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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Зебра Телеком
Zebra Telecom
Публикаций - 142, упоминаний - 340
Ростелеком Зебра Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каледин Виктор 12 10
|Кудрин Сергей 10 10
|Слизень Виталий 237 4
|Овчинников Борис 126 3
|Малис Александр 155 3
|Проколов Роман 48 2
|Толмачева Татьяна 31 2
|Саркисов Сергей 8 2
|Рейман Леонид 1001 2
|Чураев Николай 14 1
|Фролов Роман 5 1
|Заболотный Игорь 40 1
|Хохлов Юрий 13 1
|Савцов Олег 46 1
|Саяпина Елена 39 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Горбачев Михаил 31 1
|Шенкер Олег 17 1
|Измайлов Юрий 15 1
|Репин Николай 14 1
|Кабулаев Иван 16 1
|Алимбеков Саид 6 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Труфанов Владимир 13 1
|Алёшин Дмитрий 9 1
|Кишенин Владимир 5 1
|Усов Михаил 9 1
|Чумаченко Алиса 6 1
|Иванов Даниил 8 1
|Дрозман Илья 6 1
|Фоменков Сергей 7 1
|Верещагин Анатолий 7 1
|Жилинская Ольга 7 1
|Никашов Константин 6 1
|Кутехов Сергей 6 1
|Готальский Михаил 95 1
|Орловский Виктор 268 1
|Иванов Александр 82 1
|Мельников Александр 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru