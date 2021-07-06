Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
General Electric
Дженерал электрик
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 120, упоминаний - 147
General Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Tom’s Hardware 86 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|TechPowerUp 13 1
|Gartner 2192 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|IoT Analytics 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762390, в очереди разбора - 666079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762390, в очереди разбора - 666079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru