Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM EMEA
IBM Россия
ИБМ Восточная Европа/Азия
IBM East Europe/Asia
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Публикаций - 52, упоминаний - 57
IBM EMEA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Руссофт - Russoft 252 1
|Карачинский Роман 3 1
|Седелев Олег 3 1
|Бакшинский Олег 6 1
|Порубов Виталий 5 1
|Малышева Наталия 2 1
|Григорьева Нина 4 1
|Мартынишина Ирина 1 1
|Сизов Алексей 13 1
|Стрельников Артём 1 1
|Гречнев Максим 2 1
|Рудь Антон 1 1
|Кулешов Иван 1 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Мальцев Виктор 2 1
|Зубков Александр 6 1
|Бартенева Мария 23 1
|Катрич Алексей 39 1
|Фридман Александр 4 1
|Alonso Marta Martínez - Алонсо Марта Мартинес 1 1
|Андреев Сергей 40 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Касперская Наталья 199 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Белоусов Максим 59 1
|Филатов Андрей 99 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Макаров Валентин 112 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Лашин Ренат 25 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Путин Владимир 1828 1
|Молодых Владимир 26 1
|Хомков Игорь 40 1
|Яклаков Денис 10 1
|Суворов Александр 11 1
|Тихонов Александр 60 1
|Синютин Александр 1 1
|Краснов Александр 48 1
|Волож Аркадий 181 1
|Тихонов Владимир 2 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|CNews Analytics 1991 5
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Медиалогия 37 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768937, в очереди разбора - 672621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768937, в очереди разбора - 672621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru