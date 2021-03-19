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Уходит глава российской IBM 1

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 1

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На Data Talks эксперты обсудят нейроэкономику и управляемые изменения в бизнесе 1

Большие данные реанимировали продажи серверов в регионе EMEA 1

IBM запустил русскоязычный сервис на портале Softlayer 1

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16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1