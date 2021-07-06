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General Electric
Дженерал электрик


06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
31.03.2021 Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему 1
29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
30.06.2020 Компоненты АСУ ТП доступны в интернете. Как защитить инженерные системы ЦОД? 1
29.04.2020 «Тинькофф инвестиции» запустили дистанционное открытие брокерских счетов 1
14.04.2020 Intel впервые за 10 лет сократила расходы на НИОКР 1
26.03.2020 Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании 5
28.02.2020 В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
01.02.2019 Через полгода поисков Intel нашла нового гендиректора 1
13.12.2018 Российское ПО готово конкурировать с зарубежными системами управления данными 1
15.11.2018 Выходят улучшенные Google Glass не для всех. Опрос 1
27.08.2018 Мировой рынок «умного» транспорта в 2018-2023 гг. будет расти на 9% в год 1
09.08.2018 Правительство Японии вложит $100 млн в оснащение больниц искусственным интеллектом 1
26.06.2018 Цифровые двойники. Концепция развивается 1
21.05.2018 TAdviser: российский рынок промышленного интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей 1
02.02.2018 Как работают с данными лидеры рынка 2
13.09.2017 Конференция «Pure//Russia. Начало» состоится в Москве 19 сентября 1
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД 1
18.07.2017 «Умные очки» Google Glass восстали из мертвых. Видео 1
23.06.2017 General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1
23.05.2017 Производители систем автоматизации приняли OPC UA TSN в качестве единого протокола коммуникации 2
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
25.04.2017 Новый зловред Hajime взял под контроль почти 300 тыс. устройств интернета вещей по всему миру 1
20.01.2017 Positive Technologies обнаружила уязвимости в SCADA-системах GE Digital 1
09.01.2017 «Техносерв» завершил реконструкцию Могилевской ТЭЦ-1 в Беларуси 1
26.12.2016 Будущее наступило: как интернет вещей меняет бизнес 1
16.12.2016 Интернет вещей для энергетики 4.0 7
01.11.2016 Цифровая трансформация бизнеса почти всегда бывает провальной. Эксперты назвали причины 1
25.07.2016 Выручка Huawei за год скакнула на 40% вверх 2
07.07.2016 К 2030 г. в промышленный интернет вещей вложат $60 трлн 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
17.03.2016 Финансовый скандал: Toshiba скрыла убыток в размере $2 млрд 1
20.07.2015 Крейг Арнольд назначен на пост президента и главного операционного директора Eaton 1
09.07.2015 «Энсис Технологии» привезла в Россию ГИС GE Smallworld Electric Office 1
25.05.2015 IoT: многомиллиардная индустрия «умных» устройств удвоится к 2020 1
27.04.2015 Capgemini поглощает своего конкурента за $4 млрд 1
12.12.2014 3D-принтеры: зачем они нужны и как они работают 1

Публикаций - 120, упоминаний - 147

General Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 23
SAP SE 3215 9
Samsung Electronics 5677 7
Google LLC 7154 7
Siemens AG - Сименс Россия 656 6
IBM 3544 6
Cisco Systems 2040 5
Apple Inc - Эппл Рус 7707 5
Intel Corporation 4180 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Canon 575 3
Крок 1220 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Alphabet 74 2
Webvan Group 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Hitachi 472 2
TRW 3 2
EDS - Electronic Data Systems 64 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Brocade Communications Systems 141 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
АйТи 752 1
Комстар Регионы 89 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Alphabet X - The Moonshot Factory 1 1
Optima - Оптима 50 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Ramax - Рамакс 62 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Raxel Telematics 5 1
Сибинтек 24 1
Thales 15 1
Микротест 177 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Lufthansa Systems 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
eBay Inc 531 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Alstom - GEC-Alsthom 14 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Hitachi Lumada 20 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Saudi Aramco 8 1
British Airways - British Midland International 39 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Honda 71 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
ConocoPhillips 10 1
Norsk Hydro ASA 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
John Deere - Джон Дир 16 1
Газпром ПАО 521 1
X5 Group 599 1
Maersk 10 1
Аэрофлот 493 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
DHL Express 82 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Роснефть НК 367 1
Boeing 98 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Газпром нефть 382 1
Вертолеты России 114 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Airbus Group 71 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
USDOT, DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 7 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 4
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
3D-печать 135 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 46 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
S7Comm 3 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
DDR - Double data rate 1069 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 6
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 2
Microsoft Cortana Intelligence Suite 9 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 1
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 1
Nestle KitKat 161 1
Alfresco 114 1
Canon BPS - Canon Business Process Services 1 1
Intel Smart Cache 6 1
Intel Nervana - нейрочип 3 1
Airbus Skywise 2 1
Orange Business Services Engage 2025 2 1
Google Glass OS 2 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Apple iPhone 3 383 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 35 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
Тинькофф Инвестиции 28 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP SuccessFactors 110 1
Apple macOS 926 1
Swiss-AS AMOS 11 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Краснов Роман 6 1
Пауков Сергей 7 1
Кондаков Сергей 4 1
Комарова Наталья 4 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 86 1
Буленков Дмитрий 13 1
Барыкин Сергей 9 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
Карпинский Алексей 37 1
Su Liza - Су Лиза 2 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Аликошвили Георгий 11 1
Каменский Владислав 4 1
Долмацкий Яков 4 1
Катлер Александр 2 1
Кореш Виктор 71 1
Панченко Дмитрий 2 1
Мельникова Анастасия 166 1
Ананьин Алексей 60 1
Зельдец Игорь 4 1
Карпов Илья 27 1
Аксельрод Илья 15 1
Яхина Ирина 40 1
Милых Валерий 5 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Прохоров Александр 86 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Кузнецов Сергей 82 1
Песков Дмитрий 65 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Чаркин Евгений 182 1
Натрусов Артем 121 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 35
Россия - Российская федерация - РФ 57420 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Европа 3759 9
Германия - Федеративная Республика 3643 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Индия - Республика 2173 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Япония 2788 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Украина 3372 5
Франция - Французская Республика 2126 4
Ближний Восток 1473 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Африка 1489 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Казахстан - Республика 2632 2
Восточная Европа 1679 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Южная Америка 313 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Европа Западная 614 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Северная Америка 1413 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Tom’s Hardware 86 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
TechPowerUp 13 1
Gartner 2192 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
IoT Analytics 3 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Gartner Data & Analytics Summit 4 1
SAP Forum 28 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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