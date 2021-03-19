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IBM EMEA
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IBM East Europe/Asia


19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя 1
15.01.2021 Уходит глава российской IBM 1
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 1
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 1
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 1
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент 1
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
20.11.2018 IBM в России возглавила женщина 2
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1
10.09.2018 Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса 1
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
17.04.2017 МТС назначила директора по розничному рынку в Санкт-Петербурге 1
15.12.2016 «Технодинамика» автоматизировала процессы системной инженерии при разработке авиационных систем с помощью IBM Rational 1
13.10.2016 Сбербанк и IBM будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
29.09.2016 Touch Bank персонализирует общение с клиентами при помощи IBM Commerce 1
14.09.2016 На Data Talks эксперты обсудят нейроэкономику и управляемые изменения в бизнесе 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 2
17.08.2015 Алексей Катрич возглавил работу с финансовым сектором и ритейлом в «Техносерв Консалтинге» 1
27.11.2014 «Корус Консалтинг» и Merlion представили комплексное решение на платформе IBM PowerLinux 1
18.09.2014 «МДМ Банк» оптимизирует свою ИТ-инфраструктуру вместе с IBM 1
17.09.2014 Bell Integrator внедрил в «МегаФоне» систему класса Fault Management 1
08.09.2014 Большие данные реанимировали продажи серверов в регионе EMEA 1
21.08.2014 IBM запустил русскоязычный сервис на портале Softlayer 1
23.05.2014 «Ростелеком» и IBM будут сотрудничать в области «Больших данных» и облачных технологий 1
24.04.2014 Unity Technologies открыла офис в России 1
14.04.2014 «Альфа-Банк» подписал с IBM трехлетний контракт на приобретение ПО корпорации 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 3
25.11.2013 Через 4 года рынок СХД удвоится 1
31.10.2013 «Сбербанк России» и IBM договорились о стратегическом партнерстве 1
24.09.2013 Qiwi построил облачную платформу хранения данных на базе решений IBM 1
12.11.2012 16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
23.03.2012 «ВТБ Банк» выбрал IBM FileNet Content Manager для создания цифрового репозитория клиентских профилей 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 2
14.10.2011 Самые главные ИТ-боссы России впервые соберутся вместе 1
21.06.2011 Россия: IBM научит операторов современным сервисам 1

Публикаций - 52, упоминаний - 57

IBM EMEA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3557 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Microsoft Corporation 11168 4
SAP SE 3220 3
Cisco Systems 2056 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Navicon - Навикон 198 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ланит ГК 1160 2
AppDynamics 30 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
CFI Rus - CompFort International Russia - КФИ рус 2 2
Корис 2 2
РусКомТехнологии 6 2
АйТи 753 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Ланит Интеграция 101 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
ServiceNow 49 1
Actility 5 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Merlion - Мерлион 275 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
S7 TechLab 5 1
Nortel Networks 223 1
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 1 1
Телеком-защита 48 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Konica Minolta 136 1
NetApp 486 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Oracle Sun Microsystems 396 1
Huawei 2733 1
Lenovo Group 1641 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Сбербанк Лизинг 23 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Oradell Equites 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Утконос 99 1
Ак Барс Банк 174 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
X5 Group 600 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Уралсиб Банк 390 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Правительство РФ 2208 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 252 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Flash 480 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
ADTD - Application Discovery, tracing and diagnostics - Обнаружение приложений, отслеживание и диагностика 2 2
DEM - Digital Experience Monitoring - Контроль доступности и производительности приложения с точки зрения опыта конечного пользователя 4 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 1 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
OpenStack 347 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Смартизация 178 1
Apple iOS 5742 2
Huawei Cloud OS 2 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
Google Android 10751 2
IBM Impact 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
IBM System X 63 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
SAP Value Assurance 2 1
Анкор Staffjet 2 1
NativeAI 1 1
SAP S/4HANA HIA - HANA Impact Assessment 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
SAP Model Company 3 1
IBM Cognos BI 143 1
IBM SAP S/4HANA Impact Assessment 2 1
IBM Impact Industry Solutions 1 1
Apple Mac 1461 1
IBM HANA Impact Assessment 1 1
IBM SPSS Statistics 37 1
IBM Watson 105 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
SAP Fiori 40 1
Speedtest by Ookla 32 1
SAP Business Suite 65 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
IBM Rapid Move 1 1
Карачинский Роман 3 1
Седелев Олег 3 1
Бакшинский Олег 6 1
Порубов Виталий 5 1
Малышева Наталия 2 1
Григорьева Нина 4 1
Мартынишина Ирина 1 1
Сизов Алексей 13 1
Стрельников Артём 1 1
Гречнев Максим 2 1
Рудь Антон 1 1
Кулешов Иван 1 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Мальцев Виктор 2 1
Зубков Александр 6 1
Бартенева Мария 23 1
Катрич Алексей 39 1
Фридман Александр 4 1
Alonso Marta Martínez - Алонсо Марта Мартинес 1 1
Андреев Сергей 40 1
Аршавский Анджей 27 1
Касперская Наталья 199 1
Мишустин Михаил 302 1
Белоусов Максим 59 1
Филатов Андрей 99 1
Кузяев Андрей 59 1
Макаров Валентин 112 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Лашин Ренат 25 1
Карачинский Анатолий 74 1
Путин Владимир 1828 1
Молодых Владимир 26 1
Хомков Игорь 40 1
Яклаков Денис 10 1
Суворов Александр 11 1
Тихонов Александр 60 1
Синютин Александр 1 1
Краснов Александр 48 1
Волож Аркадий 181 1
Тихонов Владимир 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Азия - Азиатский регион 1525 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 5
Восточная Европа 1691 5
Украина 3398 5
Европа 3788 4
Казахстан - Республика 2650 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Чебоксары 158 1
Россия - Брянская область 86 1
Канада - Ванкувер 67 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Выборг 73 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Индия - Республика 2181 1
Европа Западная 618 1
Россия - Усолье-Сибирское 22 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 98 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
CNews Analytics 1991 5
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Медиалогия 37 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Navicon DataTalks 1 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768937, в очереди разбора - 672621.
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