Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Galileo
Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 116
Galileo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 2
|Сяо Хайцзюнь 27 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 1
|Blass Evan - Бласс Эван 32 1
|Lau Pete - Ло Пит 13 1
|Манцветов Константин 7 1
|Липатов Михаил 1 1
|Черников Владимир 1 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Юров Виктор 1 1
|Панёв Алексей 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 5
|GSM Arena 54 2
|GizChina - Издание 40 1
|PhoneArena 68 1
|Liliputing 27 1
|SlashGear 131 1
|SlashLeaks 10 1
|TechSpot 22 1
|GizmoChina 77 1
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|CNews Analytics 1990 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762380, в очереди разбора - 666069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762380, в очереди разбора - 666069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru