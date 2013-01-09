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Microsoft Windows Live Microsoft Windows Live ID



09.01.2013 Microsoft отключит Windows Live Messenger 15 марта

Microsoft уведомила своих пользователей посредством электронной почты о том, что работа сервиса Windows Live Messenger будет остановлена 15 марта 2013 г. Отключены от мессенджера будут пользователи во всех странах, за исключением Китая. Вместо Windows Live Messenger компания предла
01.12.2010 Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com

Компания Microsoft объявила о завершении перевода 500 000 пользователей сервиса Windows Live Spaces на платформу WordPress.com от компании Automattic, основанную на свободном движке WordPress. План миграции предполагает не только переведение учетных записей пользователей н
10.11.2010 Windows Live Hotmail разрешил работать с любыми адресами почты

Компания Microsoft объявила о том, что в сервисе Windows Live Hotmail появилась новая функция, полезная для тех, у кого есть почта на других п
30.09.2010 Microsoft выпустила финальную версию Windows Live Essentials 2011

абор приложений. В России Windows Live Essentials 2011 доступны на русском языке по адресу download.live.com. В обновлённый набор Windows Live Essentials 2011 вошли такие популярные приложения,
01.09.2010 Microsoft объединяет Windows Live Sync и Windows Live Mesh в один сервис

Корпорация Microsoft объявила об объединении двух своих продуктов со схожими функциями – Windows Live Mesh и Windows Live Sync – в один, который будет носить название Windows Live Mesh и включит в себя лучшее из этих двух программ. По результатам бета-тестирования, Mi
29.06.2010 Microsoft выпустила бета-версию новых Windows Live Essentials

Компания Microsoft сегодня объявила о широкой доступности бета-версии основных компонентов Windows Live, бесплатного набора сервисов, которые позволяют создавать красивые фотографии и видеоролики, делиться ими с друзьями, структурировать почту и оставаться на связи с самыми близкими

21.06.2010 Вышло приложение Windows Live Messenger для iPhone

Компания Microsoft выпустила официальное приложение Windows Live Messenger, самого популярного в мире сервиса обмена мгновенными сообщениями, для устройств iPhone и iPod touch. Как сообщает ресурс Redmond Pie, данное приложение включает в себя в
04.06.2010 Microsoft представила новую версию набора сервисов Windows Live Essentials

Компания Microsoft представила новую версию Windows Live Essentials – бесплатного набора интернет-сервисов и приложений, которые облегчают домашним пользователям создание, обработку и обмен фотографиями и видеозаписями, а также позволяют
20.07.2009 HyperMethod IBS интегрировал eLearning Server с Microsoft Live@edu

м и событиями; доступ к сервисам с различных мобильных устройств; бесплатный доступ к программному обеспечению для дизайна и разработки по программе DreamSpark; множество других сервисов на платформе Windows Live. По словам руководителя отдела разработок HyperMethod IBS Алексея Авраменко, сервисы Live@edu полезны средним и небольшим образовательным учреждениям. «Среда Live@edu позволит вуза
02.06.2009 ЖЖ скрестили с MSN

senger и Fanat Messenger - средств обмена мгновенными сообщениями (IM), разработанными на платформе Windows Live. В течение месяца пользователям LiveJournal.com и Championat.ru (спортивный ресу
26.01.2009 Microsoft собирается объединить Windows Live и Office Live

Компания Microsoft в пятницу, 23 января, сообщила о том, что планирует объединить свои сервисы Office Live и Windows Live в единый интернет-портал. «Microsoft приняла решение объединить Windows Live и Office Live, который включает в себя Office Live Workspace и Office Live Small Business, в еди
19.11.2008 Microsoft заменит Windows Live OneCare бесплатным антивирусом

сное решение под кодовым названием Morro, запуск которого намечается на вторую половину 2009 г. Продукт будет распространяться на бесплатной основе и призван заменить платный сервис онлайновой защиты Windows Live OneCare, пишет techradar.com. Morro предоставит пользователям комплексную защиту от современных угроз, в том числе - вирусов, троянов, шпионских программ, руткитов. Как сообщается,
13.11.2008 Microsoft превратит Windows Live в социальную сеть

В новой версии Windows Live сервисы электронной почты, мгновенных сообщений и обмена различным контентом от сторонних компаний будут интегрированы в единую платформу. Теперь Windows Live будет позицион
13.11.2008 Microsoft превратит Windows Live в социальную сеть

Компания Microsoft вчера, 12 ноября, объявила о том, что планирует радикально обновить свою службу веб-сервисов Windows Live. В новой версии Windows Live сервисы электронной почты, мгновенных сообщений и обмена различным контентом от сторонних компаний будут интегрированы в единую платформу. Как о
27.08.2008 Новый червь «охотится» на пользователей Windows Live Messenger и MySpace

Вирусные аналитики компании Eset обнаружили новую вредоносную программу, распространяющуюся через Windows Live Messenger, социальные сети MySpace, Hi5. Вредоносное программа в настоящее время детектируется антивирусными продуктами и не представляет опасности для пользователей антивирусных р
31.03.2008 Microsoft ворвется в тройку Рунета старыми методами

Три области интернет-бизнеса, в которых Microsoft считает себя «очень сильной», — это портал MSN, коммуникационные сервисы Windows Live и поиск Live Search, рассказал в беседе с корреспондентом CNews Брайан Холл, генеральный менеджер Microsoft Windows Live. Именно с их помощью софтверный гигант и рассчитывае
13.02.2008 Спамеры взломали CAPTCHA в Microsoft Live

Спамеры создали ПО, при помощи которого можно обойти систему защиты CAPTCHA Microsoft Live. По этой причине в последнее время вырос уровень нефильтруемого спама. По сообщениям Websense, компании, занимающейся компьютерной безопасностью, программа инсталируется на ПК, п
07.11.2007 Microsoft запустила финальную версию Windows Live

Компания Microsoft вчера, 6 ноября, объявила о запуске новой версии сервисов Windows Live, которые ранее находились в стадии бета-тестирования. В Windows Live входят сервисы Windows Live Hotmail, Microsot Messenger, Microsoft Spaces, Windows Live Wr
12.10.2007 Microsoft запустила сервис Windows Live Events

Новый сервис под названием Windows Live Events был запущен сегодня, 12 октября, компанией Microsoft в рамках системы бло
10.09.2007 Microsoft запустила онлайн-переводчик

Компания Microsoft запустила новый сервис электронного перевода под названием Windows Live Translator. С помощью нового сервиса пользователи могут переводить тексты размером до 500 слов с английского языка на немецкий, датский, французский, испанский, португальский, итал
07.09.2007 Microsoft: «убийца» Google в бета-версии

Компания Microsoft запустила обновленную версию своего набора приложений Windows Live, которая теперь содержит в себе бета-версии таких программ, как Windows Live Mail, Windows Live Messenger 8,5, Windows Live Writer blogging tool, Windows Li
06.09.2007 Microsoft: «убийца» Google в бета-версии

Компания Microsoft запустила обновленную версию своего набора приложений Windows Live, которая содержит в себе бета-версии таких программ, как Windows Live Mail, Windows Live Messenger 8,5, Windows Live Writer blogging tool, Windows Live

23.08.2007 Windows Live – в телефонах Nokia

a сообщила о том, что начиная с сегодняшнего дня, 23 августа, пользователи смартфонов Nokia на платформе S60 в одиннадцати странах смогут загрузить пакет, предоставляющий доступ к таким сервисам, как Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger, Windows Live Contacts и Windows Live Spaces. Начиная с 2008 г. доступ к сервисам Windows Live будет открыт покупателям

10.08.2007 Windows Live Folders переименован в Live Skydrive

Windows Live Folders, сервис для хранения файлов, поменял свое название на Windows Live Skydrive, сообщает Arstechnica. Сайт, который на данный момент находится на стадии бета-тестирования, несколько раз переименовывался, но это название станет окончательным, по слова
13.07.2007 Microsoft запускает бета-версию Windows Live OneCare 2.0

Семь месяцев спустя после выхода финальной версии Windows Live OneCare 1.5 Microsoft предоставила для публичного тестирования бета-версию Windows Live OneCare 2.0, сообщает Computer Weekly. Новая версия, по словам разработчиков, существ
11.07.2007 Windows Live Events: Microsoft создает новый сервис?

В Сети появилась информация о том, что сервис Windows Live готовит запуск нового приложения под названием Events, сообщает Mashable. Представители Microsoft не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, а причиной для слухов пос
11.07.2007 MSN и Microsoft Live награждают пользователей за каждый поисковый запрос

Доля поисковых сервисов Microsoft MSN и Microsoft Live от общего интернет-рынка в США выросла с 8,4% в мае до 13,2% в июне текущего года, что составило рост в 67%, сообщает Information Week. Аналитики такое резкое увеличение популярн
27.06.2007 Microsoft встала на рельсы Google

Microsoft представила два новых веб-сервиса - Windows Live Folders и Windows Live Photo Gallery. Как следует из названий продуктов, оба они позиционируются как часть единой онлайновой платформы Windows Live. Windows Live

13.02.2007 Microsoft представила Live Search и Windows Live

ю можно отправлять прямо с мобильного устройства. Загрузить Windows Live можно с сайта http://ideas.live.com/, а Live Search — с http://wls.live.com.
22.12.2006 Google и Yahoo теснят Microsoft Live Search

Количество запросов, сделанных через поисковый портал Microsoft Live Search, бывший MSN Search, в ноябре уменьшилось на 12% по сравнению с прошлым годом. Google и Yahoo, наоборот, стали популярнее на 31% и 27% соответственно, по данным Nielsen/Net
30.08.2006 Verizon приобщит абонентов к Windows Live

Verizon Communications объявил о  расширении соглашения с Microsoft по предложению сервисов и программного обеспечения Windows Live абонентам высокоскоростного доступа в  интернет. По соглашению, пользователи скоростных линий получат доступ к  веб-странице под двумя брендами — Verizon и Windows Live
21.06.2006 Microsoft покинул руководитель Windows Live

Мартин Тейлор (Martin Taylor), ветеран Microsoft, проработавший в компании 13 лет, руководитель отдела Windows Live с марта этого года – подал заявление об уходе. О причинах увольнения не сообщается. «Нам было трудно расставаться с Мартином, но мы не комментируем личные дела», - заявили в Micros
15.06.2006 В Россию пришел новый конкурент"аськи"

По словам представителей «Майкрософт Рус», Windows Live Messenger — это последнее поколение сервиса MSN Messenger и первый продукт

08.06.2006 Microsoft подписала договор о поставке Windows Live OneCare абонентам Qwest

Крупный интернет-провайдер США Qwest Communications по договору с Microsoft предоставит бесплатно софтверный сервис Windows Live OneCare своим абонентам широкополосного доступа. Дата начала предложения пока не оговорена. Microsoft уже продает сервис по $49,95 в год с прошлой недели. Windows Live OneCa
25.05.2006 Windows Live Local покажет автомобильные пробки

Microsoft представила новую версию картографической системы Windows Live Local. На карте появилась информация о пробках на дорогах, а в самой системе улучшились возможности обмена картами и данными. Live Local пополнился функцией создания списков избран
12.05.2006 Microsoft выпустила бета-версию Windows Live Messenger

Microsoft продолжила преобразование MSN (Microsoft Network) в пакет софтверных сервисов Windows Live. Компания выпустила тестовую версию Windows Live Messenger — следующее поколение MSN Messenger. Ранее бета-версия была доступна только для ограниченного круга тестеров.
27.04.2006 Microsoft приглашает бета-тестеров Windows Live OneCare

Microsoft во вторник начала выборочную почтовую рассылку приглашений воспользоваться системой защиты компьютеров OneCare в рамках онлайновых софтверных сервисов Windows Live. Сервис с тарифом $49,95 в год будет предложен этим пользователям бесплатно в обмен на отзывы. В письме сказано, что корпорации необходима помощь в тестировании сервиса. «Эти люди

13.04.2006 Microsoft Live пополнится поиском

Microsoft готовится добавить в портфолио Windows Live два поисковых сервиса: Product Search — аналог поиска товаров Froogle и Academic Search — аналог академического Google Scholar. О подготовке сервисов Microsoft упоминала

21.03.2006 Устоит ли Craigslist перед Microsoft Live Expo?

ist, занимающий первое место в США в своей нише, может не пережить конкурирующий сервис Microsoft - Windows Live Expo. Live Expo, представленный в конце февраля – такой же бесплатный каталог ме
15.03.2006 Windows Live "расскажет" о веб-серфинге детей

Microsoft откроет сервис родительского контроля за  поведением детей в Сети на базе онлайнового предложения Windows Live. Windows Live — набор онлайновых сервисов — почта, интернет-пейджер, защита от  вирусов и спама, блоги и другие — в настоящее время тестируется и будет официа

Публикаций - 249, упоминаний - 267

Microsoft Windows Live замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23940 215
Google LLC 11300 85
Yahoo! 3687 49
Meta Platforms - Facebook 4363 39
Yandex - Яндекс 6313 21
Apple Inc 11541 19
X Corp - Twitter 2780 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 17
VK - Mail.ru Group 3268 14
Adobe Systems 1523 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 805 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3157 10
HTC Corporation 1491 9
Amazon Inc - Amazon.com 2869 9
Samsung Electronics 9908 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 8
HP Inc. 5605 8
Rambler Group - Рамблер ГК 867 7
AOL Inc 1588 7
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 7
Dell EMC 4962 6
Sony 6477 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4444 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 5
Lenovo Motorola 3489 5
Nvidia Corp 3281 5
LG Electronics 3559 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 4
Salesforce.com 404 4
Oracle Corporation 6464 4
AT&T Inc 1663 4
Цифра ГК 2241 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 4
Vodafone Group 1367 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 986 4
Adobe Macromedia 215 4
Toshiba Corporation 2903 4
SAP SE 5066 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 4
HP - Hewlett-Packard 3614 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 14
LinkedIn 607 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 4
Лента - Сеть розничной торговли 1866 3
Stearman Aircraft - Boeing Stearman 3 3
eBay Inc 1605 3
Carl Zeiss AG 291 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Mazda Motor Corporation 53 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 1
NetPrint 6 1
Почта России ПАО 1979 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
Barnes & Noble 129 1
ВсеИнструменты.ру 249 1
Heidelberg 10 1
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 1
Unsplash 165 1
Геометрия НПО 132 1
Резонанс НПП 355 1
Сахатранс 6 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 83 1
ИнвестКапиталБанк 25 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Стройгаз 2 1
Авиа Групп 8 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 12 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 1
Аброс ИК 7 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 1
Евросеть 1402 1
Walmart - Wal-Mart Stores 371 1
Renault Groupe 153 1
Deutsche Lufthansa AG 115 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1376 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 373 1
ECIS - European Committee for Interoperable Systems - Европейский комитет взаимодействия систем 3 1
Судебная власть - Judicial power 2192 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 62 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 248 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 201 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 166 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10140 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 204 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1007 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 260 1
Президент Российской Федерации 3956 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3084 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1281 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
Единая Россия - Политическая партия 281 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 173 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23247 66
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22430 54
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12070 49
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8631 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22424 42
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9527 38
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5433 34
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19756 32
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2707 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23105 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27232 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16387 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15314 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5810 21
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11612 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11627 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23107 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13403 17
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2767 17
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5532 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18714 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42944 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8714 16
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4579 16
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1740 15
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4448 15
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1137 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6892 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11922 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6834 14
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5095 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26389 14
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57407 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13649 13
Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1576 13
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 469 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13202 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14291 12
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8968 12
Microsoft Windows 14894 128
Microsoft Office 3563 40
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 445 31
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 30
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 30
Microsoft Windows 7 1922 29
Microsoft Edge - браузер 1958 28
Microsoft Outlook 1329 27
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 27
Microsoft Windows Live Hotmail 302 26
Microsoft Windows Vista Longhorn 1763 24
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 715 24
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 287 23
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 447 20
Google YouTube - Видеохостинг 2540 20
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1362 19
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 17
Microsoft Windows Mobile 6 250 17
Google Android 13234 16
Microsoft Windows XP 2536 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6807 15
Google Gmail 869 15
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 13
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 179 13
JavaScript - JS - язык программирования 1076 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4829 13
Microsoft Office 2010 122 13
Microsoft Windows Live Mail 31 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 784 12
Microsoft Skype 2003 11
Linux OS 8900 10
Flickr - Фотохостинг 244 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 10
Google Chrome - браузер 1463 10
Microsoft Exchange 1362 10
Microsoft Windows Marketplace 55 10
Mozilla Firefox - браузер 1834 10
Apple iOS 7235 10
Apple iPad 3784 10
Nokia Symbian OS 1397 9
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 39 17
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 15
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 10
Демидов Михаил 133 4
Чупа Михаил 11 4
Леонов Всеволод 14 3
Путин Владимир 2894 2
Якимчук Сергей 30 2
Рейман Леонид 1037 2
Гришин Дмитрий 204 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Савцов Олег 47 2
Касперский Евгений 311 2
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