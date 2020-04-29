Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СМАРТС Компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 203, упоминаний - 908
СМАРТС Компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирюшин Геннадий 33 10
|Беляков Денис 5 4
|Кореш Виктор 71 2
|Путин Владимир 1820 2
|Таврин Иван 83 2
|Бибикова Елена 2 2
|Модин Алексей 4 2
|Колодкин Александр 8 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Телятников Алексей 12 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Семенов Максим 20 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 10 1
|Рожецкин Леонид 17 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Маевский Игорь 23 1
|Свирский Павел 9 1
|Маевский Леонид 24 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Носков Константин 201 1
|Лукин Михаил 7 1
|Курочкин Юрий 13 1
|Львовский Александр 5 1
|Акимов Максим 167 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Белозеров Олег 19 1
|Касперская Наталья 197 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
|Лугов Андрей 32 1
|Рейман Леонид 408 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|Wikipedia - Википедия 274 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|CNews Analytics 1988 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru