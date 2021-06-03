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Газета.Ru
Gazeta.Ru
Газета.Ру


03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 1
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 4
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
15.05.2020 Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
01.08.2019 Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда 1
25.07.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил» 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром 1
21.02.2019 Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler 1
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
13.10.2016 «Коммерсант» начал блокировать «пиратские» сайты 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
24.09.2015 Apple грозит приостановка работы в России и миллионный штраф 1
04.09.2015 «Газета.ру» добилась блокировки сайта из-за картинки 1
05.03.2015 Жители Москвы смогут получать госуслуги через Rambler 1
16.09.2014 Google выпустил Android-приложение «Google Play Пресса» 1
17.07.2014 Новый хозяин «Олимпийского» инвестировал в российскую сеть доставки контента 1
13.02.2014 Comcast приобретает Time Warner Cable за $45 млрд 1
13.01.2014 Все подмосковные комплексы фото- и видеофиксации вышли из строя из-за вируса 4
20.05.2013 Правительство России перезапускает свой сайт 1
13.05.2013 ФАС решила освободить водителей и автопарки от "крипто-напасти" 1
29.04.2013 «Билайн» открывает бесплатный доступ к «Википедии» 1
10.04.2013 ГИБДД: Павел Дуров не был за рулем «Мерседеса», сбившего инспектора ДПС 1
08.04.2013 Сайт ГИБДД обрушился из-за желающих узнать о неоплаченных штрафах 2
28.03.2013 Rambler объединяется с ЖЖ 1
14.01.2013 Расследование: как ФСБ ловит хакеров 1
08.11.2012 Сайты крупнейших российских СМИ подверглись заражению 2
18.10.2012 Белый дом не нашел доказательств того, что китайская Huawei занималась шпионажем в США 1
16.10.2012 «Мегафон» и Усманов покупают «Евросеть» за $1,3 млрд 1
24.09.2012 «Мегафон» поделит «Евросеть» с «Билайном» 1
18.04.2012 Россия готовит «Электронный парламент»: открыт сбор идей 1
22.03.2011 «Евросеть» официально объявила о проведении IPO в текущем году 1

Публикаций - 61, упоминаний - 76

Газета.Ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 486 18
Yandex - Яндекс 4101 13
VK - Mail.ru Group 2485 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
Google LLC 7161 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Нетология - Netology 30 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Telegram Group 702 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Цифровые активы 11 1
Парус 204 1
НТВ-Плюс 174 1
Мобильное электронное образование 12 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Питерская группа связистов 114 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Галактика центр 4 1
Masterdata - Мастердата 16 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Аскон - Ascon 174 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
МаксимаТелеком 102 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
ОТР 135 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
3761 1
Abbyy 796 1
Microsoft Corporation 11127 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
Era Capital 12 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 9
Формула Кино - Синема Парк 20 6
Национальный банк Траст 96 5
Открытие ФК 538 4
A&NN Investments 5 4
A&NN 14 2
Почта России ПАО 1574 2
YouDo 27 1
ЦИАН - CIAN 39 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
КБ Стрелка 3 1
OMD OM Group 13 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Авторамблер 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Orion Capital 1 1
First Merchantile Capital 1 1
Азбука-Аттикус 4 1
Maximum Education 2 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Wildberries 128 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
О2О Delivery club 153 1
Яндекс.Такси 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Фонд Росконгресс 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Президент Украины 14 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Фонд президентских грантов 11 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Правительство РФ 2207 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 21 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
Website - Вебсайт 117 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 373 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
Rambler Касса 13 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Яндекс.Маркет 439 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
DD Planet Выберу.ру 2 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPad 3263 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Архивный фонд РФ 11 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Яндекс.Едадил 13 1
Яндекс.Новости 29 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Drom.ru 7 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
ByteDance TikTok 95 1
Apple - App Store 2198 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ICQ 499 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 355 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Яндекс.Директ 91 1
Мамут Александр 109 9
Лапшина Екатерина 12 6
Греф Герман 205 4
Хасис Лев 96 4
Абрамян Рафаэль 10 3
Соколов Александр 22 3
Потанин Владимир 19 3
Путин Владимир 1828 2
Никифоров Николай 1126 1
Данилов Алексей 5 1
Рейман Леонид 413 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Солдатов Алексей 77 1
Махонов Александр 29 1
Давыдов Александр 36 1
Сурков Владислав 59 1
Волож Аркадий 181 1
Дворкович Аркадий 169 1
Чичваркин Евгений 82 1
Лопатинский Юрий 1 1
Чернов Андрей 2 1
Мардер Наум 100 1
Ивашкович Мария 1 1
Волошин Александр 7 1
Шадаев Максут 384 1
Порошенко Петр 17 1
Добродеев Борис 83 1
Усманов Алишер 241 1
Воробьев Андрей 125 1
Климарев Михаил 46 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Гребенников Сергей 28 1
Ганеева Эльза 10 1
Ванин Андрей 7 1
Леонтьев Денис 2 1
Комаров Алексей 6 1
Тадевосян Максим 2 1
Зыков Владимир 2 1
Зеленский Владимир 12 1
Барская Ольга 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Украина 3378 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Пиратство - Авторское право 209 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 12
Афиша.ру - Afisha.ru 24 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 7
Чемпионат.com - Championat.com 16 7
Thomson Reuters - Рейтер 1748 4
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 4
Ведомости 259 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
НТВ - Телекомпания 164 3
ТНТ - Телеканал 94 3
Рен ТВ - телеканал 48 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Woman.ru 3 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Российская газета 92 2
Москва 24 - Телеканал 6 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
Секрет фирмы 13 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Радио России - радиостанция 31 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Wikipedia - Википедия 278 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Пятница - Телеканал 20 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Medsite.ru 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765608, в очереди разбора - 669294.
Создано именных указателей - 46354.
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