеллект отменить ЕГЭ 1
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 6
05.02.2020 Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями 1

Публикаций - 146, упоминаний - 290

НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 9
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 8
Yandex - Яндекс 4101 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 7
Transas - Транзас ГК 54 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Инфосистемы Джет 675 5
SafeNet 79 4
Google LLC 7144 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Microsoft Corporation 11060 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
Открытые технологии 205 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Oracle Corporation 3342 3
АФК Система ПАО 994 3
Крок 1219 3
SAP SE 3211 3
3733 3
Код Безопасности 365 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Samsung Electronics 5651 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
Softline - Софтлайн 1474 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
АйТи 751 2
Multiclet - Мультиклет 15 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
IBM 3537 2
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 2
РВК - Российская венчурная компания 476 41
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Аэрофлот 493 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Газпром нефть 382 3
Volvo Cars 155 3
Bright Capital 13 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Kama Flow 3 2
Альфа-Банк 1123 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
GM - General Motors 138 2
Роснефть НК 367 2
Татнефть 112 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Вертолеты России 114 2
Р-Фарм 20 2
Инвитро - Invitro 35 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Газпром ПАО 520 2
Уралхим ОХК АО 43 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Robert Bosch GmbH 9 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Avineuro - Авинейро 1 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
L’Oreal 36 1
Lego 84 1
Новатэк 27 1
Банк Оранжевый 25 1
Сконтел 7 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 25
Президент Российской Федерации 1439 21
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
Правительство РФ 2201 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 8
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 6
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Роснано 456 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Администрация Президента РФ 267 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
Руссофт - Russoft 250 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Ассоциация Заслуженных врачей России 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
Big Data - Большие данные 1136 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 4
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 3
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 3
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 3
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
НИР - Научно-исследовательская работа 114 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Умные платформы 496 2
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Яндекс.Практикум 4 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Kaspersky Antidrone 5 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 17 1
1С:Бухгалтерия 395 1
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Apache Hive - система управления базами данных 37 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Яндекс.Лицей 17 1
Сколтех CoBrain-Аналитика - НейроНет 1 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
Apple CarPlay 28 1
ROBBO 3D-принтер Mini 4 1
НТИ Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 2 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Иннополис - Innopolis Simulator 1 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Путин Владимир 1824 21
Повалко Александр 36 12
Песков Дмитрий 65 10
Земцов Дмитрий 10 6
Семенов Александр 69 5
Уткин Никита 24 5
Кузнецов Евгений 32 4
Гурко Александр 129 4
Дворкович Аркадий 169 4
Лаконцев Дмитрий 8 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Ковнир Евгений 71 3
Шалаев Антон 14 3
Малкин Роман 3 3
Федосеев Ярослав 4 3
Акимов Максим 167 3
Ефимов Альберт 37 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Басов Алексей 79 3
Фролов Павел 39 2
Борисов Евгений 12 2
Сорокин Антон 4 2
Мишустин Михаил 302 2
Кисляков Евгений 83 2
Репик Алексей 4 2
Кулешов Александр 15 2
Кулешов Денис 9 2
Биккулова Гульнара 23 2
Агамирзян Игорь 55 2
Носков Константин 201 2
Решетников Максим 15 2
Никифоров Николай 1126 2
Бергалиев Тимур 3 2
Корнеев Александр 7 1
Щеголев Игорь 676 1
Макаров Валентин 111 1
Титов Борис 27 1
Халин Дмитрий 52 1
Ускова Ольга 126 1
Иващенко Андрей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 10
Земля - планета Солнечной системы 859 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Россия - Ростовская область 861 5
Россия - Тульская область 752 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 4
Южная Корея - Республика 1456 4
Индия - Республика 2169 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - Иннополис 292 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - Пермь 739 3
Россия - Сочи 911 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Европа 3745 3
Швейцария - Цюрих 105 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - Воронеж 689 3
Япония 2778 3
Россия - Республика Коми 411 3
Россия - Владивосток 864 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 2
Россия - Сибирь 875 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Севастополь 420 2
Арктика 141 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - Новосибирская область 815 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 78
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 15
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 3
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Русский язык 978 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
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НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
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ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Геном человека 1 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
НПИ - Национальная предпринимательская инициатива 1 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
РИА Новости 654 4
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Ведомости 259 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Известия ИД 59 1
Главбух 5 1
CNews Analytics 1988 3
Markets&Markets Research 78 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 2
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
Автостат 9 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Frost & Sullivan 101 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
ABI Research 181 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 12
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 8
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 8
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
ТПУ - Томский политехнический университет 48 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
Сириус - Образовательный центр 85 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ТПУ - Школа инженерного предпринимательства 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 7 1
ИТМО Национальный центр когнитивных разработок 1 1
Глагол - Русский образовательный центр 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
МФТИ - Фонд перспективных исследований 1 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 9
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 5
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 3
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
1С:Соревнования 1 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
Школьная лига Роснано 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Всероссийский консилиум заслуженных врачей России 1 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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