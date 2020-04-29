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СМАРТС Компания


29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 2
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность 2
17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета 13
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 2
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи 7
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 2
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 1
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн 1
22.03.2017 J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка сотовой связи 1
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов 18
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС 21
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов 27
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 3
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 13
20.09.2016 МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл 4
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС 16
13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России 7
12.09.2016 МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области 1
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка» 15
01.04.2016 «МегаФон» выбран базовым оператором для MVNO «ГЛОНАСС» 1
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1
29.01.2016 Голосовая связь МТС охватила порядка 500 населенных пунктов Пензенской области 2
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система» 16
29.10.2015 «Мегафон» рассекретил свои траты: СМАРТС и «Гарс-Телеком» обошлись в 8 миллиардов 9
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 4
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду 6
16.09.2015 Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей 18
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 14
18.08.2015 «Мегафон» купил СМАРТС 12
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС 17
10.07.2015 СМАРТС начал войну с судебными приставами 18
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС 16
17.06.2015 МТС попала в уголовное дело о краже акций 15
16.06.2015 Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia 14
13.05.2015 Абоненты Tele2 теперь могут переводить деньги с мобильного счета на любые сотовые телефоны страны 1
16.01.2015 Совокупная выручка Inoventica за 2014 г. выросла на 4,5% 1
12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС 9
16.12.2014 Татарстан вперед: Лицензию на сотовую связь в Крыму отдали компании из Казани 1

Публикаций - 203, упоминаний - 908

СМАРТС Компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 88
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 66
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 17
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 13
АФК Система ПАО 991 12
Ростелеком Связьинвест 692 11
СМАРТС Пенза-GSM 9 5
Мотив - Екатеринбург-2000 105 4
Синтерра - Synterra 562 4
Питерская группа связистов 113 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
СМАРТС Астрахань-GSM 4 3
СМАРТС Ярославль-GSM 7 3
Академия криптографии РФ 4 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 2
Eastwind - Восточный Ветер 22 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
Ростелеком НСС 48 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 2
Квант-Телеком 6 2
Ростелеком Сибирьтелеком 299 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 40 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Wings Solutions - Вингс 8 1
Google LLC 7128 1
Акадо Екатеринбург 23 1
ВолгаТелеком 214 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
I-Free 68 1
Комстар Регионы 89 1
АСВТ 26 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 85 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 6 1
Samsung Electronics 5633 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Глобэкс банк 28 1
Юнитайл - Unitile 5 1
Трансаэро - авиакомпания 41 1
Сибирский агрохолдинг 2 1
IPOC 27 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сконтел 7 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Альфа-Групп 318 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Альфа-Банк 1123 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Правительство РФ 2200 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Eastwind Billing System 7 2
EastWind Billing & Customer Care 1 1
EastWind MMS Center 1 1
EastWind Content Management System 1 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
Eastwind Contact Center 4 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 1
Eastwind Mobile Contact 2 1
Eastwind Call Register 4 1
Apple iPhone 3 383 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Google Android 10750 1
Кирюшин Геннадий 33 10
Беляков Денис 5 4
Кореш Виктор 71 2
Путин Владимир 1820 2
Таврин Иван 83 2
Бибикова Елена 2 2
Модин Алексей 4 2
Колодкин Александр 8 1
Григорьева Евгения 57 1
Телятников Алексей 12 1
Парфенчиков Артур 8 1
Семенов Максим 20 1
Юрченко Евгений 75 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 10 1
Рожецкин Леонид 17 1
Кузьменко Валерия 58 1
Дорохина Юлия 42 1
Маевский Игорь 23 1
Свирский Павел 9 1
Маевский Леонид 24 1
Евтушенков Владимир 130 1
Носков Константин 201 1
Лукин Михаил 7 1
Курочкин Юрий 13 1
Львовский Александр 5 1
Акимов Максим 167 1
Белоусов Сергей 217 1
Белозеров Олег 19 1
Касперская Наталья 197 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Лугов Андрей 32 1
Рейман Леонид 408 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 75
Россия - ПФО - Самара 1287 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 17
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Россия - Астраханская область 370 9
Россия - Республика Мордовия 387 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 5
Украина 3347 4
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Казахстан - Республика 2621 3
Германия - Федеративная Республика 3614 2
Россия - Самарская область 558 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 2
Япония 2760 2
Россия - Йошкар-Ола 108 2
Европа Западная 610 1
Россия - Ростовская область 860 1
Россия - Иркутская область 537 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Тольятти 235 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 1
Европа Северная - Скандинавия 273 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Россия - Калужская область 570 1
Россия - Калининградская область 531 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Wikipedia - Википедия 274 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 7
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 5
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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