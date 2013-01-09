Microsoft Windows Live Microsoft Windows Live ID

Microsoft отключит Windows Live Messenger 15 марта Microsoft уведомила своих пользователей посредством электронной почты о том, что работа сервиса Windows Live Messenger будет остановлена 15 марта 2013 г. Отключены от мессенджера будут пользователи во всех странах, за исключением Китая. Вместо Windows Live Messenger компания предла

Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com Компания Microsoft объявила о завершении перевода 500 000 пользователей сервиса Windows Live Spaces на платформу WordPress.com от компании Automattic, основанную на свободном движке WordPress. План миграции предполагает не только переведение учетных записей пользователей н

Windows Live Hotmail разрешил работать с любыми адресами почты Компания Microsoft объявила о том, что в сервисе Windows Live Hotmail появилась новая функция, полезная для тех, у кого есть почта на других п

Microsoft выпустила финальную версию Windows Live Essentials 2011 абор приложений. В России Windows Live Essentials 2011 доступны на русском языке по адресу download.live.com. В обновлённый набор Windows Live Essentials 2011 вошли такие популярные приложения,

Microsoft объединяет Windows Live Sync и Windows Live Mesh в один сервис Корпорация Microsoft объявила об объединении двух своих продуктов со схожими функциями – Windows Live Mesh и Windows Live Sync – в один, который будет носить название Windows Live Mesh и включит в себя лучшее из этих двух программ. По результатам бета-тестирования, Mi

Microsoft выпустила бета-версию новых Windows Live Essentials Компания Microsoft сегодня объявила о широкой доступности бета-версии основных компонентов Windows Live, бесплатного набора сервисов, которые позволяют создавать красивые фотографии и видеоролики, делиться ими с друзьями, структурировать почту и оставаться на связи с самыми близкими

Вышло приложение Windows Live Messenger для iPhone Компания Microsoft выпустила официальное приложение Windows Live Messenger, самого популярного в мире сервиса обмена мгновенными сообщениями, для устройств iPhone и iPod touch. Как сообщает ресурс Redmond Pie, данное приложение включает в себя в

Microsoft представила новую версию набора сервисов Windows Live Essentials Компания Microsoft представила новую версию Windows Live Essentials – бесплатного набора интернет-сервисов и приложений, которые облегчают домашним пользователям создание, обработку и обмен фотографиями и видеозаписями, а также позволяют

HyperMethod IBS интегрировал eLearning Server с Microsoft Live@edu м и событиями; доступ к сервисам с различных мобильных устройств; бесплатный доступ к программному обеспечению для дизайна и разработки по программе DreamSpark; множество других сервисов на платформе Windows Live. По словам руководителя отдела разработок HyperMethod IBS Алексея Авраменко, сервисы Live@edu полезны средним и небольшим образовательным учреждениям. «Среда Live@edu позволит вуза

ЖЖ скрестили с MSN senger и Fanat Messenger - средств обмена мгновенными сообщениями (IM), разработанными на платформе Windows Live. В течение месяца пользователям LiveJournal.com и Championat.ru (спортивный ресу

Microsoft собирается объединить Windows Live и Office Live Компания Microsoft в пятницу, 23 января, сообщила о том, что планирует объединить свои сервисы Office Live и Windows Live в единый интернет-портал. «Microsoft приняла решение объединить Windows Live и Office Live, который включает в себя Office Live Workspace и Office Live Small Business, в еди

Microsoft заменит Windows Live OneCare бесплатным антивирусом сное решение под кодовым названием Morro, запуск которого намечается на вторую половину 2009 г. Продукт будет распространяться на бесплатной основе и призван заменить платный сервис онлайновой защиты Windows Live OneCare, пишет techradar.com. Morro предоставит пользователям комплексную защиту от современных угроз, в том числе - вирусов, троянов, шпионских программ, руткитов. Как сообщается,

Microsoft превратит Windows Live в социальную сеть В новой версии Windows Live сервисы электронной почты, мгновенных сообщений и обмена различным контентом от сторонних компаний будут интегрированы в единую платформу. Теперь Windows Live будет позицион

Microsoft превратит Windows Live в социальную сеть Компания Microsoft вчера, 12 ноября, объявила о том, что планирует радикально обновить свою службу веб-сервисов Windows Live. В новой версии Windows Live сервисы электронной почты, мгновенных сообщений и обмена различным контентом от сторонних компаний будут интегрированы в единую платформу. Как о

Новый червь «охотится» на пользователей Windows Live Messenger и MySpace Вирусные аналитики компании Eset обнаружили новую вредоносную программу, распространяющуюся через Windows Live Messenger, социальные сети MySpace, Hi5. Вредоносное программа в настоящее время детектируется антивирусными продуктами и не представляет опасности для пользователей антивирусных р

Microsoft ворвется в тройку Рунета старыми методами Три области интернет-бизнеса, в которых Microsoft считает себя «очень сильной», — это портал MSN, коммуникационные сервисы Windows Live и поиск Live Search, рассказал в беседе с корреспондентом CNews Брайан Холл, генеральный менеджер Microsoft Windows Live. Именно с их помощью софтверный гигант и рассчитывае

Спамеры взломали CAPTCHA в Microsoft Live Спамеры создали ПО, при помощи которого можно обойти систему защиты CAPTCHA Microsoft Live. По этой причине в последнее время вырос уровень нефильтруемого спама. По сообщениям Websense, компании, занимающейся компьютерной безопасностью, программа инсталируется на ПК, п

Microsoft запустила финальную версию Windows Live Компания Microsoft вчера, 6 ноября, объявила о запуске новой версии сервисов Windows Live, которые ранее находились в стадии бета-тестирования. В Windows Live входят сервисы Windows Live Hotmail, Microsot Messenger, Microsoft Spaces, Windows Live Wr

Microsoft запустила сервис Windows Live Events Новый сервис под названием Windows Live Events был запущен сегодня, 12 октября, компанией Microsoft в рамках системы бло

Microsoft запустила онлайн-переводчик Компания Microsoft запустила новый сервис электронного перевода под названием Windows Live Translator. С помощью нового сервиса пользователи могут переводить тексты размером до 500 слов с английского языка на немецкий, датский, французский, испанский, португальский, итал

Microsoft: «убийца» Google в бета-версии Компания Microsoft запустила обновленную версию своего набора приложений Windows Live, которая теперь содержит в себе бета-версии таких программ, как Windows Live Mail, Windows Live Messenger 8,5, Windows Live Writer blogging tool, Windows Li

Microsoft: «убийца» Google в бета-версии Компания Microsoft запустила обновленную версию своего набора приложений Windows Live, которая содержит в себе бета-версии таких программ, как Windows Live Mail, Windows Live Messenger 8,5, Windows Live Writer blogging tool, Windows Live

Windows Live – в телефонах Nokia a сообщила о том, что начиная с сегодняшнего дня, 23 августа, пользователи смартфонов Nokia на платформе S60 в одиннадцати странах смогут загрузить пакет, предоставляющий доступ к таким сервисам, как Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger, Windows Live Contacts и Windows Live Spaces. Начиная с 2008 г. доступ к сервисам Windows Live будет открыт покупателям

Windows Live Folders переименован в Live Skydrive Windows Live Folders, сервис для хранения файлов, поменял свое название на Windows Live Skydrive, сообщает Arstechnica. Сайт, который на данный момент находится на стадии бета-тестирования, несколько раз переименовывался, но это название станет окончательным, по слова

Microsoft запускает бета-версию Windows Live OneCare 2.0 Семь месяцев спустя после выхода финальной версии Windows Live OneCare 1.5 Microsoft предоставила для публичного тестирования бета-версию Windows Live OneCare 2.0, сообщает Computer Weekly. Новая версия, по словам разработчиков, существ

Windows Live Events: Microsoft создает новый сервис? В Сети появилась информация о том, что сервис Windows Live готовит запуск нового приложения под названием Events, сообщает Mashable. Представители Microsoft не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, а причиной для слухов пос

MSN и Microsoft Live награждают пользователей за каждый поисковый запрос Доля поисковых сервисов Microsoft MSN и Microsoft Live от общего интернет-рынка в США выросла с 8,4% в мае до 13,2% в июне текущего года, что составило рост в 67%, сообщает Information Week. Аналитики такое резкое увеличение популярн

Microsoft встала на рельсы Google Microsoft представила два новых веб-сервиса - Windows Live Folders и Windows Live Photo Gallery. Как следует из названий продуктов, оба они позиционируются как часть единой онлайновой платформы Windows Live. Windows Live

Microsoft представила Live Search и Windows Live ю можно отправлять прямо с мобильного устройства. Загрузить Windows Live можно с сайта http://ideas.live.com/, а Live Search — с http://wls.live.com.

Google и Yahoo теснят Microsoft Live Search Количество запросов, сделанных через поисковый портал Microsoft Live Search, бывший MSN Search, в ноябре уменьшилось на 12% по сравнению с прошлым годом. Google и Yahoo, наоборот, стали популярнее на 31% и 27% соответственно, по данным Nielsen/Net

Verizon приобщит абонентов к Windows Live Verizon Communications объявил о расширении соглашения с Microsoft по предложению сервисов и программного обеспечения Windows Live абонентам высокоскоростного доступа в интернет. По соглашению, пользователи скоростных линий получат доступ к веб-странице под двумя брендами — Verizon и Windows Live

Microsoft покинул руководитель Windows Live Мартин Тейлор (Martin Taylor), ветеран Microsoft, проработавший в компании 13 лет, руководитель отдела Windows Live с марта этого года – подал заявление об уходе. О причинах увольнения не сообщается. «Нам было трудно расставаться с Мартином, но мы не комментируем личные дела», - заявили в Micros

В Россию пришел новый конкурент"аськи" По словам представителей «Майкрософт Рус», Windows Live Messenger — это последнее поколение сервиса MSN Messenger и первый продукт

Microsoft подписала договор о поставке Windows Live OneCare абонентам Qwest Крупный интернет-провайдер США Qwest Communications по договору с Microsoft предоставит бесплатно софтверный сервис Windows Live OneCare своим абонентам широкополосного доступа. Дата начала предложения пока не оговорена. Microsoft уже продает сервис по $49,95 в год с прошлой недели. Windows Live OneCa

Windows Live Local покажет автомобильные пробки Microsoft представила новую версию картографической системы Windows Live Local. На карте появилась информация о пробках на дорогах, а в самой системе улучшились возможности обмена картами и данными. Live Local пополнился функцией создания списков избран

Microsoft выпустила бета-версию Windows Live Messenger Microsoft продолжила преобразование MSN (Microsoft Network) в пакет софтверных сервисов Windows Live. Компания выпустила тестовую версию Windows Live Messenger — следующее поколение MSN Messenger. Ранее бета-версия была доступна только для ограниченного круга тестеров.

Microsoft приглашает бета-тестеров Windows Live OneCare Microsoft во вторник начала выборочную почтовую рассылку приглашений воспользоваться системой защиты компьютеров OneCare в рамках онлайновых софтверных сервисов Windows Live. Сервис с тарифом $49,95 в год будет предложен этим пользователям бесплатно в обмен на отзывы. В письме сказано, что корпорации необходима помощь в тестировании сервиса. «Эти люди

Microsoft Live пополнится поиском Microsoft готовится добавить в портфолио Windows Live два поисковых сервиса: Product Search — аналог поиска товаров Froogle и Academic Search — аналог академического Google Scholar. О подготовке сервисов Microsoft упоминала

Устоит ли Craigslist перед Microsoft Live Expo? ist, занимающий первое место в США в своей нише, может не пережить конкурирующий сервис Microsoft - Windows Live Expo. Live Expo, представленный в конце февраля – такой же бесплатный каталог ме