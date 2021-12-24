Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Электронный паспорт
Публикаций - 66, упоминаний - 68
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 3
|РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
|Медведев Дмитрий 1593 6
|Акимов Максим 169 6
|Попов Алексей 329 5
|Шадаев Максут 428 4
|Артюхов Анатолий 5 3
|Никифоров Николай 1142 3
|Чернышенко Дмитрий 270 3
|Минкин Илья 2 2
|Аюпов Артём 7 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Мишустин Михаил 338 2
|Орловский Виктор 279 2
|Носков Константин 207 2
|Касперская Наталья 243 2
|Кирьянов Виктор 4 2
|Гинцбург Александр 1 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Лейпи Игорь 8 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Бурин Андрей 14 1
|Пачикин Андрей 5 1
|Брауде-Золотарев Михаил 21 1
|Мурашко Михаил 7 1
|Яцеленко Николай 13 1
|Флакс Илья 6 1
|Проценко Денис 3 1
|Контрабаев Артур 68 1
|Улюкаев Алексей 27 1
|Самошин Алексей 2 1
|Хилов Павел 15 1
|Николаева Наталья 21 1
|Агеев Денис 9 1
|Мустафаев Мурад 2 1
|Воронина Анфиса 1 1
|Белогорцев Алексей 1 1
|Ванцев Виталий 1 1
|Танеева Любава 1 1
|Михайловский Сергей 1 1
|Белых Никита 9 1
|Тулеев Аман 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170242, в очереди разбора - 1014511.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170242, в очереди разбора - 1014511.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru