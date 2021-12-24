Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 65334
ИКТ 5914
Организации 3913
Ведомства 1386
Ассоциации 450
Технологии 2315
Системы 14051
Персоны 23613
География 1151
Статьи 769
Пресса 672
ИАА 470
НИИ, ВУЗы и библиотеки 863
Мероприятия 696

Ростех
Электронный паспорт



24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
14.04.2020 Максим Селиванов, «Силтэк» - Популярность RFID-меток в России продиктована необходимостью тотальной маркировки 2
13.12.2019 Не доставшиеся «Ростелекому» 25 миллиардов пойдут на «Цифровую экономику» 1
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» 1
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян 1
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту 1
18.07.2019 Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова 1
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт 1
01.02.2019 «Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг 1
06.12.2018 Microsoft разрабатывает универсальный всемирный паспорт 1
09.10.2018 Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос 1
11.09.2018 Создана первая российская микросхема для чипизации живых существ 1
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
12.03.2018 Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств 1
13.10.2017 Правительство объяснило, как в России будут выдавать электронные паспорта для авто 1
14.01.2016 Медведев поддержал идею выдавать водительские права через МФЦ 1
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона 1
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах 1
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга 1
24.10.2014 Э-правительство: МВД упростит регистрацию автомобилей и получение прав 1
17.10.2014 Всемирный банк вложил $30 млн. в систему ID в Гане 1
28.08.2014 Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов 1
19.08.2014 Peak Systems вступила в «Российский союз промышленников и предпринимателей» 1
19.08.2014 Проект «БАРС.ЖКХ» в Смоленской области получил дальнейшее развитие 1
16.07.2014 «Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций 1
10.07.2014 Мировой рынок e-ID достигнет $54 млрд к 2018 г. 1
06.06.2014 Google и EMC призвали правительство Британии внедрять электронные ID 1
09.04.2014 ЕС планирует ввести пан-европейский идентификационный ключ 1
07.04.2014 ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей 1
21.03.2014 ОАЭ представили первые результаты экономии на е-паспортах 1
28.02.2014 Норвегия готовит е-паспорт к 2016 году 1
27.01.2014 Международные платежные системы не будут использоваться для платежей по электронному паспорту 1
15.01.2014 «Прогноз» разработает «Электронное ЖКХ» Пермского края 1
14.01.2014 Эстонцы создали самый компактный в мире считыватель ID-карт 1
19.11.2013 3М осуществила пилотный проект по электронной паспортизации участка трассы ВОЛС Оренбург – Уфа 1
11.11.2013 Peak Systems представит отраслевые решения на CNews Forum 2013 1

Публикаций - 66, упоминаний - 68

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2395 4
Микрон - Micron 581 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7861 3
Восход ФГБУ НИИ 484 2
InfoWatch - Инфовотч 826 2
Ланит Интеграция 106 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1523 2
Google LLC 9542 1
Ланит Центр компетенций 4 1
Fibrum 9 1
Dell EMC 4488 1
Thales 78 1
Twitter 2307 1
Gemalto 175 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 32 1
ОТР 168 1
Базальт СПО 220 1
Мобильное электронное образование 13 1
Microsoft Corporation 21198 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 1
АФК Система ПАО 1633 1
Yandex - Яндекс 4666 1
Корус Консалтинг ГК 995 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7549 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8567 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2251 1
Softline - Софтлайн 1785 1
ФОРС - Центр разработки 298 1
Ланит - Онланта 78 1
Консист Бизнес Групп 64 1
Силтэк ГК 9 1
Ростелеком БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 215 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 1
Рексофт - Reksoft 324 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4903 7
Federal Finance Group 23 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 144 3
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 154 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1632 1
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 25 1
Мострансавто 62 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 11 1
United Airlines - авиакомпания 88 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 1
Aviasales - Jetradar 52 1
Ак Барс Банк 185 1
Евросеть 1366 1
Уралсиб Банк 452 1
РЖД - Российские железные дороги 1348 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 53 1
Agora Freight 1 1
Sollers - Соллерс 18 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7460 16
Правительство РФ 3595 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2013 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1206 6
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2427 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2062 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 754 3
Президент Российской Федерации 2016 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3162 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2837 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2374 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 956 2
Федеральное казначейство России 1007 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 599 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 381 2
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 25 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 77 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
Верховный суд Российской Федерации 392 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 22 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 47 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 56 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 4 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
World Bank Group - Всемирный банк 264 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1861 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 846 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3443 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 16353 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 707 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 131 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5658 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 508 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 975 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 30 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 825 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 264 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 188 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 90 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 67 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 166 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2547 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2287 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 357 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 478 1
Мобильное приложение - Mobile app 2190 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1625 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 449 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 326 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 541 7
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 273 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1488 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
Стрелка - Транспортная карта 136 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 745 2
Equifax - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 1
Apple - App Store 2361 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 139 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 362 1
Superjob 196 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 1
Microsoft Windows 10 10194 1
Linux OS 7303 1
Apple iOS 6254 1
РСА Помощник ОСАГО 8 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Dell Mobile Connect 15 1
Google Play - Google Store - Android Market 2650 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 36 1
Google Android 11588 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 369 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 44 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 1
Электронное здравоохранение - Программа 20 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 70 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 309 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2100 1
Медведев Дмитрий 1593 6
Акимов Максим 169 6
Попов Алексей 329 5
Шадаев Максут 428 4
Артюхов Анатолий 5 3
Никифоров Николай 1142 3
Чернышенко Дмитрий 270 3
Минкин Илья 2 2
Аюпов Артём 7 2
Рудычева Наталья 89 2
Мишустин Михаил 338 2
Орловский Виктор 279 2
Носков Константин 207 2
Касперская Наталья 243 2
Кирьянов Виктор 4 2
Гинцбург Александр 1 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Лейпи Игорь 8 1
Кулешов Алексей 29 1
Бурин Андрей 14 1
Пачикин Андрей 5 1
Брауде-Золотарев Михаил 21 1
Мурашко Михаил 7 1
Яцеленко Николай 13 1
Флакс Илья 6 1
Проценко Денис 3 1
Контрабаев Артур 68 1
Улюкаев Алексей 27 1
Самошин Алексей 2 1
Хилов Павел 15 1
Николаева Наталья 21 1
Агеев Денис 9 1
Мустафаев Мурад 2 1
Воронина Анфиса 1 1
Белогорцев Алексей 1 1
Ванцев Виталий 1 1
Танеева Любава 1 1
Михайловский Сергей 1 1
Белых Никита 9 1
Тулеев Аман 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 88358 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28019 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11716 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11293 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35267 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2016 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11689 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 519 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9783 3
Россия - ЦФО - Тульская область 931 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 490 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1092 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1104 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 519 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 2
Россия - ЦФО - Калужская область 731 2
Эстония - Эстонская Республика 682 2
Россия - СФО - Иркутская область 739 2
Россия - ЦФО - Орловская область 170 2
Азия - Азиатский регион 3200 2
Франция - Французская Республика 4979 2
Германия - Федеративная Республика 7838 2
Албания - Республика 79 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 876 2
Южная Корея - Республика 3371 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4177 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 332 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 298 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 1
Бразилия - Федеративная Республика 1900 1
Китай - Тайвань 1592 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 50 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 230 1
Россия - ПФО - Казань 1903 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 128 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 404 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1129 1
Россия - СФО - Кемеровская область 639 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2033 6
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 48 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 201 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4865 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2766 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 523 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2264 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 381 2
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 42 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 449 1
Денежные переводы 484 1
СТС - Свидетельство о регистрации транспортного средства 1 1
Цифровой регион - Федеральный проект 46 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 52 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1301 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1279 1
НКО - Некоммерческая организация 109 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 501 1
Информационное общество - Государственная программа 628 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 435 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 1
Ведомости 284 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 2
CreditCardsOnline 15 2
РИА Новости 750 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Коммерсантъ - Издательский дом 800 1
Россия 24 - телеканал 94 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2717 2
CNews Tenders 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 185 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 171 1
ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 11 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 434 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 751 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170242, в очереди разбора - 1014511.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022