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Galileo
Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства


19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
21.07.2021 Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 2
28.06.2021 Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
18.12.2020 Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в семействе. Видео 1
13.11.2020 Samsung сделал пятинанометровый процессор, чтобы не отставать от Apple 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
13.10.2020 Navigine и Huawei представили совместное решение для высокоточной навигации внутри помещений 1
09.10.2020 Samsung начала продавать в России упрощенный флагманский смартфон. Он стоит намного дешевле, чем в Европе. Видео 1
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
04.09.2020 Garmin выводит на рынок РФ «цифрового тренера» для автоспортcменов 1
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi 1
31.07.2020 Xiaomi начала продавать в России свой самый дешевый смартфон. Видео 1
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео 1
29.06.2020 Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1
02.06.2020 AMD выходит на новый рынок, где Intel ей не конкурент 1
29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены 1
21.05.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина 1
19.05.2020 Huawei, Intel и SAP вместе работают над разработкой решений в области интеллектуальных вычислений 1
09.04.2020 Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
04.03.2020 Разработка «Росэлектроники» позволит летательным аппаратам достигать целей по звездам 1
03.03.2020 Huawei выпустила дешевый долгоиграющий смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 1

Публикаций - 109, упоминаний - 116

Galileo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 21
Xiaomi 904 15
Google LLC 7154 9
MediaTek 315 9
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Huawei 2730 6
Qualcomm Technologies 1003 5
OPPO Electronics 222 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Realme 79 5
Navitel - Навител Навигатор 253 4
Microsoft Corporation 11095 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Mali 54 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Intel Corporation 4180 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Lenovo Group 1637 2
SAP SE 3215 2
Vivo 125 2
М2М телематика 165 2
Twitter 2204 2
Астерос - Asteros 531 1
Muquans 1 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
BBK Electronics 120 1
Navigine 14 1
Tecno Mobile 19 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
AKG 51 1
Беркут НПФ 16 1
Manhattan Associates 35 1
Ulefone Mobile 10 1
Hamamatsu Photonics 1 1
АвтоТрекер 95 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 2
Почта России ПАО 1574 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Татнефть 112 1
Tesla Motors 241 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Uber Technologies 258 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Uber 257 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 30
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 29
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 11
USB Type-C - USB-C 901 11
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 337 10
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 8
Smartphone - Смартфон 773 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 7
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 7
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 7
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 208 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
ToF camera - Time-of-flight камера 54 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 4
Nano-SIM 121 4
FM-радиовещание - FM-тюнер 478 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 4
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 13 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 3
3G - Стандарт мобильной связи 3736 3
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 49 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 3
SBAS - Satellite Based Augmentation System - Спутниковая система дифференциальной коррекции глобальных навигационных спутниковых систем 3 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 2
Dolby Atmos 144 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 34
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 19
Google Android 10751 14
Google Android 10 172 13
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 11
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 10
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 10
Corning Gorilla Glass 496 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 9
Samsung Galaxy Note 558 9
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 8
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 37 6
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 43 6
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 5
PowerVR GE - серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 13 5
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 5
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 4
Realme C - Серия смартфонов 9 4
Microsoft Windows 10 6645 4
Apple iOS 5742 4
Google Android 9 Pie 159 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Qualcomm Snapdragon X 37 3
Qualcomm Quick Charge 104 3
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 3
QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Квазизенитная спутниковая система Японии 12 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 3
Realme UI 17 3
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 32 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 3
Samsung One UI 42 3
Google YouTube - Видеохостинг 1719 2
Мылицын Роман 79 2
Сяо Хайцзюнь 27 1
Евтушенко Олег 125 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 1
Blass Evan - Бласс Эван 32 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Манцветов Константин 7 1
Липатов Михаил 1 1
Черников Владимир 1 1
Петричкович Ярослав 10 1
Лисицкий Павел 1 1
Юров Виктор 1 1
Панёв Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 19
Индия - Республика 2173 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
Европа 3759 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Япония 2788 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Бразилия - Федеративная Республика 1127 2
Казахстан - Республика 2632 2
Индонезия - Республика 385 2
Камерун - Республика 25 1
Гана - Республика 35 1
Украина 3372 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа Западная 614 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Южная Африка 159 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Малайзия 341 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Евразия 160 1
Китай - Тайвань 591 1
Франция - Французская Республика 2126 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - Иннополис 292 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 5
GSM Arena 54 2
GizChina - Издание 40 1
PhoneArena 68 1
Liliputing 27 1
SlashGear 131 1
SlashLeaks 10 1
TechSpot 22 1
GizmoChina 77 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
Frost & Sullivan 101 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 1
Ростех Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
Samsung Unpacked 19 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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