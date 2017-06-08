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Ростелеком Зебра Телеком
Zebra Telecom

Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom


08.06.2017 Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков
09.08.2016 Оператор Zebra Telecom обновил линейку мобильных приложений
19.05.2016 Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС
23.11.2015 Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium
15.07.2015 Zebra Telecom предлагает корпоративным абонентам услугу по отслеживанию звонков
01.04.2015 Bell Integrator разработал виртуальную АТС для «Зебра Телеком»
12.08.2013 «Зебра Телеком» увеличила продажи, перейдя на Google Apps
29.03.2011 Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink
28.01.2011 Услуги «Зебра Телеком» можно оплатить через терминалы московского «Сбербанка»
07.09.2010 «Зебра Телеком» обеспечит МГ/МН-связью компанию «Комус»
28.06.2010 За первый месяц продаж «Зебра Телеком» реализовала более 5 тыс. своих новых карт связи
23.06.2010 «ИТ Техно» выступит агентом оператора «Зебра Телеком» по оказанию услуг корпоративным клиентам Казани
18.06.2010 Карты «Зебра Телеком» можно приобрести по SMS
09.06.2010 «Зебра Телеком» заключила агентский договор на предоставление услуг интернет-телефонии с компанией «Ланкей»
21.03.2008 «Зебра Телеком» запустил «Mobi.Деньги»
29.01.2008 «Зебра Телеком» инвестировала $600 тыс. в сеть внутризоновой связи в Якутии
26.10.2007 «Зебра Телеком» стала проводным оператором
26.10.2007 «Зебра телеком» вывела номера 8-800 на массовый рынок
25.10.2007 «Зебра телеком» сдала в эксплуатацию сеть фиксированной связи в Петербурге
19.09.2007 «Зебра Телеком» запустила универсальный узел связи в Воронеже
07.09.2007 «Зебра-телеком» построит фиксированную сеть в Петербурге
05.09.2007 «Зебра Телеком» выходит на рынок фиксированной зоновой телефонии в Москве
18.12.2006 "Зебра телеком" перешла на рублевую тарификацию
14.11.2006 "Зебра телеком" снизила тарифы на IP-телефонию
20.09.2006 Россвязьнадзор выдал 12 предписаний об устранении нарушений "Зебра Телеком"
31.01.2006 "Зебра Телеком" прорвалась на межгород
22.07.2005 МТТ и "Зебра Телеком" заключили первое агентское соглашение на оказание услуг дальней связи
05.07.2005 Услуги "Хостинг-Центра РБК" можно оплатить картами "Зебра"
22.06.2005 "Зебра" хочет получить лицензию на дальнюю связь
06.06.2005 "Зебра Телеком" предоставит услуги дальней связи через таксофонную сеть МГТС
12.05.2005 В "Зебра Телеком" назначен технический директор
02.03.2005 "Зебра" внедрила систему распределения голосового трафика
14.02.2005 "Зебра Телеком" предложила бесплатный интернет
14.12.2004 "Зебра" открыла хот-спот на Московском вокзале
06.12.2004 Сеть IP-телефонии «Зебра Телеком» запустят в Западной Сибири
20.09.2004 "Зебра Телеком" увеличила полугодовой оборот на 42%
30.08.2004 "Зебра Телеком" подключилась к VOIP- сети "Ростелекома"
06.08.2004 "Зебра Телеком" расширяет дилерскую сеть
24.06.2004 "Зебра Телеком" и "Альт Телеком" выпустили телефонные карты
23.06.2004 "Связар" выпустил универсальные карты под своим брендом

Публикаций - 142, упоминаний - 340

Ростелеком Зебра Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 10
Yandex - Яндекс 4569 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 7
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 226 7
Центел - Центральный телеграф 347 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 6
Rambler Group - Рамблер ГК 757 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 6
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 5
HP - Hewlett-Packard 3424 5
Комстар ОТС - Телмос 99 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 4
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 4
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 16 4
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 4
Глобус-телеком 159 4
Сонет 142 4
РТКомм.ру 296 4
Ростелеком - Связьинвест 1657 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 4
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 42 4
Cisco Systems 4636 4
Sonera 305 4
Арктел 75 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 3
Ростелекомом Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 55 3
Naumen - Наумен 439 3
Oracle - Sun Microsystems 2159 3
Lenovo Motorola 3319 3
Ростелеком ЦентрТелеком 503 3
Nortel Networks 1286 3
Webmoney 476 3
Intel Corporation 10792 3
GMCS 315 3
Евросеть Техмаркет 76 8
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 3
Dixis - Диксис 343 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 2
BP - British Petroleum 106 2
Visa International 1640 2
Комус 36 2
РЖД - Российские железные дороги 1327 2
Анарион 9 2
Qiwi 790 1
Prudential Financial 52 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 1
ЮКОС НК 104 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1908 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 1
Точка 140 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Платежный Центр РНКО 29 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Ростелеком - РТК Лизинг 62 1
Телефорум 91 1
Мосэнерго ПАО 102 1
Почта России ПАО 1778 1
Газпром ПАО 749 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
Норникель - Норильский никель 258 1
Аэрофлот 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 1
АльфаСтрахование СГ 233 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 299 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
DB Schenker - Шенкер АО 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 11
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1970 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2758 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 294 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 18 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2621 52
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 8
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2443 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 688 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4044 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9107 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4888 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2130 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6282 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
Smartphone - Смартфон 873 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 19 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 1
PTT - Push-to-talk 69 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
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GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 240 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 92 1
MasterCard Maestro 134 3
Google Android 11661 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 3
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 3
Apple iOS 6222 2
Visa Electron 62 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
GMCS Telecom 8 2
amoCRM 39 2
VK - Mail.ru Одноклассники 975 2
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 18 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 387 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 128 1
Intel Celeron - Серия процессоров 896 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
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Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
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SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
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